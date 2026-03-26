Nowa brama do miasta. Wałbrzych będzie miał nowoczesne centrum przesiadkowe. Jest umowa na projekt i wykonanie

Krzysztof Kuniczuk. Zaklinacz betonu (w architekturze)

Architektura i funkcjonalność w jednym

Sercem inwestycji będzie zintegrowane centrum przesiadkowe, zlokalizowane w strategicznym punkcie – bezpośrednio przy stacji kolejowej Wałbrzych Centrum. Projektanci postawili na obiekt o wysokim standardzie obsługi, który pomieści poczekalnię dla około 100 osób, nowoczesne kasy biletowe oraz biletomaty. Budynek został pomyślany jako węzeł multimodalny, co oznacza płynne przejście między różnymi środkami transportu.

Wokół głównego gmachu powstanie dworzec autobusowy wyposażony w cztery stanowiska peronowe oraz zaawansowaną organizację ruchu, w tym drogi wewnętrzne i zatoki dla pojazdów oczekujących. Z myślą o użytkownikach transportu indywidualnego przewidziano strefy Kiss&Ride, postoje dla taksówek oraz dedykowane miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Standard podróży podniosą detale, takie jak infrastruktura sanitarna z poidełkami dla pasażerów oraz punkty medyczne wyposażone w urządzenia AED.

Autor: BERGER Bau/ Materiały prasowe Tu stanie zintegrowane centrum przesiadkowe w Wałbrzychu

Cyfrowy mózg inwestycji - systemy ITS

Projekt w Wałbrzychu to nie tylko mury, ale przede wszystkim zaawansowana technologia. Istotnym elementem zadania powierzonego BERGER Bau jest wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS). Nowy węzeł zostanie w pełni zintegrowany z miejską siecią zarządzania ruchem, co umożliwi bieżącą optymalizację kursów i monitorowanie floty w czasie rzeczywistym.

Dla podróżnych kluczowe będzie rozszerzenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP). W przestrzeni centrum pojawią się wielojęzyczne kioski informacyjne, obsługujące języki: polski, angielski, niemiecki, czeski oraz ukraiński, co podkreśla międzynarodowy i inkluzywny charakter inwestycji.

Autor: BERGER Bau/ Materiały prasowe Wizualizacja zintegrowanego centrum przesiadkowego w Wałbrzychu

Ekologia wpisana w tkankę miejską

Architektura centrum przesiadkowego mocno akcentuje aspekty środowiskowe. Inwestycja zakłada wprowadzenie bogatych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, ale to nie wszystko – w projekcie ujęto także zielone ściany, ogrody wertykalne oraz zielone dachy na wiatach przystankowych. Co więcej, obiekt będzie wspierał transformację energetyczną regionu dzięki montażowi paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii.

Centrum stanie się również hubem dla transportu niskoemisyjnego. Powstaną tam zadaszone parkingi rowerowe z ładowarkami dla e-rowerów, punkty ładowania aut elektrycznych, a nawet specjalne stanowiska do ładowania elektrycznych wózków inwalidzkich.

Wyzwania inżynieryjne

Realizacja projektu o wartości niemal 116 milionów złotych (z czego ponad 80 milionów to dofinansowanie z Unii Europejskiej) wiąże się z potężnym zakresem robót podziemnych. Wykonawca, spółka BERGER Bau, musi przebudować całą sieć kanalizacji deszczowej, instalacje elektroenergetyczne oraz infrastrukturę teletechniczną, która koliduje z nowym układem komunikacyjnym.

Jak zauważa Piotr Kierzkowski z BERGER Bau, jednym z największych wyzwań jest krótki czas przewidziany na projektowanie oraz konieczność precyzyjnego „wpięcia” nowego obiektu w istniejący już miejski organizm cyfrowy. Zadanie to spoczywa na firmie z 120-letnim doświadczeniem, która operuje na rynkach Polski, Niemiec, Czech i Słowacji, specjalizując się w skomplikowanych projektach infrastrukturalnych. Instytucją czuwającą nad poprawnością realizacji całego przedsięwzięcia jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).