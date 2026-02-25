Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przypomnijmy: Pałac Saski w Warszawie to nieistniejący klasycystyczny pałac znajdujący się niegdyś na placu marsz. Józefa Piłsudskiego, wysadzony przez Niemców w 1944 r. Jedyną ocalałą częścią budynku jest fragment kolumnady, w którym mieści się Grób Nieznanego Żołnierza. Plan odbudowy Pałacu wraz z sąsiadującymi, także zniszczonymi budynkami (Pałacem Brühla oraz trzema kamienicami przy ulicy Królewskiej) ogłoszono w 2018, zaś uchwałę w tej kwestii przyjęto w 2021 r.

Odbudowa Pałacu Saskiego łapie opóźnienie

Rzecznik spółki Pałac Saski Sławomir Kuliński przez kilka ostatnich lat zapewniał, że termin realizacji inwestycji pozostaje bez zmian. Odbudowa zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego ma się zakończyć w 2030. W lutym 2026 r. w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” po raz pierwszy wspomniał jednak o możliwej aktualizacji harmonogramu. Mówiąc wprost – o możliwym poślizgu.

– Obecnie harmonogram prac nadal zamyka się tą datą [2030 – przyp. red.], choć oczywiście przy tak ogromnym i złożonym projekcie nie można wykluczyć, że w przyszłości będzie on musiał zostać zaktualizowany – podaje rzecznik.

Przypomnijmy, że wciąż nie ruszyło projektowanie gmachów. Pierwotnie zapowiadano podpisanie umowy z pracownią WXCA jeszcze w 2024 r. Tak się jednak nie stało, gdyż projekt umowy był bardzo długo uzgadniany z rozmaitymi instytucjami, żeby zagwarantować sprawną realizację i kontrolę nad kosztami budowy. Obecnie od 25 sierpnia 2025 r. trwają negocjacje z samymi architektami. Rzecznik spółki Pałac Saski zapewnia w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że podpisanie umowy jest już blisko, ale nie podaje terminów.

Aktualnie trwają zatem jedynie badania archeologiczne w miejscach, gdzie pod ziemią zachowały się pozostałości zniszczonych budynków oraz inne prace koncepcyjne i przygotowawcze. Rozpoczęcie robót budowlanych, pierwotnie planowane na 2026 r., przesunie się na 2027 r. To przede wszystkim wynik przedłużających się negocjacji przed etapem projektowym.

Warto dodać, że miasto i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przez 2 lata spierali się o wpływ inwestycji na przyrodę. Dyrektor RDOŚ w 2023 r. stwierdził, że nie ma konieczności badania wpływu inwestycji na środowisko, z czym nie zgodziły się władze Warszawy i złożyły odwołanie. Dopiero 8 lutego 2026 organ odwoławczy przyznał rację RDOŚ. Otwiera to furtkę do starań o uzyskanie kluczowego dla inwestycji dokumentu, czyli tzw. decyzji środowiskowej.

Pałac Saski – wizualizacja. Jak będzie wyglądał?

12 października 2023 roku rozstrzygnięto ogłoszony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich konkurs na koncepcję architektoniczną odbudowy. Zwyciężyła warszawska pracownia WXCA, znana m.in. z takich projektów jak Plac Pięciu Rogów czy nowa siedziba Muzeum Historii Polski.

We wrześniu 2024 r. koncepcja odbudowy Pałacu Saskiego i pozostałych gmachów przy pl. Piłsudskiego została uhonorowana międzynarodową nagrodą International Architecture Award 2024. Jak wyjaśnili jurorzy, wizja pracowni WXCA zachwyciła przede wszystkim nowatorskim podejściem do łączenia historycznych obiektów z nowoczesną przestrzenią miejską stolicy.

i Autor: WXCA sp. z o.o./Pałac Saski sp. z o.o/ Materiały prasowe Wizualizacja odbudowanego Pałacu Saskiego według koncepcji pracowni WXCA

– Nasza koncepcja Pałacu opiera się na założeniu, że odbudowa nigdy nie jest jedynie odtworzeniem murów i estetyki z przeszłości. Stanowi raczej proces przywracania lub kształtowania na nowo tożsamości miasta przy jednoczesnym zaznaczeniu wagi i wpływów współczesności. To zatem nie powrót do tego, co było, ale poszukiwanie dialogu między dbałością o pamięć a zaadresowaniem aktualnych potrzeb i uwarunkowań – napisali architekci z WXCA na Facebooku.

Jaki ma być Pałac Saski w Warszawie po odbudowie?

Pałac Saski i inne odbudowywane obiekty zostaną odtworzone w formie zewnętrznej z 31 sierpnia 1939 r. W przypadku samego Pałacu Saskiego architektom narzucono kilka wymogów:

odtworzenie kształtu zewnętrznego budynku z 1939 r.,

pozostawienie zachowanego fragmentu Pałacu, czyli Grobu Nieznanego Żołnierza,

pozostawienie zachowanych piwnic budynku i wyeksponowanie ich dla zwiedzających,

czytelne wizualne wyodrębnienie zachowanego fragmentu budynku (GNZ) od nowego obiektu.

Z kolei wnętrza Pałacu zostaną dostosowane do współczesnych wymogów i nowych funkcji. Na zaprezentowanych wizualizacjach pokazano m.in. pomieszczenia wystawowe oraz salę koncertową.

i Autor: WXCA/ Materiały prasowe Sala wielofunkcyjna w Pałacu Saskim

– W miejscu dotychczasowych dziedzińców Pałacu Saskiego i kamienic przy ul. Królewskiej zaproponowaliśmy atrakcyjne i reprezentacyjne wnętrza połączone ze sobą czytelnymi przejściami. Tak skonstruowane prześwity i dziedzińce stanowić będą przedłużenie przestrzeni ulic i placów, co zapewni swobodę poruszania się w różnych kierunkach – pomiędzy budynkami, z kamienicy do Pałacu lub Ogrodu Saskiego, z Pałacu na Plac Piłsudskiego. Dzięki temu dotychczasowe ciągi piesze pozostaną niezaburzone, a kubatura Pałacu i kamienic nie będzie stanowić bariery urbanistycznej – wyjaśnia na Facebooku pracownia WXCA.

Co znajdzie się w Pałacu Saskim? To wciąż zagadka

Wnętrza obiektu zostaną przystosowane do współczesnych wymogów (w tym wymogów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami). Kilka lat temu poprzedni rząd podawał, że w odtworzonym budynku mają się znaleźć:

ekspozycja Muzeum Narodowego w Warszawie,

ekspozycja Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,

ekspozycja Muzeum Historii Polski,

ekspozycja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki,

ekspozycja Biura „Niepodległa”,

lokale gastronomiczne,

pomieszczenia konferencyjne.

Dziś jednak te plany są mocno niepewne, a ustalanie funkcji dla odbudowywanych gmachów dopiero trwa. Jak ustaliła „Wyborcza”, do końca lutego 2026 r. mają zostać przeprowadzone w tej sprawie konsultacje „w formie specjalistycznych warsztatów eksperckich”. Po konsultacjach rząd zdecyduje o przyszłym przeznaczeniu gmachów, co jest o tyle istotne, że przecież funkcja budynku ma kolosalne znaczenie podczas prac projektowych.

i Autor: Niepodległa/ MKiDN/ Materiały prasowe Wizualizacja odbudowanego Pałacu Saskiego na pl. Piłsudskiego w Warszawie

W piwnicach Pałacu Saskiego cenne znaleziska

Pod placem Piłsudskiego zachowały się piwnice zniszczonego Pałacu, które w odrestaurowanym obiekcie mają zostać wyeksponowane. Obecnie trwają prace archeologiczne w piwnicach tego obiektu oraz w miejscach, gdzie znajdowały się pozostałe przeznaczone do odbudowy budynki (w tym Pałac Brühla). Są one konieczne, zanim właściwe roboty budowlane (zaplanowane na 2027 r.) będą mogły się rozpocząć.

– Teren dawnego Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla to niesamowita skarbnica wiedzy oraz kapsuła czasu, ponieważ tak jak Pałac Saski był badany kilkanaście lat temu przez archeologów, tak Pałac Brühla nigdy od 1945 roku nie był badany sapersko i archeologicznie – podał cytowany przez PAP Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy Pałac Saski Sp. z o.o.

i Autor: Szymon Starnawski Prace archeologiczne, pałac Saski

Pałac Saski – historia zniszczonego gmachu

Budynek znany jako Pałac Saski pierwotnie był dworem szlachcica Jana Andrzeja Morsztyna, wybudowanym po 1661 r. W 1713 r. obiekt został kupiony przez króla Augusta II Mocnego i bardzo rozbudowany, stając się pałacem. Przebudową kierowali Carl Friedrich Pöppelmann i Joachim Daniel Jauch. Prace rozpoczęte za Augusta II dokończył po jego śmierci syn, August III Sas. Pałac cieszył się latami świetności aż do 1763 r., kiedy to August III zmarł i budynek zaczął podupadać.

W późniejszych latach budynek był wynajmowany rozmaitym osobom, mieściło się tu także Liceum Warszawskie. W początkach XIX w. mieszkała tu m.in. rodzina Fryderyka Chopina. Po uszkodzeniach doznanych w czasie powstania listopadowego budynek został wystawiony na sprzedaż. Kupił go w 1837 r. rosyjski kupiec Jan Skwarcow. Zlecił on przebudowanie gmachu w stylu klasycystycznym, co nastąpiło w latach 1839–1842 według projektu Adama Idźkowskiego. To w tym okresie Pałac Saski zyskał formę, z której dziś jest kojarzony – z charakterystyczną kolumnadą.

W latach 1864 –1915 budynek zajmowała armia carska (był siedzibą Dowództwa III Warszawskiego Okręgu Wojskowego). Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. do Pałacu wprowadził się Sztab Generalny Wojska Polskiego. W 1923 r. przed budynkiem stanął pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, zaś w 1925 r. pod kolumnadą powstał Grób Nieznanego Żołnierza.

W okresie międzywojennym budynek pełnił istotną rolę publiczną – odbywały się przed nim parady wojskowe oraz ważne uroczystości kościelne i państwowe. W obiekcie mieściło się też Biuro Szyfrów. W trakcie drugiej wojny światowej zajęty przez Niemców Pałac stał się siedzibą Wehrmachtu. W 1944 r., w ramach zemsty za powstanie warszawskie, Pałac Saski oraz Pałac Brühla zostały przez hitlerowców wysadzone w powietrze.