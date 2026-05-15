PKP S.A. zbuduje mieszkania na wynajem. Projekt Warszawa Burakowska

Warszawa Burakowska – mieszkania na wynajem od Xcity

Pod planowane budynki przeznaczono rozległy teren kolejowy w pobliżu przystanku Warszawa Powązki, nieopodal ul. Burakowskiej i Ronda Zgrupowania AK „Radosław”. Niedaleko stąd do metra i tramwajów, a sam przystanek kolejowy umożliwia wygodne podróże w głąb Woli oraz na Pragę-Północ. Okolica ma doskonale rozwiniętą infrastrukturę. To bez wątpienia znakomity teren inwestycyjny. Z perspektywy przyszłych mieszkańców największym minusem będzie oczywiście hałas od strony torów.

Zgodnie z koncepcją m.st. Warszawy, zawartą w projekcie Planu Ogólnego Miasta, obszar ten ma zostać przeznaczony pod zabudowę usługową. Wpisując się w docelowe założenia urbanistyczne miasta, PKP S.A. wspólnie z partnerem biznesowym zamierza zrealizować inwestycję obejmującą obiekty mieszkaniowe, w szczególności zabudowę przeznaczoną na najem długoterminowy (PRS)

Mowa więc o obiektach zamieszkania zbiorowego w typie aparthotelu. Co ciekawe, inwestor chce je przeznaczyć pod wynajem długoterminowy. Nie będą to więc mieszkania głównie dla turystów czy biznesmenów przyjeżdżających do miasta na kilka dni, ale dla tych, którzy szukają lokum w stolicy na dłużej.

PKP S.A. chce aktywnie rozwijać współpracę z partnerami inwestycyjnymi przy zagospodarowywaniu swoich nieruchomości. Wracamy do formuły, która pozwala łączyć potencjał gruntów należących do spółki z doświadczeniem, know-how i finansowaniem podmiotów rynkowych. Projekt przy ul Burakowskiej jest ważnym przykładem takiego podejścia. Chcemy realizować przedsięwzięcia, które zwiększają wartość naszego portfela nieruchomości, a jednocześnie odpowiadają na potrzeby miast i rynku

– mówi Andrzej Bułczyński, członek zarządu PKP S.A. ds. nieruchomości.

Przypomnijmy, że spółka Xcity zrealizowała już m.in. takie projekty jak biurowce West Station przy Dworcu Zachodnim oraz Galeria Katowicka. Na razie firma jest na etapie poszukiwania partnera komercyjnego, który zrealizuje projekt Burakowska na gruncie PKP S.A. Zapytaliśmy inwestora, kto zaprojektuje nowe budynki oraz jaka jest koncepcja urbanistyczna dla tego terenu. Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy materiał.

Kolejowa spółka deweloperska ma ambitne plany

Warszawa Burakowska to tylko jeden z projektów deweloperskich, jakie planuje kolejowa spółka Xcity. Pozwolenie na budowę ma już nowy Dworzec Gdański w Warszawie wraz z biurowcem nad torami, które zrealizuje Xcity we współpracy z Ghelamco. W stolicy PKP S.A. szykuje również inwestycje takie jak:

Warszawa Kolejowa – osiedle mieszkaniowe w pasie przy torach na zachód od stacji Warszawa Główna, na wysokości XIX Dzielnicy,

Warszawa Odolany – osiedle z własnym kameralnym rynkiem na 200-hektarowej działce na Woli na wysokości Odolan,

Warszawa Aleje Jerozolimskie 140 – biurowiec z usługami w parterach nieopodal Warszawy Zachodniej.

We wszystkich przypadkach model działalności ma być ten sam: strona kolejowa wnosi do współpracy atrakcyjne grunty, a komercyjny partner buduje i współuczestniczy w zyskach. Spółka Xcity szykuje obecnie inwestycje podobnego kalibru również m.in. w Poznaniu i Gdyni.

