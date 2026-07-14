Powiększy się labirynt pod Warszawą Centralną. Zbudują nowe perony pod obecnymi

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Remont linii średnicowej w Warszawie. Będą nowe tunele

O planowanym remoncie linii średnicowej biegnącej pod centrum Warszawy mieszkańcy słyszą już od wielu lat. Chodzi o przebudowę dworców i przystanków w stolicy oraz gruntowną modernizację tuneli i mocno już przestarzałej infrastruktury kolejowej (dość powiedzieć, że najstarsze jej elementy pamiętają jeszcze przedwojnie). Obecnie PKP PLK przygotowuje się do remontu Dworca Wschodniego, zaś prace przy tunelu pod centrum miasta mają ruszyć najwcześniej w I połowie lat 30.

Potężne opóźnienie może jednak ostatecznie wyjść inwestycji na dobre, gdyż w międzyczasie „dorzucono” do niej nowe pomysły, które mają szansę zrewolucjonizować kolej w stolicy. Do długiej listy planowanych zmian (m.in. wykonanie łącznika między metrem a Warszawą Śródmieście oraz budowa nowego przystanku kolejowego pod Rondem De Gaulle'a) dodano bowiem kolejne – i to ambitne:

budowę nowej linii średnicowej pod istniejącą – z nowymi torami dla pociągów dalekobieżnych,

budowę dodatkowej podziemnej linii średnicowej w osi północ-południe.

Efektem tych zmian ma być znaczące zwiększenie przepustowości linii średnicowej (więcej pociągów na torach) oraz usprawnienie ruchu w mieście na osi N-S. Obie planowane inwestycje oznaczać będą duże zmiany na Dworcu Centralnym, którego rola jako węzła przesiadkowego jeszcze wzrośnie.

Autor: wikimedia.org, CC pl, Adrian Grycuk/ CC BY-SA 3.0

Nowe podziemne perony na Dworcu Centralnym. Obsłużą drugą „średnicę”

W lutym 2026 r. PKP PLK przedstawiło plany budowy nowej linii średnicowej. Pod istniejącym tunelem miałby powstać nowy, zawierający dwa dodatkowe tory dla pociągów dalekobieżnych. Dzięki temu przez stolicę mogłoby przejeżdżać znacznie więcej pociągów niż dziś – nawet do 20 par pociągów na godzinę. Szczegóły techniczne będą dopiero ustalane, natomiast już wiadomo, że oznaczałoby to budowę nowych peronów pod stacją Warszawa Centralna. Miałoby się to dziać bez ingerencji w sam zabytkowy budynek dworca.

Zakładamy, że będziemy budować ten dodatkowy poziom metodą, w której obecna konstrukcja dworca zostałaby podparta i pod nią zbudowali nową konstrukcję

– podaje Maciej Kaczorek, dyrektor ds. strategii i rozwoju w PKP PLK cytowany przez tvn24.pl.

Nowe perony wyspowe znajdą się pod istniejącymi, a zatem stacja zyska cały dodatkowy poziom, powiązany oczywiście z istniejącą siecią tuneli pieszych. Jak wyjaśnia PKP PLK, „założenia są takie, aby przesiadki były możliwe peron w peron”. Innymi słowy, pasażer mógłby np. wysiąść z pociągu z Lublina i od razu na tym samym peronie wsiąść w pociąg do Krakowa.

Autor: PKP PLK/ Materiały prasowe

Kolej planuje, że nowa „średnica” powstałaby równocześnie z remontem istniejącej, co pozwoliłoby ograniczyć koszty i nie rozkopywać miasta dwa razy. Oznaczałoby to start prac w latach 30. i finisz do 2040 r. Zakłada się, że tunele pod nowe tory wydrążyłyby dwie maszyny TBM. Tunele zaczynałyby się w rejonie stacji Warszawa Główna, przechodziły pod tunelami metra i kończyły albo na wysokości skarpy wiślanej, albo dopiero przy Dworcu Wschodnim. Koncepcja jest dopiero opracowywana, kolejny ma być etap projektowy.

PKP PLK szacuje koszt budowy nowej linii średnicowej W-Z na ok. 4 mld zł. Kolej rozważa pozyskanie na tę inwestycję dofinansowania z Unii Europejskiej.

Autor: Szymon Starnawski Dworzec Warszawa Centralna

Nowa linia średnicowa N-S i kolejny poziom pod Warszawą Centralną

Na tym jednak nie koniec, gdyż w planach jest także nowa „średnica” biegnąca z północy na południe. Chodziłoby o stworzenie zupełnie nowego korytarza transportowego, przecinającego miasto pod ziemią i połączonego z istniejącymi dworcami oraz stacjami. Powstałaby też nowa przeprawa przez Wisłę. Pod koniec czerwca 2025 r. spółka PKP PLK zleciła wykonanie studium rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego, w ramach którego wykonawca miał przeanalizować 3 warianty takiej aglomeracyjnej linii N-S:

Warszawa Wileńska – Warszawa Główna,

Warszawa Wileńska – Warszawa Służewiec,

Warszawa Gdańska – Warszawa Służewiec.

Ostatecznie w lutym 2026 r. PKP PLK podało, że planowana jest realizacja nowego tunelu między Warszawą Wileńską a Warszawą Służewiec i Okęciem. Nie powstałby on jednak w ramach remontu linii średnicowej, a jako oddzielna inwestycja, realizowana po 2040 r.

Autor: Malarz pl/ CC BY-SA 3.0

Nowa linia średnicowa N-S miałaby (według wstępnych analiz) następujące przystanki:

Warszawa Wileńska,

Warszawa Stare Miasto,

Warszawa Ratusz Arsenał,

Warszawa Centralna,

Warszawa Filtry,

Warszawa Rakowiecka,

Warszawa Wołoska,

Warszawa Rondo Unii Europejskiej,

Warszawa Postępu,

Warszawa Okęcie,

Warszawa Lotnisko Chopina.

Jak widać, linia miałaby przecinać się z istniejącą „średnicą” W-Z (oraz drugą, planowaną tuż pod nią) na stacji Warszawa Centralna. Powstałby zatem gigantyczny węzeł przesiadkowy. Oznaczałoby to konieczność wybudowania kolejnego poziomu podziemi pod Dworcem Centralnym, z peronami biegnącymi w poprzek do istniejących. Na razie jednak to wszystko luźne plany, do ewentualnej realizacji w przyszłości.

Autor: jo

Budynek Dworca Centralnego do lekkiego odświeżenia

Choć dobudowa dodatkowych poziomów podziemi ma się odbyć bez większej ingerencji w sam zabytkowy budynek dworca, pewne zmiany w obiekcie są planowane. Jak podaje PKP S.A., Warszawę Centralną w ramach remontu linii średnicowej czeka wymiana wszystkich instalacji oraz poprawa izolacji i szczelności obiektu. To konieczne z uwagi na wiek dworca, działającego od 1975 r.

PKP S.A. zapowiada też pewne zmiany dla pasażerów, choć są to zapowiedzi dość enigmatyczne. Jak dotąd wspomniano tylko o „wprowadzeniu dodatkowych stref dla pasażerów”, które mają uczynić dworzec bardziej dostępnym, a także o dodaniu usług oczekiwanych przez podróżnych. Nie padły jednak żadne konkrety, pozostaje więc jedynie czekać na dalsze informacje – i zapowiadany od lat remont.

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