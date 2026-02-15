Tak, to dom. A w zasadzie - lewitujący sześcian i przeszklona kostka o spadzistym dachu. Wyzwaniem było przekonanie do projektu urzędników

Ten dom wygląda, jakby lewitował. Stoi tuż przy granicy z Czechami, w malowniczej okolicy jednej z miejscowości Beskidu Śląskiego. Oto Dom 40i4 projektu krakowskiej pracowni Autograf Studio. Nadwieszona nad terenem podłużna bryła mierzy 40 metrów długości i ma 4 metry szerokości. Ten dom z betonu w górach przypomina wycelowany w niebo teleskop. Przypominamy materiał Architektury z 2021.