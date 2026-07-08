Warszawa planuje tramwaj w Al. Polski Walczącej. Mógł powstać już dekadę temu

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Tramwaj w Al. Polski Walczącej w Warszawie – trasa i plany

Siekierki to część Mokotowa, która przez lata pozostawała praktycznie niezamieszkała. Dziś jednak dawne tereny zalewowe Wisły zmieniają się szybko w miasto z prawdziwego zdarzenia. W 2025 r. dla Czerniakowa Południowego uchwalono plan miejscowy, który przewiduje gęstą sieć ulic, tereny zielone, obiekty sportowe, usługi i bloki nawet do 7 kondygnacji. Dziś ten obszar obsługiwany jest autobusami na buspasie, jednak docelowo pojemność autobusów przestanie wystarczać. Konieczny będzie transport szynowy.

Rozwiązaniem ma być tramwaj w Al. Polski Walczącej. Pobiegnie on środkiem tej alei i będzie przedłużeniem istniejącego tramwaju w ul. Gagarina. Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, planowane są dwa etapy inwestycji:

Trasa tramwajowa od ul. Gagarina do zawrotki przed Trasą Siekierkowską. Trasa tramwajowa od Trasy Siekierkowskiej do przyszłej pętli tramwajowo-autobusowej obok elektrociepłowni EC Siekierki.

Autor: zmid.waw.pl/ Materiały prasowe

Zgodnie z miejskim projektem Strategii Rozwoju Warszawy 2040+ etap pierwszy miałby zostać zrealizowany do 2044 r. Dokładniejszej daty na razie nie podano, ale jest praktycznie pewne, że budowa nie ruszy przed drugą połową lat 30., gdyż wcześniej miasto ma zaplanowane inne inwestycje tramwajowe (m.in. tramwaj na Gocław oraz tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego). Etap drugi to już inwestycja na okres po 2044 r. – ma wtedy powstać także przedłużenie Al. Polski Walczącej w kierunku EC Siekierki.

Na ten moment więcej nie wiemy. Inwestycja nie ma jeszcze projektu ani zarezerwowanych środków w budżecie. Mieszkańcy Siekierek i Augustówki jeszcze długo będą więc więc polegać na autobusach.

Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe Fragment planu miejscowego dla Czerniakowa Południowego z zaznaczoną przybliżoną trasą tramwaju w Al. Polski Walczącej

Dlaczego tramwaju na Siekierki nie zbudowano wraz z ulicą?

Warto przypomnieć, że tramwaj w tej relacji planowano już ponad dekadę temu, podczas projektowania Al. Polski Walczącej (wtedy roboczo nazywanej Czerniakowską-Bis). Ówcześni planiści pozostawili bowiem pośrodku ulicy rezerwę terenową pod tramwaj. Dziś częściowo stanowi ona pas zieleni pomiędzy jezdniami wybudowanej w latach 2017–2019 drogi, a częściowo jest wykorzystywana jako buspas.

O tym, by nie budować trasy tramwajowej wraz z ulicą, zdecydowało ówczesne Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Głównym argumentem był fakt, że pod trasą przyszłego tramwaju biegną komory ciepłownicze, czyli ogromne rury tłoczące ciepło do mieszkań i domów. Przebudowa takich komór jest kosztowna i niełatwa, ponieważ wymaga m.in. załatwienia formalności z gestorem sieci (prywatna spółka) oraz może być realizowana tylko w okresie, gdy komory nie są użytkowane, czyli poza sezonem grzewczym. Dość wspomnieć, że np. przy budowie tramwaju do Wilanowa wykonawca musiał przebudować sieć ciepłowniczą na odcinku aż 5 km, a podczas prac w 20 miejscach natrafiono na instalacje nieistniejące na oficjalnych mapach.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Ponieważ miasto uznało, że nie będzie teraz przesuwać sieci ciepłowniczej, budowa trasy tramwajowej stała się niepraktyczna. Położenie szyn nad komorami ciepłowniczymi sprawiłoby, że w razie jakiejkolwiek awarii trzeba byłoby rozbierać torowisko. Urzędnicy postanowili więc zrealizować tylko drogową część inwestycji, a na tramwaj pozostawić rezerwę. Niestety, ta decyzja sprzed lat oznacza, że w przyszłości przebudowa sieci ciepłowniczej będzie się wiązać z utrudnieniami dla kierowców na Al. Polski Walczącej. Zamiast swobodnej budowy na pustkowiach wykonawca będzie miał przed sobą operację na żywej tkance miejskiej.

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