Wyremontują Dworzec Wschodni, ale połączenia z metrem teraz nie zbudują. Czemu?

W jaki sposób można wspierać architektów w wykorzystaniu nowych materiałów budowlanych. Przemysław Fałek, Budmat I Architektura-murator Materiał sponsorowany

Dworzec Warszawa Wschodnia połączony z 3. linia metra

Budowa 3. linii metra w Warszawie ma rozpocząć się w 2028 r. od Pragi-Południe. Pierwszy odcinek M3 połączy Gocław ze Stadionem Narodowym, gdzie będzie można się przesiąść w pociągi M2 do centrum albo na Bródno. W czerwcu 2026 r. Metro Warszawskie potwierdziło nam, że planowany termin rozpoczęcia prac w 2028 r. jest wciąż aktualny. Na razie trwają prace projektowe (realizuje je konsorcjum ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA oraz METROPROJEKT), które zakończą się w przyszłym roku.

Jedna ze stacji linii M3 znajdzie się tuż przy Dworcu Wschodnim. Eksperci wytypowali dla niej lokalizację pod obecnymi przystankami autobusowymi i tramwajowymi od strony ul. Kijowskiej. Wyjścia z metra mają prowadzić w kierunku przesiadek na komunikację miejską, a także w kierunku dworca kolejowego. Jedno z wyjść zaplanowano wewnątrz hali dworca Warszawa Wschodnia. Pozwoliłoby to na łatwe przesiadki między koleją a metrem, w całości pod dachem, bez konieczności wychodzenia na deszcz czy śnieg (inaczej niż np. na Warszawie Centralnej). Można się spodziewać, że będzie to najbardziej oblegane wyjście.

Autor: ILF/METROPROJEKT/ Materiały prasowe Wstępny schemat stacji metra M3 Dworzec Wschodni w Warszawie (zieleń). Szary budynek na dole to dworzec kolejowy od strony ul. Kijowskiej.

Umieszczenie wyjścia z metra w hali dworca wymaga oczywiście porozumienia między miastem a koleją, co w przeszłości nie zawsze było proste. W czerwcu 2026 r. redakcji „Architektury-murator” udało się jednak ustalić, że wyjście z metra do hali dworca kolejowego faktycznie powstanie, choć szczegóły wciąż są jeszcze ustalane. Najpierw uzyskaliśmy potwierdzenie od rzecznika Metra Warszawskiego, iż „aktualnie realizowany projekt stacji E01 zakłada umieszczenie jednego z wyjść bezpośrednio w hali dworca”. Dodatkowych informacji udzieliło PKP S.A.:

W ramach licznych konsultacji został wypracowany taki wariant wyprowadzenia jednego z wyjść nowej stacji metra i spółka PKP wyraziła zgodę na połączenia metra z budynkiem dworca kolejowego Warszawa Wschodnia, jednak z uwagi na powstałe w trakcie projektowania dodatkowe pytania ze strony projektantów planowane są kolejne konsultacje dotyczące szczegółów omawianych rozwiązań.

Autor: Super Express Dworzec Wschodni

Jednocześnie Metro Warszawskie podkreśla, że projektowanie linii M3 wciąż trwa, a ostateczny „schemat stacji E01 wraz z projektowanymi wyjściami będziemy mogli zaprezentować po zakończeniu prac projektowych”. Oznacza to, że jeszcze wiele może się zmienić, choć wyjście w hali dworca wydaje się pewne.

Przy obecnej przebudowie Dworca Wschodniego nie połączą z metrem

Warto zaznaczyć, że budowa stacji metra i jej połączenie z dworcem kolejowym nastąpią dopiero z początkiem kolejnej dekady. Budowa linii M3 ma się bowiem zakończyć w 2031 r., co oznacza oddanie stacji do użytku w 2031 lub 2032 r.

Inwestycji tej nie należy mylić z przebudową Dworca Wschodniego, która rozpoczęła się oficjalnie 12 czerwca 2026 r. (PKP PLK podpisało wówczas umowę z wykonawcą, firmą Torpol). Ta ogromna modernizacja, która ma potrwać do 2029 r., nie obejmie jednak samego budynku dworca Warszawa Wschodnia. Przebudowane zostaną jedynie perony, tunele, tory i reszta infrastruktury kolejowej – poprawi się przepustowość stacji i jej dostępność (schody ruchome, windy itp.), a perony zostaną przykryte wielkim wspólnym zadaszeniem jak na Warszawie Zachodniej.

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Dlaczego połączenie hali dworcowej z metrem nie zostanie zrealizowane podczas przebudowy dworca (i jego wyłączenia z użytku), tylko w ramach osobnej inwestycji? Warto pamiętać, że budynek dworca oraz część z peronami mają różnych właścicieli. Tym pierwszym zarządza spółka PKP S.A., tym drugim – PKP PLK. Dla pasażera kolei nie ma to oczywiście znaczenia, jednak przy budżetach, remontach i tym podobnych kwestiach jest to kluczowe. Udało nam się jednak uzyskać zapewnienie, iż projektanci 3. linii metra konsultowali się z PKP PLK, żeby zagwarantować, że kolejowa inwestycja nie przeszkodzi w przyszłości w budowie metra. Jak poinformował nas rzecznik PKP PLK:

W ramach realizowanej przez Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacji stacji Warszawa Wschodnia nie przewidujemy budowy wejść ani wyjść do metra w obrębie budynku dworca. Prace projektowe dotyczące przebudowy stacji były natomiast koordynowane z projektantem III linii metra, tak aby zapewnić spójność planowanych inwestycji i możliwość ich przyszłej realizacji.

Duże zmiany planowane w otoczeniu dworca, tylko kiedy?

Warto dodać, że w ramach budowy 3. linii metra również przesiadki z pociągów na komunikację miejską staną się wygodniejsze. Miasto planuje bowiem, że gdy wybudowana już zostanie stacja metra Dworzec Wschodni, teren nad nią zostanie odtworzony w całkiem nowym kształcie. Obecne przystanki tramwajowe zostaną przysunięte do hali dworca. Powstanie też przezroczyste zadaszenie przystanków tramwajowych. Na grafice poniżej można zobaczyć wstępną koncepcję do dalszego uszczegółowienia.

Autor: Metro Warszawskie/ Materiały prasowe Miejska wizja zmian w otoczeniu stacji Warszawa Wschodnia w ramach budowy 3. linii metra

Kluczową zmianą w przekroju ul. Kijowskiej będzie przeniesienie odcinka torowiska tramwajowego bliżej hali dworcowej. Dodatkowo, po torowisku będą mogły poruszać się również autobusy, dzięki czemu możliwe będzie urządzenie wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych tuż przy wejściu na dworzec Warszawa Wschodnia. Układ drogowy zostanie uzupełniony o ścieżki i przejazdy rowerowe. Pojawi się nowa zieleń niska i wysoka, ławki, siedziska i inne elementy małej architektury, a także zadaszenie nad centralną częścią węzła przesiadkowego

– podawał Urząd Miasta w 2023 r.

Uwagę na obrazku zwraca także nowa zabudowa wzdłuż ul. Kijowskiej. Ponieważ jednak na jej temat miasto nie udzieliło żadnych informacji, trudno ocenić, czy to realna koncepcja, czy tylko wizja artysty. Na ten moment nie mamy także pewności, czy miasto od 2023 r. nie zmodyfikowało planów węzła przesiadkowego – od 3 lat nie udzielono w tym temacie żadnych nowych informacji. Biorąc pod uwagę, jak bardzo te zmiany ułatwiłyby podróżnym życie, pozostaje jedynie mieć nadzieję, że miastu uda się zrealizować plany.