Monika Arczyńska: Kongres Architektury jest potrzebny. Ale nie może tak wyglądać zawodowej I Architektura-murator

Michałowice pod Warszawą z nowym centrum

Rozstrzygnięto Konkurs dwuetapowy studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistycznej rewitalizacji obszaru Centrum Michałowic oraz koncepcji architektonicznej budynku Centrum Aktywności Lokalne organizowany przez warszawski SARP i mazowiecką gminę Michałowice. I miejsce zajęła poznańska pracownia CDF Architekci.

Jury doceniło nasze podejście urbanistyczne i architektoniczne oparte na wielowymiarowej analizie miejsca oraz spójną wizję rozwoju całego obszaru z uwzględnieniem zasad równoważonego projektowania. Szczególnie wysoko oceniono rozwiązania przestrzeni publicznych, relację budynku z otoczeniem oraz otwartość założenia na potrzeby mieszkańców. To dla nas niezwykle ważne wyróżnienie i ogromna motywacja do dalszej pracy nad architekturą tworzącą wartościowe miejsca dla lokalnych społeczności

— pisali architekci na facebooku po ogłoszeniu wyników.

Autor: CDF Architekci/ Materiały prasowe

Centrum Michałowic to ważny punkt komunikacyjny (przy przystanku WKD) i usługowy dla mieszkańców. W rewitalizacji miejsca dla zamawiającego istotna była zieleń i nowy budynek wielofunkcyjny, który ma stanąć na pozyskanej niedawno działce - Centrum Aktywności Lokalnej. Architekci zaproponowali obiekt w przyjaznej skali wpisujący się w zastany kontekst i dający przestrzeń na modyfikacje według potrzeb, wykonany w konstrukcji drewnianej CLT (choć to rozwiązanie, jak wskazał sąd konkursowy, będzie wymagało skonfrontowania z budżetem zamawiającego).

Skład projektowy: Karol Fiedor, Bartosz Małecki, Urszula Bojanowska, Piotr Skorupiński, Szymon Musiałowski, Damian Kamiński, Michał Karnaś.

Uzasadnienie sądu konkursowego

Sąd konkursowy, w którym zasiadali m.in. architektki i architekci Sławomir Gzell, Jakub Wacławek, Maria Saloni-Sadowska, Katarzyna Zantonowicz i Tomasz Zemła, tak uzasadnili przyznanie pierwszej nagrody:

Praca została nagrodzona za trafną analizę uwarunkowań urbanistycznych oraz wynikającą z niej spójną i kompleksową propozycję rozwiązań przestrzennych. Autorzy konsekwentnie odnieśli się do zastanego kontekstu i występujących w nim problemów, prezentując całościowe podejście projektowe. Szczególnie wysoko oceniono rozwiązanie obszaru wokół stacji kolejowej oraz powiązanie komunikacyjne prowadzące do centrum miejscowości.

Autor: CDF Architekci/ Materiały prasowe

Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania architektoniczne budynku CAL i jego otoczenia, w tym projekt głównego placu przed budynkiem oraz korekta układu komunikacyjnego w tym rejonie. Doceniono również sposób zagospodarowania terenów zielonych i rekreacyjnych, różnorodność kreowanych przestrzeni oraz ich wzajemne powiązania.

Przemyślana forma i estetyka budynku trafnie uzupełniają trudny kontekst miejsca. Elewacje CAL, dzięki świadomemu doborowi materiałów i kolorystyki są harmonijne i oryginalne. Adekwatnie wpisują się w różnorodny charakter istniejącej zabudowy, nie eksponując nadmiernie swojej nowoczesności. Decyzje funkcjonalne tworzą obiekt wielofunkcyjny i otwarty na potrzeby mieszkańców. W pracy dostrzeżono także świadome podejście do ekonomiki projektu. Jednocześnie wyraźnie zarysowana idea posiada duży potencjał dalszego rozwoju i ewentualnych modyfikacji na kolejnych etapach projektowania.

Realizacja CAL może stać się ważnym punktem odniesienia dla wielopłaszczyznowych działań związanych z rewitalizacją i modernizacją centrum Michałowic oraz budową nowej tożsamości miejscowości.

***

II nagrodę przyznano pracowni Pniewski Architekci, III nagrodę OVO Grąbczewscy Architekci. Wyróżnienie otrzymało biuro Makowscy Mużacz oraz zespół: Anna Gajowiec, Agnieszka Jurczak-Machcewicz, Damian Dariusz Warchołek.

Źródła: CDF Architekci, SARP Warszawa

