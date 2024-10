Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Robert Konieczny i jego pracownia KWK Promes otrzymali łącznie 12 nominacji do nagrody im. Miesa ven der Rohe. Prezentujemy 8 spośród tych projektów - projekty domów jednorodzinnych. O wszystkich pisaliśmy na łamach miesięcznika. Nagroda imienia Miesa van der Rohe (czasami nazywana z odmianą nazwiska tego klasyka architektury - Miesa van der Rohego) to Nagroda Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej. Jej pełna nazwa angielska to European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award. Ufundowała ją Unia i Fundacja Miesa van der Rohego. Przyznawana jest co dwa lub trzy lata od 1988 roku.

Większość nominacji Robert Konieczny i jego pracownia otrzymali za projekty willi. Pozostałe obiekty, zaprojektowane przez pracownię KWK Promes, które otrzymały nominacje do tej prestiżowej nagrody to:

Zebraliśmy wszystkie nominowane domy Roberta Koniecznego i pracowni KWK Promes, o których pisaliśmy na łamach "A-m" - okazuje się, że nie pominęliśmy ani jednego.

Zobacz też recenzję książki Roberta Koniecznego Na styk:

Dom Aatrialny w Opolu

Każdy student architektury uczył się o domu atrialnym. To znany, wywodzący się z tradycji śródziemnomorskiej typ domu z wewnętrznym dziedzińcem, na którym rosną rośliny i tryska fontanna. Budynek jest zamknięty od zewnątrz, a otwarty do atrium, w którym koncentruje się życie. Ten wzór od wieków był ważną inspiracją architektury, także nowoczesnej. Zaprojektowany przez nas Dom Aatrialny jest jego przeciwieństwem. (...) Działka miała dojazd od południa. Ze względu na to położenie chcieliśmy, aby droga i wjazd były ukryte. Zaprojektowaliśmy więc dom z wewnętrznym dziedzińcem, w którym znajduje się podjazd dla samochodów. Jest on przestrzenią zamkniętą, niedomową, mieści wjazd, bramy garażowe i niewidoczne z zewnątrz wejście. Dom jest otwarty nie w stronę dziedzińca, lecz na zewnątrz.

Robert Konieczny w rozmowie z Anną Wrońską o projektowaniu domów Eksperyment, "A-m", nr 06/2009

Nominacja: 2007

Dom OUTrialny w Książenicach koło Warszawy

Innym przekształceniem domu atrialne go jest Dom Outrialny (z angielskiego out – poza, na zewnątrz). W tym wypadku funkcję atrium – wewnętrznego dziedzińca – pełni zielony dach, na który wychodzi się ze środka domu. Wnętrze ma swoją kontynuację na prywatnej zielonej łące, tyle że wyniesionej w górę. Można powiedzieć, że przestrzeń, którą niegdyś stanowiło atrium – wewnętrzna, należąca do domu – została tu wyrzucona na zewnątrz. Zachowuje prywatny charakter (nie da się tam wejść inaczej jak z wnętrza domu), ale nie jest osłonięta ścianami, przeciwnie – oferuje kontakt z otoczeniem i dalekimi

Robert Konieczny w rozmowie z Anną Wrońską o projektowaniu domów Eksperyment, "A-m", nr 06/2009

Nominacja: 2009

Dom Bezpieczny w Warszawie

Projektowanie domów jednorodzinnych z myślą o maksymalnym odizolowaniu wnętrza od strony ulicy nie jest nowością. Wystarczy wymienić tak odległe od siebie przykłady jak: rzymskie domy atrialne, willa Tugendhatów Miesa van der Rohe w Brnie, warszawski dom własny Bohdana Pniewskiego czy dom w Choszczówce projektu Kuby Woźniczki („A-m” 8/06) lub na gdańskiej Morenie autorstwa Szczepana Bauma („A-m” 8/06). Wszystkie różnią się stylem i skalą, ale nie pomysłem na fasadę: masywną, niezapraszającą, z małymi oknami i wąskim wejściem. Ich wnętrza otwierają się ku wewnętrznym dziedzińcom lub ogrodom na tyłach. Jednak w nowym budynku Roberta Koniecznego dążenie do izolacji zostało doprowadzone do skrajności.

Nominacja: 2009

Grzegorz Piątek, "A-m" nr 12/2009

Każdy dom, który powstał w mojej pracowni, był oparty na innym pomyśle i każdy projektowałem tak, jakby miał być pierwszym domem na świecie. (...) Nie zwracają się do mnie inwestorzy, którym podoba się mój styl, bo nie mam stylu" - Robert Konieczny w rozmowie z Anną Wrońską o projektowaniu domów, "A-m", nr 06/2009

Dom Autorodzinny w Poznaniu

Globalizacja wiedzie nas do coraz większej współzależności i integracji kultur, tworzenia światowego społeczeństwa opartego na ekstensywnym wykorzystaniu technologii informacyjnych. Dom Autorodzinny jest jednym z jej architektonicznych wcieleń. Odwołuje się do globalnego marzenia o współczesnym, luksusowym pałacu, dekoracji z planu kasowej produkcji filmowej, z fabułą osadzoną w sytym, ponowoczesnym społeczeństwie. Świat zewnętrzny został tu celowo pozbawiony znaczenia. Liczy się tylko to, co znajduje się w granicach półhektarowej działki budowlanej

Grzegorz Stiasny, "A-m" nr 05/2013

Nominacja: 2013

Living-Garden HOUSE w Katowicach

Bryła i materiały budynku nawiązują do lokalnej tradycji – śląskich domów robotniczych, tak zwanych familoków o dwuspadowych dachach krytych papą i elewacjach z czerwonej cegły. Dodatkowo tradycyjną formę obiektu nakazywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Postanowiono jednak archetypiczną bryłę przetransformować – dla zapewnienia maksimum prywatności mieszkańców parter ustawiono równoległe do drogi, izolując od niej ogród na tyłach posesji, natomiast piętro przekręcono względem parteru o 90 stopni, tak by dom mocniej przenikał się z ogrodem.

Nominacja: 2015

Założenia autorskie Roberta Koniecznego, "A-m" 05/2015

Living-Garden HOUSE w Izbicy

Dom powstał w Izbicy na południe od Warszawy. Działka położona na wzgórzu w zakolu rzeki Narew dostarcza niezwykłych widoków. Jednak w sąsiedztwie znajduje się sporo domów letniskowych. Dążono do takiego uformowania bryły, by wnętrze otwierało się na południe, a zarazem było odizolowane od okolicznej zabudowy. Parter oparto więc na planie litery L, której ramiona separują od sąsiednich posesji i drogi. Przed wglądem w głąb ogrodu chroni również oddzielona kubatura garażu. Życzeniem inwestora było zachowanie wszystkich drzew, dlatego bryły zmiękczono.

Nominacja: 2015

Założenia autorskie Roberta Koniecznego, "A-m" 05/2015

Arka - dom własny architekta w Brennej

Największą wartością działki jest wspaniały widok, który się z niej roztacza. Stąd myśl, by dom stał się ramą, która kadruje otaczający krajobraz. Optymalną okazała się ot warta na górski pejzaż budowla parterowa, zapewniająca ten sam widok ze wszystkich pomieszczeń. Pojawił się jednak problem poczucia bezpieczeństwa, gdyż działka znajduje się na absolutnym odludziu. Rozwiązaniem stało się „odkręcenie” budynku tak, by z ziemią stykał się tylko jednym narożnikiem, a reszta zawisła nad zboczem wzgórza. W ten sposób część parteru, w której zlokalizowałem sypialnie została wyniesiona na poziom pierwszego piętra.

Złożenia autorskie Roberta Koniecznego, "A-m" nr 12/2015

Nominacja: 2017

Dom po Drodze

Czy ludzie naprawdę mogą gdzieś żyć, nie robiąc bałaganu? – pyta Witold Rybczyński w znanej książce Dom. Krótka historia idei. W przypadku Domu po Drodze pytanie brzmiałoby raczej – czy i na jak długo można przyrodę utrzymać w wymownym dystansie? Malownicza wstęga ciągnie się od wjazdu, zaplata w centrum działki i spływa do rzeki. Precyzyjnie odcina strefę architektury od strefy przyrody, choć ta stara się zakłócić idealną biel na wszelkie możliwe sposoby.

- pisała Ewa P. Porębska w "A-m", nr. 03/2027

Nominacja: 2019

