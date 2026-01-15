Kopalnie na Górnym Śląsku, które udało się uratować przed rozbiórką Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Arena Katowice - co to za stadion?

Pojemność: 15 tys. 48 miejsc, rok otwarcia - 2025. Status: nowy. Arena Katowice, czyli stadion dla GKS, został zgłoszony do konkursu Stadium of the Year. Katowicki stadion jest na razie najmniej pojemny wśród zgłoszonych do konkursu stadionów. Największy, Grand Stade de Tanger, pomieści aż 75 tys. widzów. Dla porównania - Stadion Narodowy w Warszawie ma 58 tys. 500 miejsc. Możecie jeszcze nie kojarzyć tego obiektu, bo zdecydowanie słynniejszy jest Stadion Śląski w Chorzowie.

Za koncepcję architektoniczną odpowiada pracownia RS Architekci z Rudy Śląskiej, która zwyciężyła w konkursie, ogłoszonym przez katowicki SARP. W finale wygrała z projektem autorstwa JSK Architekci. Decyzja jury nie była łatwa.

Konkurs architektoniczny na nowy stadion w Katowicach

- Reprezentowały bardzo zbliżony do siebie poziom i sędziowie długo dyskutowali nad tym, której przyznać pierwszą nagrodę. Zadecydowało większe zintegrowanie formalne tej pracy, która wygrała. Wszystko jest umieszczone w jednej, jednorodnej formie – mówił Piotr Fischer, juror konkursu, cytowany przez TVS po dyskusji pokonkursowej.

Konkurs rozstrzygnięto w 2018 roku, a uroczyste otwarcie Areny Katowice nastąpiło w 2025, choć planowo miało nastąpić to w roku 2021. Od otwarcia, w niecały rok, odwiedziło ją 300 tys. gości.

Stadion i hala są wpisane w rozległy prostopadłościan witający widzów elegancką kolumnadą. Za głównymi kolumnami kryje się przezierna ściana z anodyzowanych profili aluminiowych, które nabierają złocistego koloru GieKSy - pisał o arenie portal stadiony.net.

A konkursowe jury podkreślało takie atuty projektu:

Wykorzystanie topografii terenu i jego warunki przyrodnicze. Czytelna i prosta strefa dojścia do zespołu oraz jego obejścia w poziomie terenu są wartościowym wkładem w zagospodarowanie leśnej działki. Otwarcie zespołu na południe na zieleń poprzez pejzażowy plac wejściowy i sprzężoną z nim aleję wejściową tworzą współczesną otwartą przestrzeń o cechach adekwatnych do charakteru obiektu. Zaproponowane rozwiązania są ekonomiczne inwestycyjnie i eksploatacyjnie - to uzasadnienie jury.

i Autor: Grzegorz Bargieła / wkatowicach.eu/ Materiały prasowe Arena Katowice na zdjęciach z drona w styczniu 2026

Architektura nowego stadionu GKS - RS Architekci

Stadion jest budowlą jednoprzestrzenną o charakterze jednokondygnacyjnym nadziemnym z obiektami kubaturowymi (kioskami) pod widownią, natomiast hala sportowa to obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych. Cały kompleks sportowy otoczony zostały zadaszoną kolumnadą słupów o wymiarach 50×50 cm, na której opiera się stalowa konstrukcja dachu.

Struktura funkcjonalna stadionu ukształtowana jest przez płytę boiska, widownię i zadaszenie. Tę drugą współtworzą 4 nachylone trybuny połączone skośnymi narożnikami, pod którymi zlokalizowane zostały 4 bramy umożliwiające dostęp samochodowy na płytę boiska (105×68 m) i zapewniające przewietrzanie murawy (wyposażonej w systemy odwodnienia, nawodnienia i podgrzewania).

- Rozwiązanie, które przedstawiliśmy w ramach konkursu jest wypadkową kilku czynników. Po pierwsze, programu funkcjonalno-użytkowego, który został zdefiniowany przez użytkownika i organizatora konkursu, uwarunkowań lokalnych w postaci tego kontekstu urbanistycznego i bardzo wyraźnych wytycznych planistycznych – mówił dla TVS Damian Radwański z pracowni RS Architekci.

Metryczka projektu:

RS Architekci sp. z o.o. - Damian Radwański, Marius Schlesiona

współpraca autorska: RS Architekci sp. z o.o. - Joanna Sowa, Maria Szymkiewicz, Jakub Kapral, Karolina Rusek, Piotr Szenkowski, Marcin Woźnica

Ponieważ dawny stadion GKS był przy ulicy Bukowej, w zasadzie na terenie Parku Śląskiego, w nowej lokalizacji powstała też dla niego nowa ulica - Nowa Bukowa. - To nawiązanie do historii istniejącego od 60 lat GKS-u Katowice – mówił w trakcie briefingu prasowego Marcin Krupa, prezydent Katowic.

i Autor: Grzegorz Bargieła / wkatowicach.eu/ Materiały prasowe Arena Katowice na zdjęciach z drona w styczniu 2026

Co powstało w rejonie Bocheńskiego w Katowicach?

Nowy stadion miejski powstał przy ulicach Bocheńskiego i Upadowej w Katowicach. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma NDI z Sopotu. Jej zadaniem była:

budowa stadionu z trybunami, mieszczącymi 15 tysięcy kibiców

budowa hali widowiskowo-sportową z blisko 3-tysięczną widownią

placu głównego

dwóch pełnowymiarowych boisk szkoleniowych

parkingu na około 500 miejsc postojowych (w tym 11 autokarów)

zagospodarowanie terenu wokół stadionu i budowę dróg, chodników, tras rowerowych.

Budowa nowego stadionu i hali w Katowicach wyniosła 229 mln zł netto, czyli 281 mln zł brutto. W 2024 roku powołana została do życia spółka Stadion Miejski Katowice sp. z o.o. Do jej zadań należy m.in. zarządzanie obiektem, nie tylko jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, ale i inne - dla mieszkańców, a także zarządzanie nieruchomością i wybór sponsora tytularnego dla obiektu (wciąż jest poszukiwany). 100 proc. udziałów w spółce jest własnością miejskiej spółki Katowickie Inwestycje S.A.

i Autor: Grzegorz Bargieła / wkatowicach.eu/ Materiały prasowe Arena Katowice na zdjęciach z drona w styczniu 2026

Arena Katowice w konkursie Stadium of the Year 2025

Teraz Arena Katowice została zgłoszona do konkursu Stadium of the Year 2025, organizowanego od 2011 roku przez portale stadium.db i stadiony.net. To coroczny plebiscyt, w którym zwycięzca wybierany jest w głosowaniu publicznym.

Jeden polski stadion zdobył już tę nagrodę - chodzi o stadion w Gdańsku (Polsat Plus Arena).

Wśród nominowanych znalazły się m.in. Stade Moulay Abdellah w Maroku na 68 tys. miejsc czy Grand Stade de Tanger (gigant na 75 tys. miejsc), które goszczą mecze Pucharu Narodów Afryki, a w 2030 będą arenami mistrzostw świata w piłce nożnej.

Jak głosować?

Do 17 stycznia 2026 trwa etap zgłaszania stadionów spełniających konkursowe wymogi. Głosowanie internautów rozpocznie się 10 lutego 2026 i potrwa do 10 marca.

Nowy stadion w Katowicach - zdjęcia