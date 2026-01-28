Gołębiewski największym hotelem w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Hotele - ikony miast

Architekci projektujący okazałe luksusowe hotele, często nie muszą się ograniczać i dają upust swoim artystycznym wizjom, za które płaci bogaty inwestor.

Projekty hoteli o dziwnych kształtach, wydające się nie pasować do otoczenia, tylko początkowo wydają się nie na miejscu. Zwykle po krótkim czasie stają się ikonami miast, gdzie je wybudowano. Przykłady? Oto one.

i Autor: NarcissusStudio/ Getty Images Hotel Morpheus Makau Chiny, projekt: Zaha Hadid Architects

1. Hotel Morpheus w Makau (Chiny). Projekt: Zaha Hadid Architects

Czy da się zbudować arcydzieło architektury na fundamentach porzuconego projektu? W sercu kompleksu rozrywkowego City of Dreams w Macau wznosi się Morfeusz – hotel, który zapiera dech w piersiach. To śmiała wizja pracowni Zaha Hadid Architects, która tchnęła nowe życie w niedokończoną konstrukcję, tworząc budowlę inspirowaną płynnymi kształtami chińskiego jadeitu.

Historia Morfeusza jest równie fascynująca, co jego wygląd. Architekci stanęli przed nie lada wyzwaniem: jak stworzyć coś wyjątkowego na fundamentach, które pierwotnie miały służyć zupełnie innemu celowi – budynkowi mieszkalnemu. Zamiast zaczynać od zera, postanowili wykorzystać istniejącą strukturę, przekształcając ją w coś spektakularnego.

Efektem są dwie 160-metrowe wieże, które wznoszą się ku niebu, połączone u podstawy i na szczycie serią łączników. Te przestrzenie, wypełnione restauracjami, kawiarniami i eleganckimi holami, stwarzają wyjątkowe możliwości dla gości hotelowych.

Inspiracją dla projektu były tradycyjne chińskie ozdoby z jadeitu, których płynne, organiczne kształty zostały odzwierciedlone w bryle budynku. Dodatkowym elementem, który wyróżnia Morfeusza, są "przebicia" w strukturze. Te strategicznie umieszczone otwory nie tylko zapewniają zaskakujące perspektywy widokowe, ale także zwiększają dostęp naturalnego światła do wnętrz, oświetlając lobby, hole i przestrzenie rekreacyjne.

i Autor: Tatiana Dyvubanova/ Getty Images Jested Tower Hotel (Liberec, Czechy), projekt: Karl Hubáček

2. Jested Tower Hotel, Liberec (Czechy). Projekt: Karl Hubáček

Ikona czeskiej architektury, hotel i wieża telewizyjna Ještěd to znacznie więcej niż zwykły hotel. To symbol północnych Czech, perła modernistycznej architektury i narodowy pomnik kultury. Jego charakterystyczna sylwetka, przypominająca kosmiczną iglicę, na stałe wpisała się w krajobraz Gór Izerskich i stała się rozpoznawalnym elementem czeskiej turystyki.

Budowla, która łączy w sobie funkcje hotelu, restauracji i wieży przekaźnikowej, powstała w latach 60. XX wieku według projektu Karla Hubáčka. Wybitny architekt za swoje dzieło został uhonorowany prestiżową nagrodą Perret Prize, co tylko potwierdza wyjątkową wartość Ještědu.

i Autor: Dawid Taliat/ Getty Images Inntel Hotels Amsterdam Zaandam (Zaandam, Holandia). Projekt Wilfried van Winden/WAM Architecten

3. Inntel Hotels Amsterdam Zaandam (Zaandam, Holandia). Projekt Wilfried van Winden/WAM Architecten

Architektoniczny patchwork, stos domów, a może surrealistyczna wizja? Inntel Hotel w Zaandam to budowla, która wymyka się definicjom. Zaprojektowany przez Wilfrieda van Windena, hotel jest manifestem stylu fusion, łączącym tradycję z nowoczesnością w zaskakującej i urzekającej formie. Inspiracją dla architekta były tradycyjne zielone drewniane domy z regionu Zaan. Van Winden postanowił jednak nie kopiować, a przetworzyć tę inspirację w coś zupełnie nowego. Efektem jest "architektoniczny patchwork" – budowla składająca się z prawie 70 oddzielnych domów, które na zewnątrz wydają się chaotycznym zlepkiem, a w środku tworzą spójną całość.

Hotel liczy 11 pięter i oferuje 160 pokoi. Prawie wszystkie zewnętrzne elementy są pomalowane w różnych odcieniach zieleni, nawiązujących do lokalnej tradycji. Jedynym wyjątkiem jest niebieski element, będący ukłonem w stronę obrazu Pieta Mondriana "La Maison Bleue".

i Autor: diegograndi/ Getty Images Hotel Unique (São Paulo, Brazylia), Projekt: Ruy Othake

4. Hotel Unique w São Paulo (Brazylia). Projekt: Ruy Othake

W pulsującym życiem São Paulo wznosi się budowla, która na nowo definiuje pojęcie luksusu i designu. Unique Hotel, zaprojektowany przez legendarnego brazylijsko-japońskiego architekta Ruya Ohtake, to nie tylko hotel, ale przede wszystkim ikona współczesnej architektury.

Inwestor, pragnąc stworzyć wizytówkę wzornictwa, powierzył Ohtake zadanie zaprojektowania hotelu, który miałby wykraczać poza przeciętność. Architekt przyjął wyzwanie, tworząc charakterystyczny model konstrukcyjny, który stał się domem dla jednego z najbardziej znanych hoteli w świecie luksusowych hosteli.

Centralnym elementem konstrukcji jest 25-metrowa kolumna, która podtrzymuje półkolistą nawę sześciopiętrowego hotelu. Ohtake wierzył, że "pusta przestrzeń może mieć siłę", a ta kolumna, będąca efektem ograniczeń urbanistycznych, stała się integralną częścią projektu. Pokoje, o okrągłych oknach o średnicy 1,8 metra, wpuszczają do wnętrza naturalne światło, tworząc unikalną atmosferę.

Myśląc o São Paulo, mieście pełnym wieżowców, Ohtake zdecydował się umieścić na dachu hotelu restaurację Skye, która oferuje panoramiczne widoki na miasto. Projekt w kształcie dużego, odwróconego łuku jest niezwykle istotny dla tej dynamicznej metropolii

i Autor: SPWorldPhotography/ Getty Images Sheraton Huzhou Hot Spring Resort (Huzhou, Chiny). Projekt: Ma Yansong z MAD Architects

5. Sheraton Huzhou Hot Spring Resort w Huzhou (Chiny). Projekt: Ma Yansong z MAD Architects

Za 1,5 miliarda dolarów w Chinach powstał hotel, który zaprzecza grawitacji. Sheraton Huzhou Hot Spring Resort, znany jako Hotel Moon, to architektoniczny majstersztyk w kształcie pierścienia, który nocą rozświetla taflę jeziora Taihu niczym księżyc w pełni.

Za projekt odpowiada architekt Ma Yansong z MAD Architects, a za realizację firma Shanghai Feizhou Group. Efektem ich współpracy jest budowla, która zachwyca swoją oryginalnością i rozmachem. Hotel w kształcie pierścienia wznosi się na 100 metrów, liczy 23 kondygnacje i zajmuje powierzchnię 95 000 metrów kwadratowych. Oferuje 321 luksusowych pokoi, w tym 39 willi i 44 apartamenty prezydenckie.

Inspiracją dla architekta były tradycyjne chińskie mosty łukowe, które od wieków zdobią krajobraz Chin. Ma Yansong chciał stworzyć budowlę, która łączyłaby w sobie tradycję i nowoczesność, harmonię z naturą i luksus.

Nocą hotel rozświetla się dzięki systemowi oświetlenia LED, który ożywia metalową konstrukcję i wyświetla kolorowe wzory, odbijające się w tafli jeziora. Widok ten przypomina blask księżyca w pełni, tworząc magiczną atmosferę.

i Autor: saiko3p/ Getty Images Crazy House / Hang Nga Guesthouse (Dalat, Wietnam). Projekt: Đặng Việt Nga

6. Crazy House / Hang Nga Guesthouse (Dalat, Wietnam). Projekt: Đặng Việt Nga

W wietnamskim Đà Lạt, gdzie rzeczywistość miesza się z fantazją, wznosi się "Szalony Dom" – pensjonat, który urzeka swoją nietypową architekturą i przenosi gości w świat bajek. To dzieło szalonej wizji architekt Đặng Việt Nga, która stworzyła budowlę, jakiej świat nie widział.

Opisywany jako "dom z bajki", Szalony Dom przypomina gigantyczne drzewo, którego gałęzie rozgałęziają się w nieskończoność, tworząc labirynt korytarzy i pokoi. Rzeźbione elementy przedstawiają zwierzęta, grzyby, pajęczyny i jaskinie, tworząc surrealistyczną atmosferę.

Architektura Szalonego Domu, złożona ze złożonych, organicznych, nieprostoliniowych kształtów, określana jest jako ekspresjonistyczna. Đặng Việt Nga przyznała, że projekt budynku inspirowany jest twórczością katalońskiego architekta Antoniego Gaudiego, a odwiedzający doszukują się podobieństw między nim a dziełami Salvadora Dalí i Walta Disneya.

Od momentu otwarcia w 1990 roku Szalony Dom zyskał międzynarodowe uznanie za swoją unikalną architekturę. Budynek pojawia się w licznych przewodnikach turystycznych i został umieszczony na liście dziesięciu najbardziej "dziwacznych" budynków na świecie w chińskim dzienniku People's Daily.

i Autor: Maison Heler/ Materiały prasowe Maison Heler (Metz, Francja). Projekt: Philippe Starck

7. Maison Heler w Metz (Francja). Projekt: Philippe Starck

Philippe Starck, mistrz surrealizmu, stworzył w Metz hotel, który zaprzecza grawitacji i przenosi gości w świat fantazji. Maison Heler, bo o nim mowa, to dziewięciopiętrowy monolit, na którym dumnie wznosi się XIX-wieczna rezydencja – ikona, która na nowo definiuje pojęcie hotelowej architektury.

Ten niezwykły budynek, otwarty w 2025 roku, zaprojektowany przez słynnego francuskiego projektanta i architekta Philippe'a Starcka, to "zamieszkałe dzieło sztuki", które łączy surrealizm z elementami XIX-wiecznej architektury.

Maison Heler to dziewięciopiętrowa, monolityczna konstrukcja, nad którą góruje replika XIX-wiecznej rezydencji w Metz. Ta niecodzienna kompozycja tworzy wrażenie, jakby budynek był wyjęty z bajki, a jego kolorowy charakter sprawia, że wydaje się nie z tego świata.

Philippe Starck, odpowiedzialny za koncepcję architektoniczną i artystyczną, zainspirował się opowieścią o fikcyjnym wynalazcy Manfredzie Helerze, nadając budynkowi unikalny charakter. Celem współpracy Starcka z deweloperem było stworzenie ikonicznego punktu na mapie miasta, który przyciągnie uwagę turystów i mieszkańców. Hotel Maison Heler oferuje 104 pokoje, a także restaurację i bar na dachu, z którego roztacza się panoramiczny widok na Metz. Budynek ma stać się nowym symbolem miasta, łącząc w sobie historię, sztukę i nowoczesność.

i Autor: ARIUIZU/ Getty Images Marques de Riscal Hotel w Hiszpanii. Zaprojektował go Frank Gehry

8. Marques de Riscal Hotel, Hiszpania. Projekt: Frank Gehry

W sercu hiszpańskiego regionu winiarskiego Elciego (prowincja Álava, La Rioja) wznosi się Marques de Riscal Hotel – miejsce, gdzie sztuka i wyrafinowany design splatają się z malowniczym krajobrazem winnic. Ten awangardowy budynek, którego wygląd przypomina abstrakcyjną kompozycję z pofałdowanej, wielobarwnej blachy, jest integralną częścią najstarszego kompleksu winiarskiego w okolicy.

Za projekt tego niezwykłego hotelu odpowiada sam Frank O. Gehry. Jego charakterystyczna fasada, pokryta imponującą powierzchnią 10 000 metrów kwadratowych tytanowej blachy, tworzy intrygujący kontrast z idyllicznym otoczeniem i zabytkowymi budynkami winiarni z XIX wieku.

Wnętrze hotelu charakteryzuje się nieregularnymi przestrzeniami i nietypowo umieszczonymi oknami. Długi, przeszklony korytarz, zawieszony nad ziemią, prowadzi do jednego z najbardziej renomowanych centrów spa w Europie, gdzie goście mogą oddać się luksusowym zabiegom na bazie wina, stanowiącym esencję tego regionu.

9. Magic Mountain Hotel (Chile). Projekt: Rodrigo Verdugo

W Chile, w zacisznym zakątku prywatnego rezerwatu przyrody Huilo Huilo, znajduje się hotel, który wydaje się być wyjęty z kart baśni. La Montana Magica, czyli Magiczna Góra, to dzieło przepełnionego wyobraźnią architekta Rodrigo Verdugo, który stworzył budowlę, która harmonijnie łączy się z otaczającą ją naturą.

Hotel, położony bezpośrednio pod wodospadem, zachwyca swoją fantazyjną architekturą i luksusowymi udogodnieniami. Jego nietypowy wygląd sprawia, że przypomina górę, z której spływa woda, tworząc niezwykły i zapierający dech w piersiach widok. Hotel La Montana Magica to doskonały przykład architektury, która szanuje środowisko naturalne i tworzy z nim harmonijną całość. To miejsce, które inspiruje, zachwyca i prowokuje do marzeń.

i Autor: Thomas McComb/ Getty Images Sun Cruise Resort & Yacht to hotel-ośrodek wypoczynkowy w Jeongdongjin na wschodnim wybrzeżu Korei Południowej , w kształcie liniowca

10. Sun Cruise Resort and Yacht w Korei Południowej. Hotel zbudowany w stoczni

Ponad 20 lat temu w południowokoreańskim Jeongdongjin powstał niezwykły hotel, który do złudzenia przypomina gigantyczny statek wycieczkowy. Sun Cruise Resort and Yacht został zbudowany w 2002 roku w koreańskiej stoczni z myślą o turystach, którzy marzą o rejsie, ale nie mogą sobie na niego pozwolić. Konstrukcja, ważąca 30 000 ton, została zaprojektowana tak, aby jak najwierniej oddać atmosferę luksusowego liniowca, jednocześnie pozostając na stałe osadzoną na lądzie.

Ten wyjątkowy ośrodek, wzorowany na statkach wycieczkowych, a zwłaszcza na liniowcach klasy Sovereign firmy Royal Caribbean International, ma 165 metrów długości i 45 metrów wysokości. Zbudowany na szczycie klifu, hotel oferuje zapierające dech w piersiach widoki na morze i pobliską plażę.

Sun Cruise Resort & Yacht dysponuje 211 pokojami, w tym luksusowymi apartamentami, oraz sześcioma salami konferencyjnymi. Na najwyższym piętrze znajduje się sześć restauracji serwujących dania kuchni koreańskiej i europejskiej, a także obrotowy bar. Do dyspozycji gości są również obiekty sportowe, takie jak pole golfowe z siatką, boisko do siatkówki i klub fitness.

Aby jeszcze bardziej wzmocnić iluzję pobytu na statku wycieczkowym, w całym hotelu rozbrzmiewają dźwięki fal rozbijających się o brzeg, a w basenie wykorzystywana jest słona woda.