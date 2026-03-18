Puro na Starym Mieście uznany za jeden z najlepszych

Ten hotel został uznany za jeden z dziesięciu najlepszych projektów na świecie za poprzedni rok przez magazyn Dezeen. Oto Puro na Starym Mieście w Warszawie przy ul. Canaletta 4. To siedmiopiętrowy obiekt o powierzchni blisko 5 900 mkw, który oferuje 192 pokoje, w tym apartamenty o podwyższonym standardzie. Projekt wnętrz hotelu przygotowało duńskie studio GamFratesi, znane z tworzenia przestrzeni, łączących prostotę z rzemiosłem i naturalnymi materiałami.

Za realizację prac w pokojach hotelowych, a także w wybranych częściach wspólnych, obejmujących korytarze od poziomu +1 do poziomu +7 oraz zaplecza hotelu, w tym pomieszczenia techniczne, toalety dla personelu, magazyny z wyposażeniem odpowiadała firma Neo-Świat, która odpowiada też za wnętrza tego hotelu w Wiedniu. W Warszawie Neo-Świat odpowiadał też za wykonanie m.in. sufitów podwieszanych, systemowe wykończenia ścian, gładzie i prace malarskie, montaż okładzin kamiennych z trawertynu w strefach wezgłowi i łazienkowych, a także układanie spieków na ścianach i posadzkach łazienek. Uzupełnieniem były prace obejmujące montaż desek podłogowych z cokołami, tapet, wykładzin oraz zabudów meblowych.

Stonowana kolorystyka - design oparty o koncepcję domu

Założenia estetyczne projektu oparte były na naturalnych materiałach, stonowanej kolorystyce oraz detalach inspirowanych skandynawską estetyką. Efekt? Skandynawskie przestrzenie z nutą japońskiego minimalizmu. Spokojniej chyba już nie da się zorganizować przestrzeni. Ale też takie było założenie: ten hotel miał wyglądać jak dom.

Oparliśmy design o koncepcję domu. Naszym celem było stworzenie intymnej, osobistej przestrzeni, nawet jeżeli sam budynek jest nowy - mówił Enrico Fratesi, współzałożyciel pracowni GamFratesi w rozmowie z Dezeen.

- To projekt, który wymagał szczególnej dbałości o każdy detal – od precyzji łączeń, po jakość wykończenia powierzchni. To stawiało przed zespołem wysokie wymagania wykonawcze — podkreśla Paweł Bany, Project Director w Neo-Świat.

Na dodatek prace prowadzone były w krótkich terminach i wymagały sprawnej koordynacji.

Jak wygląda wnętrze hotelu przy Canaletta?

Są tu trawertynowe okładziny, indywidualnie projektowane panele ścienne. Pokoje typu Junior Suite zostały wyposażone w strefy kąpielowe z wannami. Wybrane apartamenty są z dwiema łazienkami.

Hol windowy ma na ścianach dekoracyjną cegiełkę i sufit stanowiący połączenie tapety rattanowej z drewnianymi belkami. Zastosowane rozwiązania podkreślają rzemieślniczy charakter wnętrz i konsekwentnie wpisują się w filozofię projektu, gdzie detal, precyzja wykonania i jakość materiałów odgrywają kluczową rolę w budowaniu całościowego doświadczenia gościa.

Zobacz wnętrza hotelu Mercure Wien City i czytaj dalej.

Za realizację projektu po stronie Neo-Świat odpowiadał zespół pod kierunkiem Pawła Banego - Project Directora, wspierany przez Aleksandrę Pudełek - Assistant Project Managera, Adriana Brodzika - Business Development Managera, – Serhii Zubkevicha - Koordynatora Robót Wykończeniowych, Krzysztofa Lubelskiego – Project Managera, Grzegorz Andryka – Specjalisty ds. Logistyki i Zaopatrzenia.