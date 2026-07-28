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Ośrodek Leśna Nursa we Fromborku

Ośrodek Narusa Leśna Przystań Frombork, ul. Elbląska 42 Autorzy: Studio4Space Inwesor: Eco-Masuria Invest Realizacja: 2022

Dawny dom wczasowy nad Zalewem Wiślanym

Działka z dawnym domem wczasowym położona jest w malowniczym lesie nad Zalewem Wiślanym na pograniczu Fromborka i Narusy. Kilka lat temu teren kupiła spółka Eco-Masuria Invest z zamiarem urządzenia tu nowoczesnego ośrodka wypoczynkowego. Projekt metamorfozy istniejącego obiektu powierzyła krakowskiej pracowni Studio4Space (autorom m.in. tego projektu drewnianego bliźniaka).

Mocno zdegenerowany, trzykondygnacyjny budynek projektanci zaadaptowali na aparthotel z salą konferencyjną w miejscu dawnej stołówki. Szczególną uwagę zwrócili na wydajność energetyczną obiektu. Zastosowano tu system ogrzewania w postaci powietrznej pompy ciepła oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem. Redukcji zużycia energii sprzyja też oświetlenie LED, zintegrowane z systemem inteligentnych, automatycznych wyłączników.

Autor: serwis prasowy/ Materiały prasowe proj. Studio4Space

Drewniane domki na słupach

Dodatkowo na terenie ośrodka powstał zespół niewielkich domków letniskowych o drewnianej konstrukcji i prostej, minimalistycznej formie: mniejsze, o powierzchni 45 metrów kwadratowych, i większe, o powierzchni 51 metrów kwadratowych. Każdy wyposażony jest w salon, aneks kuchenny, łazienkę i antresolę z miejscami do spania.

Wszystkie domki zostały posadowienie na słupach, dzięki czemu nie trzeba było wykonywać wykopów, które mogłyby uszkodzić systemy korzeniowe wszechobecnych tu drzew. Architekci podkreślają też, że podczas realizacji inwestycji wycinkę starano się ograniczyć jedynie do okazów martwych i samosiejek, a większość materiałów wykorzystanych w budowie pochodzi od lokalnych dostawców.

W obrębie założenia powstały zbiorniki retencyjne, a zamiast trawników wysiano łąki kwietne. Na terenie ośrodka Narusa Leśna Przystań znajduje się też park linowy, boiska oraz zewnętrzny basen. Obiekt uzyskał precertyfikację w systemie LEED na poziomie Gold, a ostatnio zdobył główną nagrodę w kategorii Ekologiczna modernizacja w konkursie PLGBC Green Building Awards 2023.

Projekt ośrodka Studio4Space. Zdjęcia

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