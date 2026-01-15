Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Blok przy Marsylskiej 3 - stumilionowe mieszkanie

Lokalizacja - Warszawa, Mokotów, osiedle Stegny, ulica Marsylska 3. Cena za metr: 13 tys. zł. Budowa - 1974 rok, liczba pięter: 12. Blok jak blok, wtedy powstawało ich w całej Polsce mnóstwo - wszystkie podobne do siebie. A jednak nie. W tym zwykłym bloku jest bowiem milionowe mieszkanie spółdzielcze, jakie wybudowano w Polsce Ludowej.

Tablica upamiętniająca ten fakt umieszczona została nawet przy wejściu do pierwszej klatki schodowej. To nie tylko milionowe mieszkanie PRL.

Jest ono jednocześnie 15.000 mieszkaniem przekazanym w tym czasie przez spółdzielczość mieszkaniową m. st. Warszawie - głosi napis na tabliczce.

i Autor: Szymon Starnawski Marsylska 3, osiedle Stegny. Tu w tym budynku powstało milionowe mieszkanie, zbudowane w PRL

Z tablicy dowiadujemy się też, że budynek wykonany został przez Kombinat Budownictwa Miejskiego Warszawa - Południe. Jest i data: grudzień 1974.

Nazwy ulic pochodzą od ciepłych krajów

Twórcy bloga warszawa.fandom.com przypominają: Ulica pojawia się po raz pierwszy na planie Warszawy z roku 1973. Powstała wraz z zabudową osiedla Stegny na dawnych terenach rolniczych.

A na stronie ulicetwojegomiasta.pl czytamy: Marsylska powstała w latach 70 XX w. podczas budowy osiedla z wielkiej płyty. W związku z tym, że było ono najbardziej wysunięte na południe, ulicom nadano nazwy kojarzące się z ciepłymi krainami.

Dlatego są tu też ulice Soczi, Batumi, Kaukaska czy Maltańska. Marsylska zaś biegnie od ul. Śródziemnomorskiej i kończy się ślepo. Jest zamknięta szlabanem - dalej dostęp mają tylko członkowie spółdzielni oraz służby ratunkowe. Tak jest od 2019 roku.

Stegny, pierwsze osiedle z elementów z Fabryki Domów na Służewcu

Stegny były pierwszym osiedlem w Warszawie o budynkach zmontowanych z prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych, wyprodukowanych w Fabryce Domów na Służewcu. Montaż pierwszego budynku rozpoczął się w październiku 1971. Projekt konstrukcji wykonali Stanisław Hauler i Marek Wilbik.

Za projekt bloków nr 3, 5, 7 i 9 odpowiadają Jadwiga Grębecka i Jan Szpakowicz. Powstały w latach 1971-1976. Natomiast projekt całego zespołu osiedli Stegny w Warszawie nadzorował Romuald Tadeusz Welder. To on też współprojektował rozebrany w 2024 biurowiec Curtis Plaza.

Osiedle zajmuje 75 hektarów. Zaplanowano tu 8057 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 368 385 metrów kwadratowych i urządzeń użytkowych, jak szkoły czy przedszkola, o powierzchni 70 000 mkw. Projektowane metraże mieszkań to:

M2 – 31,5 m²,

M3 – 42,2 m²,

M4 – 53,0 m²,

M5 – 63,6 m².

Miało tu zamieszkać ok. 30 tys. osób, czyli mniej więcej tyle, ile planowano na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. W roku 1970 projekt osiedla otrzymał nagrodę Ministra Budownictwa. Stanęło ok. 100 budynków. Wszystkie mieszkania miały kuchnie z oknem - rzecz wcale nieoczywista w tamtych czasach - i balkony lub loggie (na parterze - balkony typu francuskiego).

Podczas projektowania osiedla nie przewidziano komunikacji samochodowej wewnątrz niego, a parkingi przy budynkach projektowano przy założeniu 70 samochodów na 1000 mieszkańców. Plany podwojenia tej liczby przez wzniesienie parkingów kilkupoziomowych nie zostały zrealizowane.

i Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe Widok z lotu ptaka od strony skrzyżowania ul. Jałtańskiej i ul. Św. Bonifacego na osiedla przy ulicach - od prawej: Soczi, Batumi i Kaukaskiej. W tle m.in. bloki Osiedla Służew.

Co jeszcze ciekawego jest w tym wielkim, peerelowskim osiedlu? Np. to, że zastosowano tu elementy wielkopłytowe systemu szczecińskiego, a osiedle zaprojektowane zostało z wymuszonym przewiewem na osi północ-południe, co osiągnięto przez odpowiednie usytuowanie budynków i zieleń wysoką.

Centrum osiedla stanowi ośrodek handlowo-usługowy otoczony 11-kondygnacyjnymi punktowcami i grupą sześciu 16-kondygnacyjnych.

i Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe Plac budowy. W tle bloki mieszkalne Osiedla Stegny przy ul. Jałtańskiej 1, 2 i 4 - widok zza skrzyżowania ul. św. Bonifacego i al. Sobieskiego.

Pas zieleni oddziela też najwyższe budynki od promieniście ustawionych grup niższych, 4-kondygnacyjnych budynków. To tu są przedszkola i urządzenia sportowe. Jego zadaniem też jest przewietrzanie osiedla. Od strony zachodniej osiedle przed zimnym powietrzem osłaniają długie budynki 11-kondygnacyjne. Centrum osiedla z założenia o wielkomiejskim charakterze różni się od bardziej kameralnej zabudowy w zespołach 4- i 11-kondygnacyjnych.

Warto dodać, że w czerwcu 2025 r. osiedle otrzymało komunikację szynową w postaci tramwaju.

