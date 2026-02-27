MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dekada walki o dokumentację dla nowej drogi startowej Portu Lotniczego w Krakowie

Zakończenie tego etapu to efekt gigantycznej pracy zespołu krakowskiego portu. Tylko w ciągu ostatnich 1,5 roku raport środowiskowy był uzupełniany trzykrotnie. Dokumentacja stała się niezwykle obszerna – same odpowiedzi na pytania w ramach konsultacji społecznych zajęły 125 stron, co wraz z załącznikami dało łącznie 159 stron kompleksowych wyjaśnień. Inwestor musiał uzyskać pozytywne opinie od szeregu instytucji, w tym inspektoratów sanitarnych (cywilnych i wojskowych) oraz Wód Polskich.

Jak podkreśla prezes Kraków Airport, Łukasz Strutyński, choć jest to sukces, nie oznacza on natychmiastowego wjazdu koparek na plac budowy. Decyzja środowiskowa pozwala jednak na wznowienie postępowania u Wojewody Małopolskiego w celu uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji w zakresie Lotniska (ZRIL).

Koniec „klątwy mgieł” i systemy ILS

Dla pasażerów najważniejszym skutkiem inwestycji będzie drastyczne ograniczenie problemów z lądowaniem podczas trudnych warunków pogodowych. Obecnie Balice dysponują systemem ILS kategorii I, co przy gęstej mgle skutkuje przekierowywaniem lotów na lotniska zapasowe, najczęściej do Pyrzowic. Nowa droga startowa pozwoli także rozpocząć dwuetapową rewolucję technologiczną. Dzięki nowelizacji przepisów międzynarodowych (ICAO), lotnisko wdroży system ILS II na obecnym pasie bez konieczności ryzykownej ingerencji w oświetlenie osiowe. Rozwiąże to problem mgieł w około 70 procentach.Jednak najwyższa kategoria systemu, pozwalająca na lądowania przy niemal zerowej widoczności, będzie możliwa do wdrożenia właśnie dzięki budowie nowej, równoległej drogi startowej.

Inwestycja za 4 miliardy czyli lotnisko, wojsko i autostrada

Budowa nowej drogi startowej to zaledwie fragment rekordowego planu inwestycyjnego o wartości ponad 4 miliardów złotych. Kraków Airport, będący najszybciej rozwijającym się portem w swojej kategorii w Europie (ponad 13 mln pasażerów rocznie), planuje także budowę nowego terminala pasażerskiego, biurowca oraz drugiego hotelu.

Projekt ma również kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. W Balicach stacjonuje 8. Baza Lotnictwa Transportowego, a rozbudowa infrastruktury jest niezbędna dla nowoczesnych operacji wojskowych. Niedawno wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział towarzyszące inwestycje drogowe o wartości 2,5 mld zł, w tym rozbudowę autostrady A4 aż do węzła zakopiańskiego oraz budowę nowego mostu na Wiśle, co usprawni dojazd do portu lotniczego.

Dla Krakowa i regionu Małopolski rozpoczęcie realizacji nowej drogi startowej to sygnał, że Balice przestają gonić europejską czołówkę, a same zaczynają wyznaczać standardy w tej części kontynentu. Przed władzami lotniska teraz etap aktualizacji projektu i przekazania go do Urzędu Wojewódzkiego, co ostatecznie przypieczętuje start prac budowlanych.