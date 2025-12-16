Nowoczesne oblicze Pałacu Rzeczypospolitej dzięki rozwiązaniom KAN-therm

Dziedzictwo w nowym wydaniu

Pałac Rzeczypospolitej, wzniesiony jako rezydencja rodu Krasińskich, przez wieki gromadził dzieła sztuki i symbolizował majestat państwa. Obecnie w jego murach przechowywane są najcenniejsze zbiory piśmiennicze należące do Biblioteki Narodowej. Wśród nich znajdują się m.in. średniowieczne manuskrypty oraz dzieła polskich poetów i kompozytorów, takich jak Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Fryderyk Chopin. To także przestrzeń wystaw i wydarzeń edukacyjnych, które pozwalają odwiedzającym lepiej poznać polskie dziedzictwo kulturowe. Przeprowadzona modernizacja przywróciła dawny blask fasadzie i detalom architektonicznym, a jednocześnie dostosowała budynek do wymagań współczesności. Wprowadzono rozwiązania ułatwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami, takie jak windy czy podjazdy, a także nowoczesne systemy ekspozycji multimedialnych. W ten sposób Pałac stał się miejscem, które łączy tradycję z technologią, służąc kolejnym pokoleniom.

Autor: Biblioteka Narodowa; fot: Paweł Morawiec/ Materiały prasowe

Modernizacja z wyzwaniami

Renowacja zabytkowych obiektów wiąże się z szeregiem wyzwań. Kluczową rolę odgrywa właściwy dobór instalacji, które łączą niezawodność i trwałość z minimalną ingerencją w strukturę budynku, ograniczając ryzyko późniejszych prac renowacyjnych.

W przypadku tego projektu centralne ogrzewanie zrealizowano w oparciu o rozwiązania KAN-therm MULTISYSTEM.

– Nasze rozwiązania sprawdzają się w renowacjach zabytkowych budynków, gdzie priorytetem jest zachowanie charakteru obiektu przy jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnych technologii. Dzięki 35-letniemu doświadczeniu i kompleksowym testom laboratoryjnym oferujemy inwestorom najwyższą jakość, a także wsparcie techniczne na każdym etapie projektu – podkreśla Mariusz Choroszucha, Dyrektor Wsparcia Technicznego Grupy KAN.

Modernizacja Pałacu Rzeczypospolitej przebiegała etapami, obejmując prace konserwatorskie, dostosowanie elewacji, aranżację wnętrz oraz modernizację instalacji. Za projekt odpowiadała pracownia KONIOR STUDIO, której realizacja została wyróżniona nagrodą Property Design Awards 2025 w kategorii „Interior Design: Public Facilities”. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane podczas 4 Design Days, które honoruje projekty łączące nowoczesność z funkcjonalnością i estetyką. W kontekście edukcyjnych i prospołecznych działań warto zauważyć aktywność Fundacji KAN VISION, powstałej 7 lat temu przy firmie KAN, w obszarze współpracy z artystami i środowiskiem architektów — inicjatywy te ułatwiają wymianę wiedzy, doświadczeń oraz rozwój branży w zakresie nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych.

KAN-therm MULTISYSTEM – odpowiedź na potrzeby rynku instalacyjnego

Współczesne inwestycje nierzadko stawiają przed projektantami i instalatorami wyzwanie połączenia wielu systemów wodnych, grzewczych, chłodzących i technologicznych w jednym obiekcie. W takich sytuacjach sprawdza się KAN-therm MULTISYSTEM, który pozwala korzystać ze wzajemnie uzupełniających się produktów, takich jak System KAN-therm Inox, ultraPRESS, ultraLINE oraz PP. Kompatybilność komponentów i spójność rozwiązań ułatwiają dopasowanie instalacji do wymagań obiektu oraz sprawne przygotowanie projektu. Wsparcie narzędziami projektowymi, takimi jak KAN SET, oraz bibliotekami BIM od KAN-therm pozwala lepiej zaplanować cały system instalacyjny, zachowując pełną kontrolę nad jego funkcjonowaniem.

Zabytkowe wnętrza odzyskały dawny blask, a KAN-therm MULTISYSTEM, zapewnia trwałość instalacji, odporność na upływ czasu i bezpieczeństwo użytkowania, przy minimalnej ingerencji w historyczną strukturę budynku.