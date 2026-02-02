Dlaczego nowe osiedla deweloperskie wyglądają dziś tak, a nie inaczej? M.in. o tym rozmawialiśmy z Marcinem Sadowskim z pracowni JEMS Architekci podczas X edycji 4 Design Days w Katowicach. Publikujemy całą rozmowę wideo

- Deweloper skanuje rynek i reaguje - mówił architekt Marcin Sadowski w rozmowie z Arturem Celińskim, redaktorem naczelnym Architektury - murator. I dodał: - Rozwiązania ekologiczne są droższe, a czas zysku dłuższy. Dlatego zadowalamy się rozwiązaniami prostymi, żeby nie powiedzieć - prymitywnymi. One nie różnią się, z wyjątkami, od tych, które stosowaliśmy 25 lat temu!

Sadowski podkreślał też, jak zmienił się standard mieszkań w Polsce.

- Remontuję obecnie mieszkanie z lat 60. W budynku na jednym spoczniku są trzy mieszkania: dwa dwustronne i jedno jednostronne - kawalerka. W mieszkaniu dwustronnym są dwa pokoje, kuchnia i zestaw wbudowanych szaf.

Dziś z jednej klatki schodowej jest dostępnych co najmniej 5 mieszkań, co rzutuje na ich układ - więc często są jednostronne. Dawny standard mieszkań odszedł w zapomnienie, a jeśli już są mieszkania dwustronne, to w tych droższych, ekskluzywnych inwestycjach, adresowanych do bogatego klienta - dodaje architekt.

Rozmowa została przeprowadzona w styczniu 2026 roku w Katowicach, podczas wydarzenia 4 Design Days, które gromadzi ekspertów z zakresu architektury, designu i budownictwa. W studiu Architektury - murator przez te dwa dni wydarzenia przeprowadziliśmy szereg rozmów z architektami, deweloperami, projektantami i dostawcami rozwiązań dla budownictwa.

Marcin Sadowski to uznany polski architekt. Urodził się w 1965 roku w Warszawie. W 1992 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach 1992-1993. Od 1993 roku pracownik, a od roku 1996 partner i wspólnik w JEMS Architekci. Od 2008 roku prowadzi zajęcia z projektowania na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Laureat Honorowej Nagrody SARP (2002).

