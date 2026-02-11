Architektura to nie tylko piękno! Saint-Gobain otwiera oczy na przyszłość budownictwa

Redakcja Architektury
2026-02-11 8:57 Materiał sponsorowany

W Katowicach, na jubileuszowej edycji 4 Design Days, dyskusja o architekturze nabrała nowego wymiaru. Zamiast skupiać się wyłącznie na estetyce, porozmawialiśmy o tym, co naprawdę kształtuje jakość budynków: materiałach, technologiach i odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Artur Celiński z Architektury-Murator zaprosił do rozmowy Michała Ciesielskiego, Dyrektora Marketingu i Komunikacji Strategicznej w Saint-Gobain, by zgłębić, jak ten globalny gigant (z 361-letnią historią!) zmienia podejście do budowania.

W naszym wideo gościliśmy Michała Ciesielskiego, Dyrektora Marki, Komunikacji i Marketingu Strategicznego Grupy Saint-Gobain w Polsce i Ukrainie. W rozmowie skupiliśmy się na roli producentów materiałów budowlanych w kształtowaniu przyszłości architektury, a także na rosnącej wadze zrównoważonego budownictwa. 

Jak producenci współkształtują jakość budynków?

Czego, między innymi, dowiesz się z naszej rozmowy?

  • Co oznacza "zrównoważone budownictwo" w praktyce.
  • Dlaczego format Saint-Gobain Sustainable Construction Talks zawitał do Polski i jaką rolę odgrywa w budowaniu dialogu między architektami, deweloperami oraz władzami.
  • Czy architektura ma szansę odmienić oblicze infrastruktury? Czy robi to już teraz?
  • Jak budować miasta, które sprzyjają integracji społecznej w czasach, w których mówi się o rozpadzie więzi społecznych?