Szanowni Subskrybenci,

W imieniu całej mojej redakcji i współpracowników, dziękuję, że byliście z nami przez cały 2025 rok. To był dla nas bardzo dobry okres. Zaprezentowaliśmy Państwu 36 najciekawszych polskich realizacji. Opublikowaliśmy blisko 30 podcastów. Byliśmy obecni na najważniejszych wydarzeniach w kraju i za granicą, skąd przygotowaliśmy dziesiątki materiałów wideo – także realizowanych na żywo. Przeprowadziliśmy również 10. edycję konkursu „Życie w Architekturze”, w której o Grand Prix rywalizowało prawie 400 realizacji z całej Polski. Końcówka roku przyniosła także informację, że jeden z naszych materiałów online został nagrodzony Nagrodą Grand Press.

2026 rok planujemy z dużym entuzjazmem. Realizacja naszych planów wymaga jednak zmiany formuły wydawniczej. Chciałbym Państwa poinformować, że od najbliższego wydania, które ukaże się w marcu, z miesięcznika stajemy się kwartalnikiem i cztery razy w roku przygotujemy dla Państwa grubszą, papierową i online wersję „Architektury-murator” z poszerzoną sekcją prezentacji realizacji architektonicznych. Lepszy papier pozwoli nam jeszcze lepiej prezentować materiały zdjęciowe oraz graficzne towarzyszące publikowanym treściom.

Ta zmiana ma dwa źródła. Pierwszym jest globalna zmiana na rynku wydawnictw papierowych, które muszą się mierzyć ze stale rosnącymi kosztami druku i dystrybucji. Drugim jest nasza troska o jakość prezentowanych treści. W 2026 roku chcemy poszerzyć nasz sposób patrzenia na architekturę o doświadczenie i perspektywę innych osób zaangażowanych w projektowanie, budowanie i użytkowanie interesujących nas obiektów. Zamierzamy także śmielej uchwycić czas w architekturze, dlatego będziemy wracać do realizacji zakończonych kilka lat temu i pokażemy, jak rzeczywiście wygląda życie w architekturze. To zaś oznacza, że będziemy potrzebowali więcej czasu na przygotowanie każdej prezentacji.

Wierzymy w unikalne doświadczenie kontaktu z wydaniem. Dzięki zmianie częstotliwości ukazywania się „Architektury-murator” chcemy dać naszym czytelnikom czas na spokojną, pogłębioną lekturę, a sobie – przestrzeń na tworzenie wielowątkowych opowieści o architekturze. Każde z wydań będzie w 2026 roku małym „świętem architektury”, okazją do włączenia do rozmowy o budynkach ich użytkowników i inwestorów. Z myślą o Państwu poszerzamy także naszą obecność w formie podcastów i materiałów wideo. Widzimy, że cieszą się one coraz większym zainteresowaniem, a ich rosnąca popularność również wpłynęła na zmianę formuły naszej działalności.

Zależy nam bardzo na kontynuowaniu naszych wspólnych relacji. Ufamy, że zostaną Państwo z nami na kolejne lata i wyrażą zgodę na przejście na nową formułę prenumeraty.

Nowa cena za prenumeratę roczną Architektury-murator (4 rozszerzone wydania) wynosi 130 złotych w przypadku dostawy przez Pocztę Polską.

Bardzo prosimy o potwierdzenie kontynuowania prenumeraty. Niezwłocznie po Państwa decyzji zajmiemy się rozliczeniem aktualnej formuły subskrypcji. Zaproponujemy najbardziej dogodne dla Państwa rozwiązania.

Nasz zespół pozostaje w tym procesie nieustannie do Państwa dyspozycji. Jeśli macie takie życzenie, chętnie osobiście odpowiem na wszystkie pytania podczas indywidualnej rozmowy.

Tych z Państwa, którzy nie zdecydują się na kontynuowanie naszej relacji, proszę o podanie w informacji zwrotnej numeru konta, na które zwrócimy niewykorzystane – na skutek zmiany formuły wydawniczej – środki. Z poważaniem, Artur Celiński redaktor naczelny

Gala konkursu „Życie w Architekturze", 11 grudnia 2025 r.