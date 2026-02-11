Gala konkursu „Życie w Architekturze”, 11 grudnia 2025 r. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kontynuacja ubiegłorocznej edycji

W dniach 12–13 lutego 2026 roku Rzeszów stanie się ogólnopolskim centrum debaty o współpracy instytucjonalnej i odpowiedzialnym kształtowaniu przestrzeni. W Hotelu Bristol Tradition & Luxury, zlokalizowanym w samym sercu miasta przy Rynku 20–23, odbędzie się II edycja konferencji „Samorząd Terytorialny i Zawodowy – Pola Współpracy”.

Wydarzenie stanowi kontynuację ubiegłorocznej edycji, która spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli administracji publicznej, środowisk zawodowych oraz ekspertów zajmujących się planowaniem przestrzennym, procesem inwestycyjnym i prawem budowlanym. Tegoroczna konferencja ma na celu pogłębienie dialogu oraz wypracowanie praktycznych modeli współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a samorządami zawodowymi.

Prelekcje, debaty, dyskusje i panel

Program pierwszego dnia otworzy panel wprowadzający poświęcony relacjom pomiędzy polityką architektoniczną państwa a samorządem terytorialnym. Wśród prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele Ministerstwa zaangażowani w prace nad polityką architektoniczną, reprezentanci Izby Architektów RP oraz samorządowcy odpowiedzialni za rozwój miast. Zaplanowano również debatę z udziałem zastępców prezydentów miast Gdańska, Rzeszowa, Kielc i Lublina, a także przedstawicieli okręgowych izb architektów.

Istotną część programu stanowić będzie panel dotyczący praktyki legislacyjnej w procesie inwestycyjnym. Dyskusje obejmą m.in. nowelizację Prawa budowlanego i warunków technicznych, kwestie budownictwa ochronnego i schronów, a także problematykę kompetencji organów stosujących prawo. Eksperci z uczelni wyższych, administracji publicznej oraz środowisk zawodowych podejmą temat rozbieżności pomiędzy literalnym brzmieniem przepisów a ich praktycznym stosowaniem.

Nowe narzędzia planistyczne w kontekście reformy

Drugi dzień konferencji skoncentruje się na decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wyzwaniach związanych z cyfryzacją procesu inwestycyjnego. Uczestnicy wysłuchają wystąpień dotyczących m.in. e-CRUB – Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, kierunków cyfryzacji administracji budowlanej oraz najczęstszych barier w wydawaniu pozwoleń. Poruszona zostanie także kwestia zakresu uprawnień zawodowych, odpowiedzialności osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz praktycznych aspektów prawa autorskiego.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie panel poświęcony nowym narzędziom planistycznym w kontekście reformy systemu planowania przestrzennego. Dyskusja obejmie zagadnienia związane z Planem Ogólnym, Zintegrowanym Planem Inwestycyjnym (ZPI), miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz funkcjonowaniem specustaw. W debacie wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, urbaniści, architekci miast oraz reprezentanci środowisk międzynarodowych, prezentując również perspektywę europejską relacji pomiędzy architektami a władzą lokalną.

Organizatorem konferencji są Podkarpacka, Lubelska i Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów RP. Wydarzenie odbywa się pod patronatami honorowymi i medialnymi, przy wsparciu partnerów branżowych. Organizatorzy podkreślają, że dialog między samorządem terytorialnym a zawodowym stanowi jeden z kluczowych elementów odpowiedzialnego rozwoju przestrzennego oraz stabilności procesu inwestycyjnego w Polsce.

Organizatorzy przewidzieli zapis online

Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w konferencji osobiście, przewidziano transmisję na żywo. Pierwszy dzień wydarzenia (12 lutego 2026 r.) będzie dostępny pod adresem:https://www.youtube.com/watch?v=xW2ccXkLiCM

Drugi dzień konferencji (13 lutego 2026 r.) transmitowany będzie pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=_6sb_N9DHP4

Szczegółowy program konferencji dostępny jest u organizatora. II edycja wydarzenia zapowiada się jako istotne forum wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz propozycji systemowych, których celem jest wzmocnienie jakości współpracy instytucjonalnej w obszarze planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego w Polsce.