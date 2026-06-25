Tunel średnicowy w Łodzi

Tędy wiedzie droga do letnich kurortów nad Bałtykiem

Choć sieć dróg ekspresowych w Polsce rośnie w oczach, to właśnie S6 jest uznawana za komunikacyjny kręgosłup północnej części kraju. To tędy wiedzie droga do najpopularniejszych letnich kurortów, jak Łeba, Ustka czy Darłowo. Obecnie uwaga drogowców i turystów skupiona jest na 40-kilometrowym fragmencie S6 od Leśnic do obwodnicy Słupska. To była ostatnia „dziura” na mapie pomorskiej S6, której załatanie sprawi, że Szczecin i Gdańsk staną się sobie bliskie jak nigdy dotąd. Kierowcy i turyści planujący tegoroczne wyjazdy nad Bałtyk mogą już właściwie zacierać ręce. Budowa ważnych odcinków drogi ekspresowej S6, nazywanej od marca 2025 roku oficjalnie Trasą Kaszubską (Kaszëbskô Darga) wkroczyła już w decydującą fazę.

26 czerwca 2026 roku zapowiedziano otwarcie całego budowanego odcinka S6. Na ten dzień planowane jest udostępnienie kierowcom około 40-kilometrowego, brakującego odcinka drogi ekspresowej S6.

Droga S6 będzie gotowa przed wakacjami

Jak wynika z informacji przekazanych nam przez Mateusza Brożynę, rzecznika gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, plan otwarcia trasy przed wakacjami jest wciąż aktualny i bardzo realny.

Trasa jest praktycznie gotowa, wymaga jednak gruntownego sprzątania przed oddaniem jej do ruchu, co właśnie się dzieje, a jak wiadomo to spory - 40 kilometrowy odcinek. Będzie otwarta 26 czerwca - powiedział nam kilka dni temu Mateusz Brożyna, rzecznik pomorskiego oddziału GDDKiA.

Jak twierdzi rzecznik, pogoda dopisuje drogowcom, na Pomorzu świeci słońce, więc prognozy kontynuowania prac bez przeszkód są optymistyczne.

Betonowa ekspresówka na północy - S6

Budowa drogi ekspresowej S6 na Pomorzu to inwestycja ciekawa także z powodu nawierzchni, jaką będzie miała trasa. Na dwóch odcinkach S6 będzie bowiem miała nawierzchnię w technologii betonowej, podobnie jak niektóre odcinki autostrad. Na drogach ekspresowych zazwyczaj stosuje się nawierzchnie bitumiczne, choć jest kilka przypadków odstępstw od tej reguły, pomorska S6 będzie jednym z nich.

Na zastosowanie betonu zdecydowali się wykonawcy, realizujący trasę S6 od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik (NDI) oraz z Bobrownik do Skórowa, gdzie za zadanie odpowiada firma Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

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Postęp prac na budowie drogi ekspresowej S6

29 kwietnia 2026 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oficjalnie udostępniła do ruchu odcinek drogi ekspresowej S6 między Leśnicami a Bożepolem Wielkim. Mowa o 22 kilometrach nowoczesnej trasy. Fragment trasy łączący Leśnice z Bożepolem Wielkim, wybudowany przez firmę Budimex, od początku wyróżniał się najszybszym tempem prac. Nowa droga to coś więcej niż komfortowa jazda – to kluczowa obwodnica Lęborka, która likwiduje dotychczasowy zator komunikacyjny na trasie nad morze, ułatwiając dojazd do Łeby i Ustki.

W budowie są jeszcze odcinki trzy inne odcinki.

Słupsk - Bobrowniki, liczący około 16 kilometrów. Ten odcinek buduje firma NDI i NDI Sopot. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe - Budy i Bobrowniki oraz MOP o funkcji komercyjnej w Paprzycach (po obu stronach). Dodatkowo powstanie Obwód Utrzymania Drogowego z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi. Stanęła tam jedna estakada, 15 przejść dla zwierząt i 7 wiaduktów.

Kolejny, 13-kilometrowy odcinek Bobrowniki - Skórowo buduje Aldesa. Także będzie betonowy. Na dwujezdniowej drodze ekspresowej wybudowano dwa węzły drogowe Rzechcino i Skórowo, 10 przejść dla zwierząt i 5 wiaduktów. Będzie tam też MOP Jeziorka I.

Trzeci z odcinków Skórowo - Leśnice, liczy niespełna 11 kilometrów długości. Wykonawcą jest Intercor. Powstał tu jeden węzeł – Leśnice, 14 przejść dla zwierząt i 11 wiaduktów. Będzie tam także MOP Darżewo.

Prawdopodobnie po oddaniu trasy do ruchu, przez jakiś czas będą tam obowiązywały ograniczenia prędkości do 100 kilometrów na godzinę. Trasa biegnie momentami pzrez kompleksy leśne i tereny zamieszkałe pzrez dziką zwierzynę, stąd ograniczamy prędkość, by dzikie zwierzęta przyzwyczaiły się do tego, że tak ruchliwa trasa tu powstała - mówi Mateusz Brożyna.

W 3,5 godziny z Gdańska do Szczecina

Jaka będzie nowa trasa S6 biegnąca z Trójmiasta do Szczecina? Na pewno bardziej komfortowa dla kierowców i o wiele szybsza niż obecnie używana DK6. To będzie nowoczesna dwupasmówka, bez jednopoziomowych skrzyżowań, pełna nowoczesnych obiektów inżynierskich, węzłów, estakad, wiaduktów i przejść dla zwierząt. Dla przeciętnego urlopowicza najważniejszy jest czas. Po otwarciu ostatniego fragmentu, podróż z Gdyni do Słupska zajmie zaledwie 1 godzinę i 20 minut, a dojazd z Trójmiasta do Świnoujścia skróci się do około 3,5 godziny. Co ciekawe, Berlin stanie się dla mieszkańców Pomorza idealnym kierunkiem na weekendowy wypad, ponieważ do stolicy Niemiec dojedziemy z Gdyni w mniej niż 5 godzin.

Skorzystają jednak nie tylko turyści. S6 to strategiczny szlak łączący porty w Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku oraz kluczowa część europejskiej trasy Via Hanseatica, biegnącej od Lubeki aż do Rygi. Droga ma też znaczenie obronne (baza w Redzikowie) i energetyczne – GDDKiA już przygotowuje specjalny, 26-kilometrowy łącznik od S6 do przyszłej elektrowni jądrowej w Choczewie, który ma być gotowy w 2028 roku.

Trasa Kaszubska z tablicami regionalnymi

Dodajmy jeszcze, że Trasa Kaszubska to nie tylko asfalt i beton, to także hołd dla regionalnej tożsamości. Na odcinku między Gdynią a Bożepolem Wielkim stanęło już 12 dwujęzycznych, polsko-kaszubskich tablic, a docelowo w obu nadmorskich województwach będzie ich aż 52. To unikalny w skali kraju projekt, który ma przypominać podróżnym o głębokich korzeniach Pomorza.

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Budowa S6 na Pomorzu kosztowała prawie 3 mld zł

Łączny koszt budowy pomorskiego odcinka od Słupska do Bożepola to blisko 2,9 mld zł, z czego niemal połowę pokryło unijne dofinansowanie. To gigantyczna inwestycja, która sprawi, że nadchodzące lato będzie pierwszym, w którym polskie wybrzeże naprawdę stanie przed nami otworem,. Do zakończenia całej „szóstki” brakować będzie jedynie Zachodniej Obwodnicy Szczecina, która obecnie jest na etapie przetargu.

Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe Mapa przebiegu S6, na czerwono odcinki w budowie