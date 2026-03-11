Zbigniew Juroszek, Atal. Klienci już nie chcą kupować dziury w ziemi. Rozmowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dom z widokiem, grupa Verso

Nazwa obiektu Dom z widokiem Autorzy Grupa Verso Powierzchnia użytkowa 200.0 m²

i Autor: Archiwum serwisu Dom z widokiem, proj. Grupa Verso; fot. Multiko Architektura Okien

Garaż wkomponowany w fałdę terenu

Działka, na której zaprojektowano dom charakteryzuje się dużym nachyleniem, różnica poziomów w najwyższym i najniższym punkcie sięga 7 metrów. Uwarunkowania terenu były dla architektów z Grupy Verso dużym wyzwaniem, ale pozwoliły jednocześnie na niestandardowe ukształtowanie bryły. Droga dojazdowa, a także wolno stojący, wkomponowany w fałdę terenu garaż, zlokalizowane są w dolnej części działki.

Parterowy dom autorzy wrysowali w zbocze. Budynek wyłania się zza zielonego wzgórza i otwiera na krajobraz okolicznych wyżyn. Prostopadłościenną bryłę przykrywa dwuspadowy dach, który „zawisł” częściowo nad otwartym fragmentem budynku, tworząc duży podcień. Wraz z dwoma tarasami – zlokalizowanymi od północy i zachodu – stanowi on kluczowy element bryły.

i Autor: Archiwum serwisu Dom z widokiem, proj. Grupa Verso; fot. Multiko Architektura Okien

30-metrowe przeszklenia. Szklane ściany mają od 2 do 8,5 m szerokości

Innym wyzwaniem było optymalne doświetlenie wnętrz. Zastosowano imponującej długości 30-metrowe przeszklenie biegnące wzdłuż całej strefy dziennej. Po otwarciu przesuwnych kwater salon tworzy integralną przestrzeń z tarasem. Szklane ściany mają tu od 8,5 do 2 m szerokości i połączone są systemem „szyba do szyby”, bez widocznych łączeń.

Wycięte szkłem przestrzenie domu tworzą liczne narożniki. Aby zapewnić im subtelny wygląd, zastosowaliśmy minimalistyczne „glass corner” , czyli szklane narożniki pozbawione tradycyjnego łącznika kątowego – mówi Maciej Mazgaj z Multiko Architektura Okien, odpowiedzialnej za wykonanie stolarki okiennej.

Ten dom ma 200 metrów, jasny salon i kuchnię w centrum

Funkcje rozplanowano tu na 200 m² powierzchni użytkowej, z jasnym salonem i kuchnią zlokalizowanymi w centrum domu. Tuż obok znajduje się pomieszczenie, w którym właściciel może oddawać się swojej pasji muzycznej. Północna część budynku to prywatna część z sypialnią, garderobą i salonem kąpielowym, o łącznej powierzchni 50 m2, która ma dostęp do osobnego tarasu.

Bryła całego domu została „opakowana” blachą aluminiową z indywidualnie projektowanym wzorem rąbka. Wnęki i podcienia pokryto z kolei drewnopodobnymi płytami elewacyjnymi.

Kolorystyka tarasów jest zbliżona do odcieni podłóg, dzięki czemu przestrzenie wnętrza i zewnętrza oddzielone ścianami przeszkleń wzajemnie się przenikają.

