Prywatna część z sypialnią, garderobą i salonem kąpielowym ma 50 m2 i dostęp do osobnego tarasu. Garaż wkomponowali w fałdę terenu

Agata Biskupska-Kosmala
Agata Biskupska-Kosmala
2026-03-11 15:03

Na rozległej działce z malowniczym widokiem na krajobraz Wyżyny Śląsko-Krakowskiej architekci z Grupy Verso zrealizowali dom o powierzchni blisko 200 metrów kwadratowych. Niemal połowę przestrzeni zajmują jednak tarasowe podcienia. Parterowy dom autorzy wrysowali w zbocze. Budynek wyłania się zza zielonego wzgórza, a wolno stojący garaż został wkomponowany w fałdę terenu.

Dom z widokiem: nowa realizacja Grupy Verso

i

Autor: Archiwum serwisu Dom z widokiem, proj. Grupa Verso; fot. Multiko Architektura Okien
Zbigniew Juroszek, Atal. Klienci już nie chcą kupować dziury w ziemi. Rozmowa

Dom z widokiem, grupa Verso

Nazwa obiektu Dom z widokiem
Autorzy Grupa Verso
Powierzchnia użytkowa 200.0 m²
Dom z widokiem: nowa realizacja Grupy Verso

i

Autor: Archiwum serwisu Dom z widokiem, proj. Grupa Verso; fot. Multiko Architektura Okien

Garaż wkomponowany w fałdę terenu

Działka, na której zaprojektowano dom charakteryzuje się dużym nachyleniem, różnica poziomów w najwyższym i najniższym punkcie sięga 7 metrów. Uwarunkowania terenu były dla architektów z Grupy Verso dużym wyzwaniem, ale pozwoliły jednocześnie na niestandardowe ukształtowanie bryły. Droga dojazdowa, a także wolno stojący, wkomponowany w fałdę terenu garaż, zlokalizowane są w dolnej części działki.

Parterowy dom autorzy wrysowali w zbocze. Budynek wyłania się zza zielonego wzgórza i otwiera na krajobraz okolicznych wyżyn. Prostopadłościenną bryłę przykrywa dwuspadowy dach, który „zawisł” częściowo nad otwartym fragmentem budynku, tworząc duży podcień. Wraz z dwoma tarasami – zlokalizowanymi od północy i zachodu – stanowi on kluczowy element bryły.

Dom z widokiem: nowa realizacja Grupy Verso

i

Autor: Archiwum serwisu Dom z widokiem, proj. Grupa Verso; fot. Multiko Architektura Okien

30-metrowe przeszklenia. Szklane ściany mają od 2 do 8,5 m szerokości

Innym wyzwaniem było optymalne doświetlenie wnętrz. Zastosowano imponującej długości 30-metrowe przeszklenie biegnące wzdłuż całej strefy dziennej. Po otwarciu przesuwnych kwater salon tworzy integralną przestrzeń z tarasem. Szklane ściany mają tu od 8,5 do 2 m szerokości i połączone są systemem „szyba do szyby”, bez widocznych łączeń. 

Czytaj też: Dom stodoła: nieustający trend w architekturze. Najpiękniejsze domy stodoły w Polsce 

Wycięte szkłem przestrzenie domu tworzą liczne narożniki. Aby zapewnić im subtelny wygląd, zastosowaliśmy minimalistyczne „glass corner” , czyli szklane narożniki pozbawione tradycyjnego łącznika kątowego – mówi Maciej Mazgaj z Multiko Architektura Okien, odpowiedzialnej za wykonanie stolarki okiennej.

Ten dom ma 200 metrów, jasny salon i kuchnię w centrum

Funkcje rozplanowano tu na 200 m² powierzchni użytkowej, z jasnym salonem i kuchnią zlokalizowanymi w centrum domu. Tuż obok znajduje się pomieszczenie, w którym właściciel może oddawać się swojej pasji muzycznej. Północna część budynku to prywatna część z sypialnią, garderobą i salonem kąpielowym, o łącznej powierzchni 50 m2, która ma dostęp do osobnego tarasu.

Bryła całego domu została „opakowana” blachą aluminiową z indywidualnie projektowanym wzorem rąbka. Wnęki i podcienia pokryto z kolei drewnopodobnymi płytami elewacyjnymi.

Kolorystyka tarasów jest zbliżona do odcieni podłóg, dzięki czemu przestrzenie wnętrza i zewnętrza oddzielone ścianami przeszkleń wzajemnie się przenikają.

Zobacz zdjęcia domu

Dom z widokiem: nowa realizacja Grupy Verso
Galeria zdjęć 7
Podcast Architektoniczny
Krzysztof Kuniczuk. Zaklinacz betonu (w architekturze)
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl
Architektura Murator Google News