Promenada na brzegu jeziora Paprocany

Promenada wije się przy brzegu jeziora Paprocany, raz oddalając się od niego, a raz wychodząc pomostem nad wodę. Zapewnia przy tym wciąż zmieniające się doznania – jakby zgodnie z ideą krzywej wrażeń, którą pamiętamy z Elementów kompozycji urbanistycznej projektanta Tychów Kazimierza Wejcherta - pisał na naszych łamach architekt i urbanista Michał Stangel w 2015. To było wtedy, gdy rewitalizację przeszła pierwsza część nabrzeża Jeziora Paprocańskiego, przy jeziorze powstał też już wodny plac zabaw. Teraz, aż po 10 latach, kolejna, ostatnia część wschodniego nabrzeża też już jest gotowa. To przystań żeglarska, też projekt pracowni Roberta Skitka.

i Autor: Tomasz Zakrzewski/ Materiały prasowe Przystań Żeglarska na Paprocanach w Tychach w woj. śląskim

Współczesne projekty przestrzeni publicznych to czasami dizajnerskie popisy typu „wanna z mydła” – wydumane koncepty, które po prostu nie sprawdzają się w codziennym użytkowaniu. Na szczęście nowemu zagospodarowaniu nabrzeża Paprocan nic takiego nie można zarzucić - pisał Michał Stangel dla "Architektury - murator".

Jak zatem wygląda ostatnia część zagospodarowania brzegu jeziora w Tychach?

Przystań żeglarska w Tychach na Paprocanach

Przystań żeglarska jest ostatnim etapem zagospodarowania wschodniego nabrzeża Jeziora Paprocańskiego i zarazem zakończeniem pieszej promenady. W 2020r. kilkaset metrów wcześniej została oddana do użytku przystań kajakowa MOSM - przypominają architekci z pracowni RS+. I opisują:

Właśnie zrealizowany budynek dla żeglarzy zawiera wiaty na łodzie, pomieszczenia dla siedmiu klubów żeglarskich oraz wspólną część szkoleniową.

Podczas konsultacji z żeglarzami kluczowym wymogiem okazało się rozdzielnie spacerujących wzdłuż jeziora od strefy żeglarzy z pomostami dla łodzi. To założenie udało się zrealizować dzięki wyniesieniu części spacerowej na dach budynku. Mimo braku jakichkolwiek wygrodzeń, teren przeznaczony dla żeglarzy jest odseparowany od głównego ruchu pieszego spacerujących promenadą, ale wciąż pozostaje ogólnodostępny.

i Autor: Tomasz Zakrzewski/ Materiały prasowe Przystań żeglarska w Tychach nad jeziorem Paprocany

Założenie zlokalizowano na cyplu, dlatego budynek i zarazem jego dach dopasowuje się w rzucie do brzegu jeziora. Promenada delikatnie wznosi się nad budynek i opada za nim, w rzucie tworząc pętlę umożliwiając powrót spacerowiczów na jej starszą część. Jej powierzchnia to modrzewiowe deski, analogicznie do starszych części. Od wewnętrznej strony stworzyliśmy ciągłe drewniane siedzisko z widokiem na jezioro. Po zewnętrznej stronie na całej długości znajduje się ozdobna zieleń w obniżeniu - piszą architekci z pracowni Roberta Skitka.

Pływające pomosty dla łodzi i betonowy slip

Nad wodę wychodzą dwa pomosty pływające dla cumujących łodzi oraz betonowy slip do wodowania. Każde z pomieszczeń klubów posiada przeszkloną ścianę z widokiem na pomosty i jezioro. Po obu stronach budynku znajdują się prześwity jako przejścia i przejazd dla wodowania łódek. Za prześwitami znajdują się zadaszone magazyny na łodzie. Za budynkiem zlokalizowaliśmy plac apelowy oraz strefę zieloną.

Promenada i obie przystanie to projekty naszej pracowni realizowane nad jeziorem od 2014 r. Razem tworzą przemyślane i konsekwentne założenie służące przede wszystkim mieszkańcom i pozostałym odwiedzającym to piękne tyskie jezioro.

