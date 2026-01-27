MuratorPlus: Budowa S1 obejścia Węgierskiej Górki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

S1 Bieruń - węzeł Oświęcim - przebieg, wykonawca

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje udostępnić kierowcom nowy odcinek drogi ekspresowej S1 na trasie Bieruń – węzeł Oświęcim w drugiej połowie lutego. To długo wyczekiwane ułatwienie ma znacząco poprawić komfort jazdy i odciążyć lokalne drogi.

Przypomnijmy. Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S1 pomiędzy Bieruniem a węzłem Oświęcim o długości około trzech kilometrów. Powstanie również odcinek drogi krajowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) w ramach DK44 o długości około 2,7 km (obwodnica Bierunia) oraz dodatkowa jezdnia do obsługi ruchu lokalnego pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia.

Wartość umowy na budowę S1 Bieruń – Oświęcim to ponad 212 mln zł. To inwestycja realizowana w formule projektuj i buduj. Wykonawcą jest firma Strabag, z którą GDDKiA podpisała umowę 30 listopada 2021 r. W skrócie mówiąc po udostępnieniu budowanego odcinka kierowcy będą mogli korzystać z:

2,9 km nowej S1 – od węzła Oświęcim do węzła Bieruń,

2,7 km zachodniej części obwodnicy Bierunia, co zapewni spójne połączenie z istniejącą DK44.

fragmentu obwodnicy Oświęcimia pomiędzy rondem w Jedlinie a rondem w Pławach (dla pojazdów osobowych).

Udostępnią trasę przed pełnym zakończeniem inwestycji

GDDKiA zdecydowała się na udostępnienie odcinka na zasadzie przejezdności, co oznacza, że kierowcy będą mogli korzystać z nowej trasy, mimo że część robót wciąż będzie kontynuowana. Na odcinku drogi ekspresowej przed mostem na Gostyni do węzła Oświęcim (1 km) ruch zostanie poprowadzony w obu kierunkach jezdnią na Bielsko-Białą.

Roboty będą kontynuowane również na wschodniej części obwodnicy Bierunia – w kierunku ul. Jagiełły.

Koniec ograniczeń tonażowych i powrót ruchu na drogi krajowe

Wraz z udostępnieniem odcinka od węzła Oświęcim w kierunku Bierunia, zniesione zostanie obowiązujące obecnie na S1 ograniczenie tonażowe do 3,5 tony z Bielska-Białej do istniejącej DK44 w Bieruniu. To szczególnie ważna informacja dla mieszkańców okolicznych miejscowości, ponieważ cięższe pojazdy wrócą na sieć dróg krajowych, odciążając lokalne drogi i poprawiając bezpieczeństwo.

Kiedy pojedziemy nową trasą S1?

Jak zapewniają przedstawiciele GDDKiA, jeśli pogoda pozwoli, najbardziej realnym terminem udostępnienia odcinka Bieruń – Oświęcim jest druga połowa lutego bieżącego roku. Pełne zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał tego roku.

S1 – kluczowa trasa dla regionu i kraju

S1 to jedna z najważniejszych dróg w Polsce, będąca częścią transeuropejskiego korytarza Bałtyk – Adriatyk. Po zakończeniu wszystkich prac, cały ciąg od Pyrzowic do granicy państwa będzie liczył 133 km i stanie się jednym z najważniejszych połączeń transportowych południa Polski.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku GDDKiA oddała kierowcom 8,5 km fragment nowej S1 – Milówka – Przybędza, czyli tzw. Obejście Węgierskiej Górki oraz 12 km S1 Dankowice – Bielsko-Biała Hałcnów.

Równocześnie trwa budowa odcinka Kosztowy II – Bieruń, którego zakończenie planowane jest w II połowie 2027 r.

Cała droga ekspresowa S1 ma mieć docelowo około 135-140 km długości. Biegnie z północy na południe, od węzła Pyrzowice Lotnisko do granicy Polski ze Słowacją w Zwardoniu. Częściowo droga biegnie po starym śladzie dawnej DK 1, ale w większości będzie mieć zupełnie nowy przebieg.