Rozmowa Muratora: Co jest potrzebne do zmniejszenia śladu węglowego w budownictwie? Krzysztof Frączek, Holcim Polska

Sinfonia Varsovia. Sala koncertowa o krok bliżej

Orkiestra Sinfonia Varsovia w Warszawie w ciągu kilku lat będzie mogła szczycić się posiadaniem siedziby w jednym z najnowocześniejszych obiektów kulturalnych w Polsce. Obecnie trwa przetarg na wykonawcę wyczekiwanego II etap inwestycji, w ramach którego ma powstać m.in. największa w Polsce sala koncertowa. Pomieści ona aż 1877 osób. Za projekt nowej siedziby odpowiada austriacka pracownia Atelier Thomas Pucher, zaś powstał on we współpracy z renomowanymi akustykami z Berlina (Müller-BBM) i Brukseli (Eckhard Kahle Acoustics). Jego forma łączy cechy klasycznego układu „shoebox” z nowoczesną typologią „vineyard”.

Dla architekta budowa sali koncertowej to największy zaszczyt. Każdą salę koncertową można porównać to ogromnego instrumentu, w którego wnętrzu może zasiąść 1850 osób i każdy może usłyszeć muzykę najwyższej jakości

– mówił podczas prezentacji projektu architekt Thomas Pucher.

Pierwszy przetarg na ten etap zorganizowano w 2025 r., jednak nie przyniósł on rozstrzygnięcia. W drugim przetargu firmom dano czas na zgłaszanie się do 25 marca 2026 r. Do złożenia ofert w przetargu zaproszono 3 potencjalnych wykonawców, którzy brali udział także w poprzednim przetargu:

Warbud S.A.,

Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o.,

Konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, Ed. ZÜBLIN AG – Partner konsorcjum.

Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, jest szansa na podpisanie umowy ze zwycięzcą jeszcze w tym roku. Wszystko ma być gotowe w 2030 r.

Poza salą koncertową w ramach tego etapu prac powstaną także przestrzeń do prób i sala kameralna na 400 osób, jak również powierzchnie magazynowe. Jak podano w komunikacie prasowym:

Koncentryczne, falujące pierścienie widowni będą otaczać scenę znajdującą się na poziomie -1. Sala koncertowa będzie w pełni widoczna z okalającego ją obszernego foyer dzięki wysokim przeszklonym ścianom. Przestronne wnętrze foyer zostanie otwarte dla wszystkich odwiedzających, którzy będą mogli przechadzać się po wnętrzu budynku, docierając na jego szczyt.

W marcu 2025 r. warszawski Urząd Miasta poinformował, że budowa i modernizacja obiektów Sinfonii Varsovi zostanie zasilona dodatkową kwotą ponad 210 mln zł. To część większej fali wsparcia finansowego dla instytucji kultury. Dodatkowe pieniądze pozwoliły jeszcze w 2025 r. ogłosić przetarg na budowę nowej sali koncertowej. Dzięki temu realizacja inwestycji przyspieszy.

Przypomnijmy, że orkiestra Sinfonia Varsovia to polska orkiestra symfoniczna, ambasador kultury polskiej na świecie. Powstała z inicjatywy Waldemara Dąbrowskiego, Franciszka Wybrańczyka i Yehudi Menuhina w 1984 roku, w wyniku powiększenia Polskiej Orkiestry Kameralnej. Przez lata występowała w najlepszych salach koncertowych świata, z legendarnymi solistami i dyrygentami, jednocześnie nie mając swojej stałej siedziby w Warszawie. Od 2010 roku Orkiestra Sinfonia Varsovia, obok działalności koncertowej poza swoją siedzibą, organizuje liczne koncerty kameralne, warsztaty edukacyjne i wystawy.

I etap inwestycji opóźniony. Objął historyczne budynki

5 kwietnia 2023 podpisania została umowa z generalnym wykonawcą pierwszej części inwestycji Sinfonia Varsovia Centrum. Została nim Korporacja Budowlana Doraco. I etap inwestycji miał zakończyć się na przełomie 2025 i 2026 r., jednak w marcu 2026 r. prace wciąż trwały. Gdy dobiegną końca, mieszkańcom i turystom udostępnione zostaną 3 wyremontowane budynki od strony ul. Grochowskiej. Miasto zapowiada, iż jesienią 2026 r. orkiestra rozpocznie sezon artystyczny już w nowej siedzibie. Warto przypomnieć, że według pierwotnych planów I etap budowy miał zakończyć się w 2023 roku, natomiast drugi w 2027.

I etap inwestycji objął modernizację trzech frontowych, zabytkowych budynków od ul. Grochowskiej 272 oraz zagospodarowanie całej otaczającej przestrzeni. W odnowionych budynkach powstały dwie małe sale koncertowe oraz sale prób dla orkiestry. Przewidziano też kawiarnię połączoną z księgarnią muzyczną i restaurację, w których Warszawiacy i przyjezdni będą mogli po prostu spędzić czas wolny.

Projekt zakłada powstanie centrum, w którym będzie można posłuchać muzyki poważnej i skorzystać z bogatej oferty artystycznej (teatr, film, malarstwo, fotografia, rzeźba), a także podyskutować o wydarzeniach kulturalnych. Oprócz tego mieszkańcy będą mogli skorzystać z oferty biblioteki multimedialnej, kawiarni i restauracji. Będzie to też największe tego typu miejsce w prawobrzeżnej Warszawie, współpracujące programowo z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną – podaje Urząd Miasta.

Długa historia nowej siedziby Sinfonii Varsovi

Przypomnijmy, że w 2009 roku m.st. Warszawa kupiło dla orkiestry Sinfonia Varsovia teren na warszawskim Kamionku, przy ul. Grochowskiej 272. Była to dawna siedziba Instytutu Weterynarii SGGW. Budynki od początku wymagały gruntownego remontu, brakowało też ogrzewania.

i Autor: Marzena Sarniewicz Dawny budynek Wydziału Weterynarii przy ul. Grochowskiej 272 przed remontem

W październiku 2015 rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt gmachu. Laureatem konkursu została pracownia Atelier Thomas Pucher. Projekt Sinfonia Varsovia Centrum objął budowę nowej sali koncertowej wraz z ramą, modernizację pięciu zabytkowych budynków oraz zagospodarowanie placów zielonych.

W kwietniu 2019 prezydent m.st. Warszawy wydał pozwolenie na budowę Sinfonia Varsovia Centrum – nowego muzycznego miejsca na mapie Warszawy dla Orkiestry Sinfonia Varsovia. Potem powstawały projekty wykonawcze i dokumentacja przetargowa, roboty budowlane miały ruszyć w październiku 2020. Ostatecznie umowę z wykonawcą podpisano w kwietniu 2023 r.

Kontrowersyjny ażurowy „mur”

Wiele kontrowersji wzbudzał projekt ramy wokół gmachu Sinfonia Varsovia, który nie podobał się mieszkańcom stolicy. Pierwotnie miał to być mur betonowy zawieszony 3 metry nad poziomem terenu. Rozwiązanie wydawało się zbyt ciężkie, odcinające. Ponadto konserwator zabytków nie zgodził się na wybudowanie muru, który mógłby zasłonić zabytkowe budynki.

W nowym projekcie mur zastąpiono ażurową siatką stalowo-aluminiową, która dokładnie wyznacza obszar i okala budynki. Dzięki temu główny zabytkowy obiekt od ulicy Grochowskiej będzie widoczny. Dodatkowo w ramę zostaną wbudowane schody, którymi będzie można wejść na jej szczyt i spacerować dookoła po tarasie. Będziemy mogli podziwiać panoramę okolicy z wysokości około 20 m. Ponadto w całym kompleksie nie zabraknie miejsc, w których będzie można po prostu spędzić czas wolny, np. w kawiarni połączonej z księgarnią muzyczną, restauracji, ogrodzie łączącym się z Parkiem Obwodu Praga AK.