Justyna Dziedziejko: Polska architektura wciąż nie rozumie siły krajobrazu I Architektura-murator

Wielki powrót Rawelinu do Ursynowa

Na warszawskim Ursynowie powoli dobiega końca budowa Rawelinu VIII - nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, która powstaje na miejscu dawnej, już nieistniejącej fortyfikacji, której formę współcześnie odtwarza. Inwestycja powstała na pustej działce. Jedynym śladem po poprzednim rawelinie była odkryta w trakcie prac archeologicznych płyta ceglano-kamienna.

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Pierwszą współczesną koncepcję Rawelinu przygotowała w latach 2014–2015 pracownia Fest Grupa na zlecenie firmy KAMALA (później Tourret Development), opracowując kompleksową dokumentację zagospodarowania Fortu VIII Służew. Choć projekt uzyskał pozwolenie na budowę, nie doczekał się wówczas realizacji. W następnych latach deweloper stopniowo ograniczał swoją działalność w Polsce, a działka wraz z pozwoleniem na budowę Rawelinu przez długi czas pozostawała bez nabywcy.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Rawelin na warszawskim Ursynowie. Czerwiec 2026

Ostatecznie trafiła w ręce czterech prywatnych inwestorów, z których każdy prowadzi własną działalność związaną z projektowaniem, wykonawstwem lub niewielkimi przedsięwzięciami deweloperskimi. Jednym z nich jest Mariusz Lewandowski, a prowadzona przez niego pracownia SAMI Architekci przejęła dalsze prace nad projektem.

Brakuje chętnych na mieszkanie w fortecy?

W styczniu 2026 roku zarezerwowanych mieszkań było sześć, ale oficjalnie sprzedanych mieszkań - zero. Obecnie liczba rezerwacji zwiększyła się niemal dwukrotnie, jednak wciąż żadne mieszkanie nie zostało sprzedane. Ceny mieszkań wynoszą około 30–34,5 tys. zł za m² i pozostały niezmienne od września 2025 roku.

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Ograniczenia wynikające z zaleceń konserwatorskich uniemożliwiły podział budynku na mniejsze mieszkania o powierzchni 50–70 m². W efekcie wszystkie lokale są bardzo duże – najmniejszy ma niemal 150 m². Przykładowo, przy cenie 34,5 tys. zł za metr kwadratowy oznacza to wydatek przekraczający 5 mln zł. Za podobną kwotę można kupić dom w tej części Warszawy, co w naturalny sposób zawęża grono potencjalnych klientów.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Rawelin na warszawskim Ursynowie. Czerwiec 2026

Na wysoki koszt realizacji inwestycji wpływa kilka elementów. Jednym z nich jest rozbudowana infrastruktura podziemna, obejmująca garaż z miejscami nie tylko dla mieszkańców (po dwa stanowiska na lokal), ale także z dodatkowymi miejscami dostępnymi publicznie. Istotne znaczenie ma również sama koncepcja architektoniczna, zakładająca wierne odtworzenie historycznej bryły. Taki kierunek oznacza konieczność zachowania dużej kubatury oraz układu przestrzennego wynikającego z pierwotnej geometrii obiektu, w tym szerokich ciągów komunikacyjnych prowadzących do mieszkań. Duże metraże i wysoka cena mieszkań pociągnęły za sobą konieczność zastosowania materiałów oraz rozwiązań odpowiadających segmentowi premium. Jak zauważa Mariusz Lewandowski, użycie najprostszych technologii i materiałów całkowicie zaprzepaściłoby efekt wieloletniej pracy projektowej.

Detale, które odsłonił stopniały śnieg

Ostatnie zdjęcia tej realizacji publikowaliśmy zimą. Wówczas wiele elementów projektu pozostawało ukrytych pod warstwą śniegu:

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Letnia sesja fotograficzna pozwala przyjrzeć się inwestycji znacznie dokładniej. Przede wszystkim lepiej widoczna jest skala obiektu. Wyraźnie zarysowały się również nasypy, które odpowiadają za miejscami organiczne ukształtowanie otaczającego terenu. Uwagę zwraca wysunięta, półkolista część budynku, zwieńczona połyskującym w słońcu metalowym przekryciem.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Rawelin na warszawskim Ursynowie. Czerwiec 2026

Na pochyłych płaszczyznach widać już warstwy przygotowawcze pod dachy zielone, dzięki czemu można dostrzec, które fragmenty zewnętrznych ścian Rawelinu wkrótce pokryje roślinność. Nowe zdjęcia jeszcze mocniej uwydatniają kontrast między współczesnym charakterem Rawelinu VIII a zabytkowymi fortyfikacjami, do których miał nawiązywać. W najbliższym czasie poznamy również szczegóły programu kulturalnego, który ma uzupełnić funkcję mieszkaniową i architekturę obiektu. Niewykluczone, że na finalny efekt z niecierpliwością czekają także osoby, które zdecydowały się już na wstępną rezerwację mieszkań.