Zainteresowanie medytacją i odosobnieniem wciąż rośnie

Holenderska pracownia MVRDV rozpoczyna długofalową współpracę z buddyjskim klasztorem Plum Village w południowo-zachodniej Francji. Projekt obejmuje dwa plany zagospodarowania dla części Upper i Lower Hamlet oraz kilka nowych realizacji architektonicznych, w tym budowę nowego klasztoru żeńskiego, domów gościnnych i modernizację istniejącej księgarni. Inwestycja powstaje we współpracy z lokalnym biurem MoonWalkLocal i ma charakter non profit.

Plum Village, założony w 1982 roku przez Thích Nhất Hạhna, jest obecnie największym buddyjskim klasztorem w Europie. Ośrodek funkcjonuje jako miejsce odosobnień, medytacji i spotkań, przyciągając co roku setki uczestników z różnych krajów. Rosnące zainteresowanie medytacją oraz regularne kilkusetosobowe retreaty zaczęły jednak w ostatnich latach przekraczać możliwości istniejącej infrastruktury: brak miejsc noclegowych, prowizoryczne rozwiązania i intensywny ruch logistyczny stały się impulsem do uporządkowania przestrzeni i stopniowej rozbudowy.

Adaptacja istniejących budynków i izolacje ze słomy

MVRDV rozpoczęło prace nad projektem w 2023 roku, co poprzedziła seria pobytów i warsztatów, która odbyła się z udziałem mnichów i mniszek. Architekci skupili się na analizie codziennego funkcjonowania wspólnoty, sezonowości miejsca oraz relacji między zabudową a krajobrazem. Efektem są dwa masterplany, które porządkują układ przestrzenny obu części klasztoru, wyznaczają strefy o różnych funkcjach i ograniczają ruch samochodowy na rzecz pieszych i cichych przestrzeni wspólnych.

Nowe rozwiązania opierają się w dużej mierze na adaptacji istniejących budynków oraz wykorzystaniu materiałów o niskim śladzie węglowym. W planach uwzględniono m.in. konstrukcje drewniane, izolacje ze słomy, a także lokalne materiały i prefabrykację. Projektanci zwracają uwagę na kwestie środowiskowe nie tylko w skali budynków, ale również całego terenu – m.in. poprzez kształtowanie zieleni wspierającej lokalne ekosystemy oraz wskazanie miejsc pod instalacje fotowoltaiczne.

Nowy klasztor pomieści 76 mniszek

Największym nowym obiektem będzie klasztor żeński w Lower Hamlet. Zaprojektowany jako budynek z wewnętrznym dziedzińcem, pomieści 76 mniszek i osób przygotowujących się do życia monastycznego. Program obejmuje przestrzenie mieszkalne, sale medytacyjne, bibliotekę, sale dydaktyczne oraz wspólne werandy, które spinają całość i ułatwiają codzienne funkcjonowanie wspólnoty. Budynek otrzymał już zgodę na realizację.

W Upper Hamlet powstaną cztery domy gościnne o prostym, powtarzalnym układzie, dostosowane do różnych fragmentów terenu. Każdy z nich będzie mieścił przestrzenie wspólne przeznaczone do spotkań i praktyki, a ich wykończenie ma reagować na bezpośrednie otoczenie. Równolegle zaplanowano rozbudowę i reorganizację dawnej stodoły, w której mieści się księgarnia. Nowa aranżacja ma otworzyć budynek na użytkowników i przekształcić go w jedno z głównych miejsc spotkań w Upper Hamlet.