Asman i Pieniężny. Niewidzialni architekci i bieda-architektura | PODCAST ARCHITEKTONICZNY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dom postawiony w atmosferze „nowego początku”

Jest początek XIV wieku. Kraków przypomina wielki plac budowy. Dobiega końca przebudowa Kościoła Mariackiego na wczesnogotycką bazylikę, która w kolejnych dekadach zyska swój ostateczny, monumentalny kształt. Trwa także wielka przebudowa katedry wawelskiej, z której wkrótce wyłoni się okazała świątynia – przyszłe miejsce koronacji polskich władców. Czas przemian nie dotyczy wyłącznie architektury. Kraj od ponad stu lat pozostaje podzielony, a pierwsze lata XIV wieku upływają pod znakiem procesu jednoczenia ziem polskich po rozbiciu dzielnicowym, zapoczątkowanym w 1138 roku.

Autor: Karolina Krasny Najstarszy dom w Krakowie: ul. św. Krzyża 23

Właśnie w takiej atmosferze „nowego początku”, wśród zapachu dymu unoszącego się z setek palenisk, woni gnoju i krwi płynącej z miejskich rzeźni, ale i aromatu świeżo wypiekanego chleba i przypraw sprzedawanych na Rynku Głównym – wówczas ogromnym placu targowym – powstaje kamienica przy ulicy, którą dziś znamy jako ulicę św. Krzyża.

Kamienica z cegły i kamienia łamanego

Kamienica ta jest dziś uznawana za najstarszy zachowany dom mieszkalny w Krakowie. Wzniesiono ją około 1300 roku w stylu wczesnogotyckim, z kamienia łamanego i cegły. Początkowo pełniła funkcję obronną, o czym świadczą zachowane elementy architektoniczne: niewielkie okna, charakterystyczny układ otworów oraz zamurowane strzelnice. Większe okna pojawiły się dopiero w późniejszych stuleciach, gdy budynek utracił swoje militarne znaczenie.

Czytaj także: Dom pod kominami, kobieta ze sztuczną szczęką i Wszystko-Bohusz. Tą budową żył cały Kraków. Dekadę później nie było już o czym mówić

W drugiej połowie XIV wieku kamienica przeszła na własność benedyktynek i przez kolejne wieki pozostawała związana z tym zgromadzeniem. Zanim w 1827 roku urządzono w niej plebanię oraz założono przyległy ogród, mieściła się tu siedziba zakonu Ducha Świętego.

Autor: Karolina Krasny Najstarszy dom w Krakowie: ul. św. Krzyża 23

Przez pewien czas funkcjonował również prowadzony przez zakonników szpital. Mimo licznych zmian właścicieli i funkcji budynek zachował się w niemal niezmienionej formie. Jego gruntowną restaurację przeprowadzono w 1909 roku pod kierunkiem Jana Zawiejskiego.

Od świni, do krzyża: historia ulicy

Choć kamienica nigdy nie zmieniła swojego położenia, nie zawsze znajdowała się przy ulicy św. Krzyża. Jeszcze na planie Kołłątajowskim z 1785 roku dzisiejsza ulica św. Krzyża figuruje pod nazwą „ulica Świnia”. Nazwa ta nie była przypadkowa - w średniowieczu hodowano tu świnie, które często biegały po okolicy bez nadzoru. Problem był na tyle uciążliwy, że w 1468 roku wydano statut nakazujący konfiskowanie takich zwierząt oraz nakładanie grzywien na ich właścicieli.

Czytaj także: Wystawa o Hotelu Forum to punkt obowiązkowy w Krakowie niezależnie od zainteresowań

Ulica w przeszłości tętniła życiem. Około 1300 roku, w bezpośrednim sąsiedztwie kamienicy, wzniesiono istniejący do dziś murowany kościół Świętego Krzyża, który szybko stał się ważnym ośrodkiem życia religijnego okolicy. Nie był to jednak jedyny punkt przyciągający mieszkańców.

Autor: Karolina Krasny Najstarszy dom w Krakowie: ul. św. Krzyża 23

Przez stulecia ulica słynęła również z działalności rzemieślniczej i przemysłowej. Funkcjonowały tu liczne browary, w tym największy w mieście browar należący do Juliusza Augusta Johna. W pobliżu działała także Kuźnia Zieleniewskich – jeden z najważniejszych zakładów przemysłowych Krakowa. Produkowano w niej maszyny rolnicze, elementy konstrukcji mostowych, a nawet działa wykorzystywane podczas powstania styczniowego.

Sąsiedztwo kamienicy obecnie

Współczesny charakter ulicy znacząco różni się od tego sprzed siedmiuset lat. Nie chodzi jedynie o to, że dawny, błotnisty i nieoświetlony trakt zamienił się w zadbaną ulicę w sercu turystycznego Krakowa. Przede wszystkim ulica św. Krzyża bardzo ucichła. Dziś pełni głównie funkcję przejścia łączącego ulicę Sienną z przecinającymi ją ulicami św. Tomasza i św. Marka, przy których koncentruje się znacznie intensywniejsze życie miasta. To tam znajdują się liczne restauracje, sklepy, bary i galerie. Ulica św. Krzyża, węższa i spokojniejsza od swoich sąsiadek, zachowała bardziej kameralny, spacerowy charakter. Oprócz kościoła i plebanii mieszczą się tu między innymi hotel, biuro architektoniczne czy niewielki lokal serwujący burgery. Od czasu do czasu ciszę przerywają dźwięki muzyki i śpiewu dobiegające z pobliskiej Akademii Muzycznej przy ulicy św. Tomasza.

Najstarsza kamienica mieszkalna Krakowa musi dziś dzielić uwagę przechodniów z nie byle jakim sąsiadem – monumentalnym Teatrem im. Juliusza Słowackiego, wzniesionym w latach 1891–1893 na miejscu dawnego kościoła św. Ducha. Być może jednak właśnie pozostawanie w cieniu teatru i innych „głośniejszych” sąsiadów, zapewnia temu miejscu szczególny urok. W zacisznej części Starego Miasta łatwiej dostrzec ślady minionych epok; najstarsza kamienica Krakowa wciąż skrywa aurę nostalgii i tajemnicy, przystającą do budynku, który pamięta początki XIV wieku i narodziny odradzającego się królestwa.