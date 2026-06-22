Architektura schronienia - zmiana w dokumentacji czy nowe podejście do projektowania?

Nagrody architektoniczne utworzone przez warszawski ratusz wręczono w poniedziałek, 22 czerwca 2026 r. w stołecznym Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Poza budynkiem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego uhonorowano także m.in. Dom dla Młodych Mam i Ich Dzieci przy ul. Puchalskiej, Ośrodek Nowa Skra, Park Żerański czy AFI Office House.

To 12. edycja Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy. O laury konkurowało 15 projektów. Wśród nich znalazły się zarówno nowe inwestycje, jak i realizacje związane z rewitalizacją, czy też inicjatywy popularyzujące architekturę. Nominacje przyznano w sześciu kategoriach, obejmujących m.in. przestrzenie publiczne, budownictwo mieszkaniowe czy architekturę komercyjną.

Zobacz pełną listę nominowanych: Warszawa wybierze najlepszą realizację z 2025 roku. Znamy nominację do tegorocznej edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy

W ubiegłym roku główną nagrodę zdobyło Muzeum Sztuki Nowoczesnej (proj. Thomas Phifer and Partners oraz warszawskie biuro APA Wojciechowski). Dwa lata temu najlepszy był Park Akcji Burza zaprojektowany przez Archigrest i topoScape.

Przeczytaj więcej: Nagrodzili budynek, który w rok podzielił warszawiaków. Co roku Grand Prix trafia do jednej realizacji

Warto odnotować, że na gali nagród swojego imienia po raz kolejny nie pojawił się Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Jury konkursowe i kryteria oceny

O wyborze zdecydowało Jury złożone z przedstawicieli władz miasta, środowisk architektonicznych i ekspertów. W jego skład weszli: Karolina Bober, Bartosz Rozbiewski, Michał Matejka, Paweł Trębacz, Łukasz Górzyński, Małgorzata Mirecka, Anna Jachimowicz, Ewa P. Porębska, Anna Cymer oraz Marcin Szczelina. Ekspertki i eksperci odwiedzili zgłoszone realizacje podczas wizji terenowych, a następnie spośród blisko 100 kandydatur wyłonili 15 najciekawszych inwestycji i wydarzeń. Nominacje przyznano w sześciu kategoriach, w każdej wskazując zwycięzców. Wręczono również trzy nagrody specjalne – za rozwiązania zwiększające dostępność, za rozwiązania proekologiczne oraz Grand Prix. Tradycyjnie przyznano także Nagrodę Mieszkańców, o której zdecydowali warszawiacy w otwartym głosowaniu.

Jury oceniało zgłoszone realizacje pod kątem jakości architektury i urbanistyki, funkcjonalności oraz wpływu na przestrzeń miejską i jakość życia mieszkańców. Szczególną uwagę zwracano na rozwiązania odpowiadające na potrzeby użytkowników, wspierające integrację społeczną, dostępność dla osób o różnych potrzebach oraz działania proekologiczne i zrównoważone podejście do projektowania. Istotnym kryterium była również umiejętność twórczego wykorzystania dziedzictwa miasta oraz tworzenia miejsc o wysokiej wartości społecznej, kulturowej i przestrzennej.

Autor: Nate Cook/ Materiały prasowe

Projekt Praga z Grand Prix i dwom innymi wyróżnieniami

Największym triumfatorem tegorocznej edycji został nowy budynek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obiekt zdobył aż trzy wyróżnienia: zwyciężył w kategorii obiektów użyteczności publicznej, otrzymał Grand Prix oraz nagrodę specjalną za rozwiązania zwiększające dostępność, szczególnie dla osób z ograniczoną mobilnością lub percepcją.

Nowa siedziba wydziału powstała w wyniku konkursu architektonicznego i szerokich konsultacji z przyszłymi użytkownikami. Projektanci z pracowni Projekt Praga zrezygnowali z tradycyjnego układu korytarzowego na rzecz otwartej architektury sprzyjającej integracji społeczności akademickiej. Przestrzenie takie jak głęboki podcień wejściowy, atrium czy tarasy dachowe tworzą miejsca spotkań, pracy i odpoczynku. Parter budynku pełni funkcję przedłużenia przestrzeni publicznej kampusu, mieszcząc m.in. stołówkę, aulę, strefy spotkań oraz Centrum Pomocy Psychologicznej.

Warto zauważyć, że ten realizacja tego budynku została poprzedzona bardzo ciekawym etapem przedprojektowania, któremu poświęciliśmy wiosenny numer naszego kwartalnika. O tym, czym jest przedprojektowanie i dlaczego warto poświęcić na niego czas i pieniądze przeczytasz więcej tutaj: Niewidzialna część procesu. Bez tego etapu nawet najlepszy architekt na świecie może stworzyć złą architekturę

O budynku Wydziału Psychologii UW można było także przeczytać w papierowym wydaniu naszego pisma: Gmach Wydziału Psychologii UW jest pełen trafnych rozwiązań. „To najlepszy budynek w okolicy, choć o tym nie krzyczy”. Teraz dostał prestiżową nagrodę

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Park Żerański z nagrodą za przestrzeń publiczną

W kategorii „Projektowanie przestrzeni publicznej” szczególnie wyróżniały się realizacje zbliżające mieszkańców do natury. Zwycięzcą został Park Żerański – nadrzeczna przestrzeń rekreacyjna, która zdobyła uznanie jury dzięki promowaniu estetyki „czwartej przyrody”, gdzie poprzemysłowe ślady harmonijnie współistnieją z nadwiślańskim ekosystemem. Autorami Parku są topoScape i Archigrest.

Wysoki poziom rozwiązań środowiskowych sprawił, że jury zdecydowało się przyznać także dwie równorzędne nagrody specjalne za proekologiczne podejście. Jedną z nich otrzymał Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze (autorzy: JAZ+Architekci) – miejsce łączące funkcje rekreacyjne i przyrodnicze. Szczególną uwagę zwróciła kładka widokowa poprowadzona przez teren podmokły, umożliwiająca obserwację przyrody bez ingerencji w cenny ekosystem.

Drugą nagrodę za rozwiązania proekologiczne przyznano budynkowi AFI Office House (autorzy: JEMS Architekci) – pierwszej zrealizowanej inwestycji w ramach kwartału Towarowa22, powstałej na terenie dawnego Domu Słowa Polskiego. Obiekt zdobył również pierwsze miejsce w kategorii architektury komercyjnej. Jury doceniło połączenie wysokiej jakości architektury, troski o środowisko oraz tworzenia wartościowej przestrzeni miejskiej.

Przeczytaj więcej o Parku Żerańskim: Park Żerański ma już pół roku. Gruzy przypominają o przemysłowej przeszłości

Autor: fot. Cezary Piwowarski/ Materiały prasowe Dom dla Młodych Mam

Bezpieczne miejsce dla mam z dziećmi

Projektowanie dobrej architektury mieszkaniowej pozostaje jednym z największych wyzwań współczesnych miast. Coraz częściej wyróżniane są jednak projekty o silnym wymiarze społecznym, odpowiadające na różnorodne potrzeby mieszkańców i budujące poczucie bezpieczeństwa, wspólnoty oraz dostępności.

W tym roku jury nagrodziło Dom dla Młodych Mam i Ich Dzieci zaprojektowany przez pracownię WXCA. Inwestorem była Fundacja Po Drugie. To miejsce przeznaczone dla młodych kobiet z dziećmi lub będących w ciąży, zagrożonych bezdomnością. Powstały na Ursynowie dom zapewnia nie tylko schronienie, ale również bezpieczne i zdrowe warunki do życia, wspierając rozwój samodzielności oraz budowanie odpowiedzialności w codziennym funkcjonowaniu.

Autor: fot. Cezary Warś/ Materiały prasowe Ośrodek Nowa Skra

Nagroda za drugie życie obiektów i wydarzenia architektoniczne

W kategorii „Nowe życie budynków” zwyciężył Ośrodek Nowa Skra przy ul. Wawelskiej ( autorzy: Konsorcjum – Gardenia Sport i inny podmiot gospodarczy, współpraca: Wężyk Architekci). Pierwszy etap modernizacji przywrócił mieszkańcom zdegradowany teren dawnego kompleksu sportowego. Dziś profesjonalna infrastruktura lekkoatletyczna współistnieje tam z ogólnodostępną przestrzenią rekreacyjną i parkową.

W kategorii „Wydarzenie architektoniczne” jury zdecydowało się przyznać dwie równorzędne nagrody. Jedną z nich otrzymała produkcja „Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie”, przygotowana wspólnie przez Sinfonię Varsovię oraz Teatr Wielki – Operę Narodową z okazji 80. rocznicy rozpoczęcia odbudowy stolicy.

Drugim laureatem została wystawa „Home Staging. Za Żelazną Bramą” (kuratorka: Zuzanna Mielczarek, w ramach 4. edycji FRINGE Warszawa 2025) prezentowana w przestrzeniach wspólnych jednego z bloków modernistycznego osiedla. Projekt podejmował temat współczesnych problemów mieszkaniowych Warszawy, oddając głos zarówno artystom, jak i samym mieszkańcom.

Mieszkańcy mają głos - Nagroda Publiczności

Integralną częścią konkursu jest plebiscyt mieszkańców, w którym warszawiacy wybierają swoją ulubioną realizację. W tegorocznym głosowaniu największe poparcie zdobyła nowa siedziba CD Projekt Red – nowoczesny budynek dla branży gier, wyróżniający się charakterystyczną drewnianą fasadą z prefabrykowanych elementów porośniętych zielenią. Dzięki połączeniu innowacyjnych rozwiązań i przyjaznej architektury obiekt zdobył sympatię mieszkańców stolicy.

Nowemu obiektowi CD Projekt RD poświęciliśmy zarówno publikację w papierowym wydaniu naszego pisma, jak i odcinek PODCASTU ARCHITEKTONICZNEGO:

Balansowanie między hutą a cyberpunkiem. Kampus firmy CD Projekt to miejsce, w którym nieustannie tworzą się nowe światy

Pałna lista nominowanych i nagrodzonych realizacji w 12. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy:

Architektura użyteczności publicznej

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Banacha 2D, autorzy: Projekt Praga, inwestor: Uniwersytet Warszawski – zwycięzca kategorii oraz Grand Prix, laureat nagrody za rozwiązania zapewniające dostępność;

Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Konstruktorska 10, autorzy: WWAA, inwestor: Echo Investment/Archicom;

Warszawska Wytwórnia Energii, ul. Zabraniecka 2, autorzy: Sweco Consulting, Sweco GmbH, Foroom, inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie.

Architektura mieszkaniowa

Dom dla Młodych Mam i Ich Dzieci, ul. Puchalska 35, autorzy: WXCA, inwestor: Fundacja po DRUGIE – zwycięzca kategorii;

Nowe życie budynków

Ośrodek Nowa Skra, ul. Wawelska 5, autorzy: Konsorcjum – Gardenia Sport i inny podmiot gospodarczy, współpraca: Wężyk Architekci, inwestor: m.st. Warszawa reprezentowane przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa – zwycięzca kategorii;

Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Papirusów 1/3, autorzy: Hanna Jung-Migdalska, Piotr Jaszczak, Jakub Tomecki i Kwadratura; inwestor: m.st. Warszawa, w imieniu którego działał Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta;

Plac przed Zodiakiem, Skwer Janusza Grabiańskiego, autorzy: RS Architektura Krajobrazu, inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa;

Projektowanie przestrzeni publicznej

Park Żerański, ul. Kowalczyka/Krzyżówki, autorzy: Archigrest, topoScape, inwestor: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – zwycięzca kategorii;

Park Aktywności Rodzinnej, ul. Węglarska 41a, autorzy: JAZ+Architekci, inwestor: Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – laureat nagrody za rozwiązania proekologiczne (ex aequo);

Plac Centralny, Pl. Defilad 1, autorzy: A-A Collective, inwestor: Zarząd Dróg Miejskich.

Architektura komercyjna

AFI Office House, ul. Wronia 10, autorzy: JEMS Architekci, inwestorzy: AFI, Echo Investment – zwycięzca kategorii oraz laureat nagrody za rozwiązania proekologiczne (ex aequo);

Budynek biurowy CD PROJEKT RED, ul. Golędzinowska 5, autorzy: Medusa Group, inwestor: CD Projekt – laureat nagrody mieszkańców.

Wydarzenie architektoniczne

„Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie”, organizatorzy: Teatr Wielki – Opera Narodowa i Sinfonia Varsovia, m.st. Warszawa - zwycięzca kategorii (ex aequo);

Wystawa „Home Staging. Za Żelazną Bramą”, kuratorka: Zuzanna Mielczarek, w ramach 4. edycji FRINGE Warszawa 2025 (współfinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Staromiejski Dom Kultury) - zwycięzca kategorii (ex aequo)

Festiwal MDM, organizator: Fundacja Centrum Architektury;

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Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Prezydent m.st. Warszawy. Partnerzy merytoryczni to Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Oddział Warszawski Towarzystwa Urbanistów Polskich. Patronami medialnymi tegorocznej edycji są: Architektura i Biznes, Architectural Digest, Architektura Murator, Zawód: Architekt, Nowa Warszawa, Architecture Snob, Kwartalnik RZUT, WhiteMAD.