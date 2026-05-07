To będzie gigant na obwodnicy Sewilli

Planowany odcinek trasy SE-40 o długości nieco ponad 5 kilometrów połączy miejscowości Dos Hermanas oraz Coria del Río. To jego częścią będzie jeden z najwyższych mostów w Europie.

Obecnie aglomeracja Sewilli zmaga się z ogromnym natężeniem ruchu na starej obwodnicy. Nowy most ma przejąć ruch tranzytowy, komunikując ważne autostrady regionu. Inwestorem przedsięwzięcia jest państwo, które na ten cel przeznaczyło budżet w wysokości 688,11 mln euro brutto.

Architektoniczny moloch - liczby, które robią wrażenie

To, co wyróżnia ten projekt na tle Europy, to parametry techniczne nowego mostu. Cały zespół obiektów inżynieryjnych będzie miał łączną długość około 3,5 kilometra. Będzie się składał z kilku wiaduktów i mostu. Najważniejszym elementem jest jednak most wantowy (podwieszany) o długości 726 metrów.

Inżynieryjną ciekawostką, a zarazem rekordem, jest wysokość tej konstrukcji. Aby umożliwić pod nim swobodną żeglugę dużym statkom, płynącym do portu w Sewilli, most zawiśnie na wysokości co najmniej 70,80 metra nad lustrem wody.

Czyni to tę konstrukcję jedną z najwyższych tego typu w Europie pod względem prześwitu nad lustrem wody - wskaźnik ten stawia hiszpański most w pierwszej czwórce najwyższych obiektów na świecie w swojej kategorii. Sam most będzie miał szerokość 42 metrów. Zmieści się na nim aż osiem pasów ruchu (po cztery w każdym kierunku), co uczyni go prawdziwą drogową arterią nad rzeką.

Wielki pojedynek koncepcji. Most wygrał z tunelem

Przez lata Sewilla zastanawiała się nad wyborem między przeprawą podziemną a nadziemną. Ostateczna analiza wykazała techniczną i ekonomiczną wyższość mostu. Argumenty były konkretne, bo koszt budowy mostu (szacowany na około 458 mln euro za samą konstrukcję) stanowi mniej niż połowę wydatków, jakie pochłonąłby najprostszy wariant tunelu.

Co więcej, most okazał się rozwiązaniem bardziej przyjaznym naturze. Inżynierowie projektują go tak, aby filary znalazły się całkowicie poza korytem rzeki. Dzięki temu chroniona jest cenna roślinność i fauna nadrzeczna. Brak ingerencji w dno rzeki to ważny wymóg środowiskowy, który udało się spełnić przy tak ogromnej skali obiektu.

Autor: Ministerio de Transportes/ Materiały prasowe Most na SE-40 w Sewilli - wizualizacja

Projekt i konstrukcja - oni nad tym pracowali

Za projekt odpowiada publiczna firma inżynieryjna Ineco, pełniąca rolę podmiotu koordynującego. Do opracowania detali zaangażowano czołowe biura projektowe:

Projekt konstrukcyjny i obliczenia przęsła centralnego - Spółka joint venture (UTE) utworzona przez Tylin Spain SL oraz MC2 Estudio de Ingeniería.

Nadzór nad projektami budowlanymi - Konsorcjum WSP Spain APIA oraz Pontem Engineering Services z Sewilli.

Studium koncepcyjne - Firma Ayesa.

Wszystkie etapy powstawania dokumentacji realizowane są w technologii BIM, co pozwala na monitorowanie postępów i weryfikację kolizji w czasie rzeczywistym.

Kiedy zobaczymy nowy most i trasę w Sewilli?

Zatwierdzenie projektu trasy w listopadzie 2025 roku otworzyło drogę do kolejnych etapów. Obecnie trwają intensywne badania geotechniczne dotyczące budowy fundamentów. Plan zakłada ogłoszenie przetargów budowlanych w 2026 roku. I choć maszyny wjadą prawdopodobnie na na plac budowy dopiero w 2029 roku, to już teraz projekt ten uznaje się za jeden z najważniejszych symboli nowoczesności Hiszpanii.

Most na SE-40 nie będzie tylko częścią drogi - to także 72 000 m² nowych terenów leśnych w zielonym korytarzu trasy oraz ścieżki rowerowe i piesze, które stworzą nową przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców.

Autor: Diego Delso/ CC BY-SA 4.0 Most w Kadyksie oficjalnie nazwany Mostem Konstytucji z 1812 roku, ale powszechnie znany jako „most La Pepa”, to most wantowy nad Zatoką Kadyksu, który łączy Kadyks z Półwyspem Iberyjskim. Most zbudowano w latach 2008–2015, ma 34,3 m szerokości, aby pomieścić po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz parę torów tramwajowych. Ma 3092 m długości, a najdłuższe przęsło ma 540 m. W najwyżej położonym miejscu wznosi się na 69 m ponad poziom morza.

Sewilla zdetronizuje Kadyks

W skali europejskiej planowany obiekt w Sewilli to prawdziwy inżynieryjny gigant, który rzuca wyzwanie dotychczasowym rekordom. Z łączną długością zespołu wiaduktów sięgającą 3,5 kilometra, nowa przeprawa zdetronizuje obecnego hiszpańskiego lidera - słynny most Konstytucji 1812 w Kadyksie, mierzący 3092 metry.

Jednak to prześwit pionowy wynoszący 70,80 metra czyni go konstrukcją unikatową, plasując go na pierwszym miejscu w Europie i w ścisłej światowej czołówce pod względem wysokości nad lustrem wody.

Dla porównania, wspomniany most w Kadyksie oferuje o blisko dwa metry mniejszy prześwit. Imponuje również skala samej trasy - podczas gdy wiele ikonicznych europejskich mostów wantowych, jak francuski Wiadukt Millau czy grecki most Rio-Antirio, obsługuje zazwyczaj cztery pasy ruchu, gigant z Sewilli pomieści ich aż osiem, na konstrukcji o rekordowej szerokości 42 metrów.