Jakub Figel: Jak budować porozumienia między architektem a jego klientami?

Biura firmy motoryzacyjnej Mercedes-Benz od Tétris Poland

Firma Tétris Poland poinformowała, że przygotowała nowe biuro dla polskiego oddziału firmy Mercedes-Benz. Będąca częścią firmy doradczej JLL spółka specjalizuje się w projektowaniu i aranżacji wnętrz komercyjnych. To oni odpowiadają m.in. za biura biura JLL w w Warsaw Spire czy odświeżenie wnętrz Biuro Wyborowa Pernod Ricard w budynku Lumen.

Tym razem kompleksowa transformacja biura odbyła się w formule design & build. Efektem jest biuro o powierzchni niemal 1200 m kw., inspirowane naturą i żywiołami, z elementami nawiązującymi do motoryzacji oraz wyścigów Formuły 1 - tak opisują je projektanci.

Zmodernizowana przestrzeń w szklanym kręgu

Zrealizowany przez Tétris projekt objął całe dziewiąte piętro zlokalizowanego na warszawskich Włochach budynku o charakterystycznym, kolistym planie bezpośrednio nawiązującym do logotypu marki. Przestrzeń o powierzchni 1170 mkw. została zaprojektowana jako dostosowana do współczesnych modeli pracy. Połączono tu zatem

przestrzenie open space

z zapleczem sal spotkań,

stref cichych

oraz przestrzeni wspólnych.

Projekt zrealizowano w miejscu istniejącego biura, które na czas prac zostało wyłączone z użytku.

– Okrągły układ kondygnacji wymagał indywidualnego podejścia do planowania funkcji powierzchni i detali technicznych. W przeciwieństwie do klasycznych biur opartych na prostych osiach i kątach prostych, tutaj każdy element - od ścian, przez sufity, po oświetlenie - musiał być dopasowany do krzywizn budynku. W strefie komunikacyjnej zaprojektowano efektowny, okrągły pas oświetlenia LED. Pomimo wymagającego, dynamicznego projektu, dzięki licznym konsultacjom i angażującej współpracy z klientem, udało się zrealizować przestrzeń, w której jest funkcjonalne, nowoczesne środowisko pracy – mówi Rafał Niewęgłowski, Senior Project Manager Tétris.

9

Projekt obejmował również modernizację instalacji technicznych, montaż nowego systemu chłodzenia VRF w salach konferencyjnych i focus roomach. Zespół Tétris odpowiadał także za pełną koordynację instalacji AV, od przygotowania okablowania po współpracę z dostawcą technologii po stronie klienta. Ze względu na funkcjonujące niższe piętra, część prac wykonawczych przeprowadzono w godzinach nocnych.

Nowy układ biur w budynku na planie kolistym

W ramach prac projektowych, projektanci Tétris podjęli się rearanżacji pierwotnego układu biura. Nowy projekt piętra został oparty na planie kolistym, naturalnie wynikającym z okrągłej formy budynku. Na jego zewnętrznym obwodzie zlokalizowano przestrzenie typu open space. mniejsze biura oraz focus roomy ze stałym dostępem do światła dziennego. Wewnątrz znalazły się m.in. sale konferencyjne, pomieszczenia pomocnicze czy strefa socjalna. Zmodernizowaną przestrzeń uzupełniły nowa recepcja oraz dodatkowe elementy, takie jak drukarnia, budki telefoniczne, pokoje do pracy cichej oraz dedykowany, w pełni wyposażony pokój matki z dzieckiem.

Branding marki z boku, królują trzy żywioły

Zespół projektowy zdecydował się na odejście od bezpośrednich odwołań do brandingu marki na rzecz bardziej uniwersalnej koncepcji, opartej na motywie natury i trzech żywiołach: wody, ziemi, powietrza oraz balansu między nimi. To podejście miało pozwolić stworzyć przestrzeń spójną z charakterem marki, a jednocześnie ponadczasową i elastyczną.

Motyw żywiołów został konsekwentnie przełożony na funkcje poszczególnych stref biura. Przestrzenie open space utrzymano w spokojnej kolorystyce, nawiązującej do odcieni ziemi i piasku, sprzyjającej koncentracji oraz pracy zespołowej. W salach konferencyjnych i focus roomach zastosowano odpowiednio kolory inspirowane wodą (błekity, granaty i odcienie turkusowego) oraz powietrzem, z jasnymi barwami i subtelnymi grafikami. Strefy wspólne, kuchnia i miejsca socjalne stały się przestrzeniami balansu, łączącymi różne żywioły w wyróżniającej się formie kolorystycznej. Wypełniły je terakota, zieleń, ciepłe beże oraz bardziej wyraziste zestawienia materiałów. To zróżnicowanie sprawia, że strefy wspólne sprzyjają integracji i regeneracji.

– Pomimo że ogólny projekt odchodzi od dosłownych nawiązań, zastosowaliśmy wiele indywidualnych elementów bliskim marce Mercedes Benz, jak np. sale dedykowane modelom AMG i Maybach czy recepcja, której lada nawiązuje do rozwiązań stosowanych w salonach samochodowych. Co więcej, ze względu na liczne sukcesy marki w motosporcie, wspólnie z Klientem stworzyliśmy nowy system oznakowania, inspirowany wyścigami Formuły 1. Sale konferencyjne otrzymały nazwy takie jak Monza, Monaco czy Las Vegas, a na ich drzwiach pojawiły się grafiki z kształtami torów. To subtelne, ale czytelne nawiązanie do świata motoryzacji i sportów wyścigowych, a jednocześnie funkcjonalny element, ułatwiający orientację w przestrzeni – mówi Sylwia Drążkiewicz-Kuczyńska, Tétris.

7