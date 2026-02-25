Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Plastycy i architekci dla MDM-u

Kiedy projektowano Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową, dla architektów (Jankowskiego, Knothego, Sigalina i Stępińskiego) jasne było, że architektura musi być połączona z plastyką a współpracę architekta z plastykiem widzieli jako jedną z podstaw kształtowania ówczesnego miasta.

Elementy plastyczne były opracowywane równocześnie przez grono plastyków we Wrocławiu i Zakopanem, Sopocie i Warszawie. W trakcie pracy dyskutowaliśmy z szeregiem plastyków. Jest to pierwsza próba tak szerokiej współpracy

— relacjonował Stanisław Jankowski w Architekturze w 1953 roku, kiedy MDM była już gotowa. Hurtem złożono wielkie zamówienie ceramikom, malarzom, rzeźbiarzom. Nie obyło się bez zgrzytów - dużą krytykę kierowano w środowisku w kierunku tak popularnych dziś rzeźb i ich autorów oraz w kierunku architektów, którzy niedostatecznie wcześnie zaangażowali artystów w prace koncepcyjne. To właśnie to niedopatrzenie miało rzutować później m.in. na przeskalowanie figur. Publicznie przebieg tej współpracy krytykowała m.in. wybitna rzeźbiarka Alina Szapocznikow.

Element, który uznano gremialnie za sukces współpracy były natomiast mozaiki przygotowane przez prof. Hannę Żuławską z Sopotu i jej studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.

i Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Mozaika "Lato" Hanny Żuławskiej

Cztery pory roku w ceramicznym bezklasowym społeczeństwie

Cztery mozaiki projektowane przez Żuławską ozdobiły sufity w podcieniach kamienic przy placu Konstytucji. Zatytułowane kolejno Wiosna, Lato, Jesień i Zima, przedstawiają różne postaci z różnych grup zawodowych i wiekowych - wszystkich równych, funkcjonujących w społeczeństwie pozbawionym klas. Komunistyczny sen. Jak przystało na świat idei - bliżej nieba.

Artyści, architekci, twórcy związani socrealistyczną doktryną musieli dostarczać dzieła socjalistyczne w treści i narodowe w formie. Ideologia zaszyta w obrazach czy mozaikach była wymogiem formalnym i warunkiem koniecznym, by dzieło w ogóle mogło powstać. Narodowa forma często wypełniała się w motywach ludowych; w architekturze zaś - w nawiązaniach do polskich budynków-pomników historii (w Pałacu Kultury i Nauki znajdziemy np. odniesienia do krakowskich Sukiennic).

Sceny na mozaikach Żuławska ozdobiła więc wieńcami z polskich kwiatów i owoców oraz wizerunkami zwierząt z polskich lasów i domostw - wnikliwe oko dostrzeże więc sarny, jelenie, zające, lisy psy i podobizny ptaków, gołębi pokoju.

i Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Mozaika "Jesień" Hanny Żuławskiej

i Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Mozaika "Zima" Hanny Żuławskiej

W centrum natomiast - ludzie pracy, urzędnicy, górnicy, hutnicy, rolnicy; kobiety, mężczyźni i dzieci w strojach ludowych. Na jednej z mozaik - na pochodzie pierwszomajowym, z czerwonym sztandarem i chorągiewką "1 maja".

Ceramiczka Hanna Żuławska

Choć związana była z Sopotem, Hanna Żuławska miała duży wkład w odbudowę Warszawy. Pracowała w zespole Zofii Kowalskiej opracowującym polichromie dla kamienic Starego i Nowego Miasta: na Rynku Nowego Miasta, ul. Kościelnej i Mostowej. Przy okazji pracy nad mozaikami dla MDM, stworzyła też dwie duże mozaiki przedstawiające zwierzęta hodowlane do baru mlecznego Złota Kurka na Marszałkowskiej 55/73 (do wykonania mozaik miały podobno posłużyć materiały niewykorzystane na pl. Konstytucji).

i Autor: Julia Dragović Jedna z elewacji projektowanych przez zespół Z. Kowalskiej (Mostowa 8)

Stworzyła też cztery 10-metrowe ceramiczne kompozycje Korowód Młodzieży na halę Torwaru, które jednak skuto najprawdopodobniej w latach 90. podczas modernizacji budynku. Jest również autorką sgraffit i polichromii na Głównym Mieście w Gdańsku. Jej prace, w tym malarskie, były wielokrotnie wystawiane, również na wystawach indywidualnych. Jest uznawana za jedną z najwybitniejszych ceramiczek w Polsce. Zmarła w 1988 roku, została pochowana na Powązkach w Warszawie.

