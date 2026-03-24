Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce

Butikowy biurowiec przy Ogrodzie Saskim

Powstał na samym początku XXI wieku, bo w roku 2001, tuż przy Ogrodzie Saskim, przy ulicy Marszałkowskiej. Butikowy biurowiec, który ma wyglądać jak zwinięta kartka papieru. Centrum Królewska, Ulubieniec Warszawy 2002–2003 w plebiscycie mieszkańców w naszym konkursie Życie w Architekturze (V edycja). Za projekt odpowiada pracownia Kuryłowicz & Associates.

Dziennikarz Gazety Wyborczej, z którą to redakcją Architektura - Murator organizowała tamtą edycję konkursu, określił budynek jako "ten najbardziej roztańczony" - bo warszawiacy wybierali swojego ulubieńca spośród 10 budynków. Jak pisały wówczas media: "Wszystkie są budynkami nowej generacji. Nie odbiegają już poziomem od realizacji znanych z Zachodu. Świadczą o ogromnym dystansie, jaki pokonali warszawscy architekci w ciągu ostatnich kilkunastu lat".

Chętnie wybierany jest na siedzibę przez ambasady, instytucje finansowe, czy kancelarie. Lokalizacja jest także atrakcyjna dla jednostek sektora publicznego. Rzeczywiście. To tu mieści się m.in. bank Santander, a także spółka spółka Pałac Saski.

Centrum Królewska, budynek o wiele wyższy niż jego sąsiedzi

Ma 14 kondygnacji i 55 metrów, a z górnych pięter budynku roztacza się widok na Pałac Kultury, drzewa Ogrodu Saskiego i Stare Miasto. Ma trzy wielkie otwory okienne wysokie na cztery kondygnacje. Jak opisywali zamysł architekci - są próbą nawiązania relacji z otoczeniem budynku.

Na podstawie analizy istniejącego kontekstu urbanistycznego uznano, że zabudowa tak eksponowanego miejsca powinna wyróżniać się gabarytami z pierzei obu ulic - opisuje budynek Kuryłowicz & Associates. - Skala budynku w relacji do istniejącej zabudowy jest powtórzeniem sytuacji przedwojennej, kiedy narożnik ulic Królewskiej i Marszałkowskiej zajmowała dwukrotnie wyższa od sąsiednich domów kamienica Blochów. Wobec znacznego zwiększenia gabarytów budynków i poszerzenia ulic po drugiej wojnie światowej słusznym rozwiązaniem wydawało się wprowadzenie na narożniku zabudowy o wysokości 55 metrów, co pozwoliło na zachowanie właściwych proporcji w stosunku do otoczenia.

Kuryłowicz & Associates o biurowcu jak zwinięta kartka

Architekci dalej tak opisują swoją koncepcję: Wysunięty na pierwszy plan narożnik wskazuje początek pierzei ulicy Marszałkowskiej i jest elementem sekwencji wysokich budynków akcentujących kolejne skrzyżowania. Przyjęte rozwiązania pozwalają na jednoznaczne zamknięcie pierzei ulicy Marszałkowskiej na tym odcinku i podkreślenie jej różnorodności na całej długości wzdłuż Ogrodu Saskiego.

Elewacja obiektu może być interpretowana jako zwinięta kartka papieru, załamana pod kątem prostym na styku z sąsiednim budynkiem biurowym Gutta w taki sposób, że kształtuje w rejonie skrzyżowania ulic naturalny łuk, z odchyloną od pionu krawędzią w pierzei ulicy Marszałkowskiej. Detal obłożonej trawertynem fasady tworzy rytm otworów okiennych, podkreślony przez rzeźbiarskie wgłębienia w miejscu poziomych styków okładziny elewacji.

i Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe Marszałkowska / Królewska i Ogród saski w latach 50.

Nowa elewacja z płyt ze spieku ceramicznego

Okładzina trzech ścian biurowca została ułożona z płyt kamiennych - z trawertynu i granitu - a elewacja południowa to ściana kurtynowa z profili aluminiowych. W 2018 roku Centrum Królewska zyskała nową elewację z płyt ze spieku ceramicznego. Deweloper, spółka Rezydent, podkreśla, że cały czas modernizuje biurowiec przy Marszałkowskiej 142. Między innymi wydzielony został parking dla rowerów, powstały szatnie dla rowerzystów i bezobsługowy wjazd do garażu oraz stanowiska ładowania samochodów elektrycznych.

Wnętrze to zoptymalizowana „maszyna do pracy”, dla której jedynym wyznacznikiem jest doświetlenie powierzchni biur i proporcja ich powierzchni do miejsca zajmowanego przez piony komunikacji pionowej.

Biurowiec spółki Rezydent. Dane

Lokalizacja: Warszawa, ul. Marszałkowska

Developer: Rezydent s.a.

Data realizacji: Maj 2001

Powierzchnia: 11.000 m2 pow. do wynajęcia

Trzypoziomowy podziemny parking o 108 miejscach

