Architekci na krakowskich cmentarzach. Tutaj spoczywają Szyszko-Bohusz, Zin, Cęckiewicz

Gdzie w Krakowie spoczywają architekci? Przy okazji dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek warto odwiedzić twórców ważnych budynków i koncepcji w Krakowie, Polsce i na świecie. Niektórzy z nich wciąż nie doczekali się swojego nazwiska na grobie. Inni spoczęli w wyróżniających się grobach - np. z figurą ukochanego kota.

Cmentarz na Salwatorze w Krakowie: architekci prof. arch. Witold Cęckiewicz (1924-2023). Główny architekt Krakowa, dyrektor Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Kierownik Katedry Kompozycji Urbanistycznej na WA PK. Główny projektant m.in. Hotelu Cracovia i Kina Kijów , współautor m.in. Ambasady RP w New Dehli, autor szeregu kościołów. Sektor: R, rząd: 4, nr grobu: 1 .

arch. Wojciech Pietrzyk (1930-1917). Główny projektant m.in. kościoła Arka Pana w Krakowie, Domu Książków w Tarnowie i domów jednorodzinnych w całej Polsce, współautor Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Sektor: SC4, rząd: 1, nr grobu: 20 (brak nazwiska) .

arch. Janusz Ingarden (1923-2005). Wraz z żoną jeden z autorów Nowej Huty , m.in. Placu Centralnego i Centrum Administracyjnego . Główny projektant m.in. Hotelu Forum w Krakowie oraz konsulatów. Sektor: L1, rząd: 1, nr grobu: 19 .

arch. Marta Ingarden (1923-2005). Wraz z mężem jedna z autorek Nowej Huty, m.in. Placu Centralnego, Teatru Ludowego, a także współautorka szpitala Rydygiera i szkoły muzycznej w Nowej Hucie. Sektor: L1, rząd: 1, nr grobu: 19 .

arch. Aleksander Filipowicz (1943-2025). Architekt, konserwator zabytków. Sektor: SC9, rząd: 8, nr grobu: 8 .

Franciszek Mączyński (1874-1947). Autor m.in. gmachu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Domu pod Globusem i Pałacu Prasy w Krakowie oraz Bazaru Polskiego w Zakopanem. Sektor: SC7, rząd: 10, nr grobu: 46 .

arch. Mieczysław Gała (1939-2020). Główny projektant rzeszowskiego i krakowskiego Miastoprojektu , następnie w autorskiej pracowni. Współautor m.in. gmachu Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1967-1970), dzielnic mieszkaniowych w Stalowej Woli. Sektor: R, rząd: 2, nr grobu: 16 .

arch. Anna Krygowska-Gała (1938-2017). Główna projektantka w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Rzeszowie oraz kierowniczka pracowni i zespołów w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. Główna projektantka planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miast, m.in. Wysowy Zdroju, Sędziszowa, Łańcuta. Sektor: R, rząd: 2, nr grobu: 16 .

arch. Antoni Mazur (1922-2025). Projektant Energoprojektu. Autor szeregu kościołów m.in. w Krakowie, Częstochowie. Sektor: B, rząd: 23, nr grobu: 2 .

arch. Daniela Mazur (1924-2015). Architektka, konserwatorka zabytków. Sektor: B, rząd: 23, nr grobu: 2 .

arch. Stanisław Szczęk (1924-2000). Autor m.in. Parku Etnograficznego w Sanoku. Sektor: SC1, rząd: 4, nr grobu: 22 .

prof. dr hab. inż. arch. Zygmunt Ziobrowski (1939-2023). Współautor planu ogólnego Koszalina i studium zagospodarowania przestrzennego krakowskiego zespołu miejskiego. Autor planu ogólnego Krakowa (1988, 1994), studium Krakowa i Warszawy. Autor planów Bagdadu i Trypolisu. Sektor: L, rząd: 2, nr grobu: 13 .

arch. Andrzej Chlipalski (1931-2019). Współautor m.in. Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i późniejszej przebudowy, domów studenckich CMUJ, Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu . Sektor: SC8, rząd: 5, nr grobu: 11 .

prof. dr hab. inż. arch. Marian Gabryś (1924-2010). Projektant w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Krakowie, wykładowca Politechniki Krakowskiej i Łódzkiej. Sektor: R, rząd: 4, nr grobu: 21 .

arch. Teresa Lisowska-Gawłowska (1928-2006). Projektantka w Miastoprojekcie Kraków i Balneoprojekcie w Zakopanem. Wykładowczyni ASP. Autorka mozaik, malowideł ściennych, wnętrz. Autorka DS Piast i szkoły plastycznej w Krakowie. Sektor: L, rząd: 4, nr grobu: 20 .

prof. dr hab. inż. arch. Bohdan Lisowski (1924-1992). Autor m.in. Domu Stu Balkonów w Krakowie, fabryki Stomil w Tarnowie. Sektor: L, rząd: 4, nr grobu: 19 .

prof. dr inż. arch. Józef Tadeusz Gawłowski (1926-2009). Urbanista, architekt, wykładowca. Autor m.in. Domu Bankowego w Krakowie, Filharmonii Częstochowskiej, Mostu Skierkowskiego w Warszawie. Sektor: L, rząd: 4, nr grobu 20 .

arch. Ewa Skimina-Podolak (1933-2023). Wykładowczyni na Uniwersytecie w Zarii (Nigeria, 1973-81). Współpracowała m.in. przy projekcie Arki Pana w Krakowie oraz siedzibie firmy Comarch. Sektor: M, rząd: 3, nr grobu: 9 .

dr inż. Sławomir Podolak (1931-2015). Związany z Uniwersytetem w Zarii w Nigerii, zastępca Architekta Miasta Krakowa. Sektor: M, rząd: 3, nr grobu: 9 .

arch. Władysław Wichman (1923-1984). Autor i współautor szpitali, m.in. w Radomiu, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i Rydygiera w Krakowie, a także domów studenckich i gmachu Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ. Sektor: SC8, rząd: 9, nr grobu: 10 .

arch. Stanisław Antoni Juszczyk (1905-1977). Współautor m.in. budynku Instytutu Chemii UJ, Uniwersytetu Rolniczego, Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Palmiarni "Jubileuszowiej" Ogrodu Botanicznego UJ. Sektor: SC10, rząd: A, nr grobu: 15 .

arch. Józef Gołąb (1904-1973). Kierownik pracowni w Miastoprojekcie Kraków; przed wojną autor kamienic, po wojnie m.in. gmachu Miastoprojektu, Collegium Paderevianum, budynku VIII LO i szkół podstawowych przy ul. Szlachtowskiego, Dembowskiego i na os. Teatralnym oraz szkoły plastycznej na Mlaskotów. Sektor: SC10, rząd: A, nr grobu: 16 .

dr inż. arch. Michał Uruszczak (1975-2024). Architekt, wykładowca. Sektor: SC8, rząd: 2, nr grobu: 20 .

arch. Hanna Haber (1928-2019). Architektka, wykładowczyni. Sektor: SC2, rząd: 8, nr grobu: 6.

arch. Barbara Perchał (1933-2011)

arch. Antoni Mazur (1922-2025) i Daniela Mazur (1924-2015) Cmentarz Rakowicki w Krakowie: architekci

. arch. Andrzej Radnicki (1925-1998). Projektant Miastoprojektu Kraków. Współautor m.in. osiedla Wieczysta, Ugorek i Wrocławska. Kwatera: XVI Rząd: 8 Miejsce: 24 .

. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Krakowski (1925-1997). Konserwator zabytków, historyk sztuki, wykładowca, autor publikacji. Kwatera: P Rząd: 5 Miejsce: 5 .

. dr inż. arch. Jerzy Chronowski (1936-2003). Współautor m.in. wnętrz hotelu Cracovia, biurowców "Żyletkowców", Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Kwatera: PAS 103 Rząd: Miejsce: 17 .

. arch. Zdzisław Haupt (1921-2003). Pracownik Kierownictwa Odnowienia Zamku na Wawelu w Krakowie, współautor m.in. planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (1968) i studium zagospodarowania przestrzennego krakowskiego zespołu miejskiego (1974). Kwatera: XIVA Rząd: 4 Miejsce: 28 .

. dr inż. arch. Stanisław Hager (1925-2019). Projektant w Miastoprojekcie Kraków, kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Krakowie (1958-67), dwukrotny Główny Architekt Miasta Krakowa. Współautor koncepcji urbanistycznych dla Krakowa, autor projektów w Iraku, Syrii, Libii; współautor planów odbudowy i rozbudowy Bagdadu, planów osiedli mieszkaniowych dla Palmyru, Dimasu, Dariyi, Ashrafiyi i Sahnayi. Kwatera: XCII Rząd: 13 Miejsce: 19 .

. arch. Tadeusz Ptaszycki (1908-1980). Generalny projektant miasta Nowa Huta. Przed wojną współautor m.in. Dom Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie. Po wojnie współautor m.in. cmentarza radzieckiego we Wrocławiu, Mauzoleum w Forcie 22 w Nowej Hucie. Kwatera: XXIB Rząd: płn Miejsce: po prawej Tekli Kohler .

. dr inż. arch. Anna Jadwiga Ptaszycka (1911-1967). Projektantka w Biurze Odbudowy Stolicy, naukowczyni, kierowniczka Pracowni Planu Ogólnego w Krakowie, następnie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Prezydium Rady Narodowej miasta Krakowa. Współautorka planu szczegółowego koordynacyjnego śródmieścia Krakowa (1956), planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (1968). Kwatera: XXIB Rząd: płn Miejsce: po prawej Tekli Kohler .

. arch. Józef Dembosz (1923-1990). Kierownik działu projektowania Miastoprojektu Kraków, współautor m.in. osiedla Grzegórzki Nowe oraz budynku Instytutu Chemii UJ. Kwatera: IX Rząd: 8 Miejsce: 4 .

. arch. Tadeusz Suwaj (1931-2017). Projektant Miastoprojektu Kraków. Współautor m.in. budynku DW Hyrny w Zakopanem, domów studenckich CMUJ i szpitala Rydygiera w Krakowie. Kwatera: XIB Rząd: 12 Miejsce: 23 .

. arch. Leszek Filar (1930-1989). Generalny projektant Miastoprojektu Kraków, wykładowca WA PK. Współautor m.in. DW Harnaś w Bukowinie Tatrzańskiej, budynków Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i tzw. Antywawelu - bloku-zamku . Kwatera: PAS 84 Rząd: 8 Miejsce: 1 .

. . arch. Zuzanna Perchał-Filar (1926-2016). Projektantka w Miastoprojekcie Kraków. Współautorka m.in. DW Harnaś w Bukowinie Tatrzańskiej, Domu Kultury w Chrzanowie, autorka domów i bloków w Krakowie. Kwatera: PAS 84 Rząd: 8 Miejsce: 1 (brak nazwiska) .

. dr inż. arch. Przemysław Gawor (1927-2025). Pracownik biur projektowych, uczelni, zaangażowany w odnowienie Wawelu. Współautor Miasteczka Studenckiego AGH, DW Harnaś w Bukowinie Tatrzańskiej, szeregu świątyń. Kwatera: XXVIA Rząd: wschód Miejsce: 2 .

. arch. Zygmunt Gawlik (1895-1961). Architekt, malarz, konserwator zabytków. Autor Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach (1926) oraz kościołów, klasztorów i bazylik. Kwatera: LXIII Rząd: płd Miejsce: 17 .

prof. dr arch. Adolf Ludwik Szyszko-Bohusz (1883-1948). Kierownik prac renowacyjnych na Wawelu, wykładowca, rektor ASP w Krakowie. Autor m.in. gmachu PKO w Krakowie, domu Towarzystwa Ubezpieczeń Feniks na Rynku , Domu Zdrojowego w Żegiestowie, willi własnej w Przegorzałach. Kwatera: LXVIII Rząd: wsch Miejsce: 9

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Piotr Mańkowski (1926-2012). Wykładowca na polskich i zagranicznych uczelniach, autor m.in. Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie, Kolegium Polonijnego UJ w Przegorzałach, programu mieszkaniowego dla Iraku (1976), gmachu Radia Kraków. Kwatera: CD Rząd: 3 Miejsce: 3 .

. arch. Bogumił Zaufal (1925-1988). Autor m.in. planu ogólnego Zakopanego, Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie. Kwatera: XIIA Rząd: 5 Miejsce: 3 .

. arch. Maria Danuta Bińkowska (1924-2016). Współautorka m.in. gmachu Wyższej Szkoły Rolniczej i Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Kwatera: 27 Rząd: płn Miejsce: ?. (jako Danuta) .

prof. dr hab. inż. arch. Wiktor Zin (1925-2007). Architekt i popularyzator, autor publikacji, programów telewizyjnych. Autor kościołów i wnętrz oraz kultowej " fontanny Zina " w Krakowie. Kwatera: Y Rząd: płd Miejsce: po lewej Fedeczków .

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Karol Zuziak (1944-2023). Główny Architekt Miasta Krakowa (1984-90), współautor m.in. PZP Krakowa (1988), planu Działań dla Rewitalizacji Krakowskiego Kazimierza, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa (2003, 2014). Kwatera: X VIII Rząd: 11 Miejsce: 16 .

prof. arch. Ludwik Wojtyczko (1874-1950). Autor m.in. Sejmu Śląskiego i siedziby Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz domów profesorskich UJ i Domu Śląskiego w Krakowie. Kwatera: PAS 61 Rząd: płd-zach Miejsce: narożnik .

dr hab. inż. arch. Krystian Wilhelm Seibert (1930-2015). Generalny Projektant Planu Ogólnego Krakowa i Krakowskiego Zespołu Miejskiego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Krakowie (1971-78). Główny Architekt Krakowa i Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Krakowie (1978-83). Główny projektant w Ministerstwie Planowania i Ochrony Środowiska w Melbourne (Australia, 1983-95), główny architekt Rijadu (Arabia Saudyjska, 1995-07). Autor m.in. planu ogólnego Zakopanego (1961), Krakowa (1978), Al-Saura w Syrii, planu centrum Damaszku, planu strategicznego Melbourne i Rijadu, planu regionalnego stanu Victoria (Australia). Kwatera: XVIII Rząd: 13 Miejsce: 31 .

arch. Tadeusz Stryjeński (1849-1943). Architekt, przedsiębiorca budowlany, konserwator zabytków; architekt rządowy w Peru (1874-77). Autor i współautor m.in. domu własnego Pod Stańczykiem, gmachu PKO, Pałacu Prasy i Poczty Głównej w Krakowie. Kwatera FD rząd: wsch miejsce: po lewej Popielów .

arch. Jan Krug

Domów Studenckich Collegium Medicum UJ w Krakowie (1971-79). . arch. Zdzisław Krawiec (1926-2025). Kwatera: LV, rząd: wsch, nr grobu 1 .

. arch. Władysław Woźniak (1943-2014). Architekt Wojewódzki, projektant i prezes Inwestprojektu w Rzeszowie. Projektant w Trypolisie i Bagdadzie. Kwatera: PAS U Rząd: V Miejsce: 10 .

. arch. Ludmiła Kłodnicka-Orłowska (1926-2015). Kwatera: III, rząd: 12, miejsce: 10 .

. arch. Zbigniew Mikołajewski (1922-2008). Projektant Miastoprojektu Kraków. Współautor m.in. Domu Turysty w Krakowie (1959-63), Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju (1971-74). Kwatera: CXXXI Rząd: 8 Miejsce: 8 .

. arch. Aleksander Krzywobłocki (1901-1979). Wojewódzki Konserwator Zabytków Dolnego Śląska (1952-58). Kwatera: XV, rząd: 5, miejsce: 10 .

. arch. Zdzisław Muskat (1912-2012). Kwatera: LXXXI, rząd: płn, miejsce: 48 .

. arch. Edmund Dąbrowski (1921-1991). Projektant w Miastoprojekcie Stolica w Warszawie, następnie w Miastoprojekcie Kraków. Współautor m.in. wnętrz Centrum Administracyjnego Huty im. Lenina w Nowej Hucie (1953) oraz Teatru Ludowego w Nowej Hucie (1954). Kwatera: LVI, rząd: płn, miejsce: 10 .

. arch. Juliusz Banaś (1923-1986). Projektant w Zjednoczeniu Przemysłowo-Budowlanym Huty im. Lenina w Nowej Hucie. Kwatera: LXXIV, rząd: II, miejsce: 13. i Autor: Julia Dragović arch. Janusz Ingarden (1923-2005) i arch. Marta Ingarden (1923-2005). Cmentarz Podgórski w Krakowie: architekci arch. Jerzy Gardulski (1927-2001). Główny projektant w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego w Krakowie. Współautor m.in. Żyletkowców w Krakowie (Wojewódzki Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta, Sąd Rejonowy). Kwatera: XVII, rząd: wsch, miejsce: 5 .

. arch. Wacław Głowacki (1924-1994). Projektant Miastoprojektu-Południe Kraków. Autor m.in. Pijalni Wód Anna w Żegiestowie (1952), współautor gmachu Instytutu Chemii UJ w Krakowie, biurowca Biprostalu (1964). Kwatera: II B Rząd: 10 Miejsce: 8 .

. arch. Tadeusz Kubarski (1927-1984). Projektant w Głównym Biurze Studiów i Projektów Zaplecza Technicznego Motoryzacji PROZAM w Krakowie. Autor m.in. pawilonu Motozbytu w Zakopanem. Kwatera: 92, rząd: zach, miejsce: 32 .

. arch. Andrzej Kłosak (1943-2025). Kwatera: PAS 1:, rząd: 3, miejsce: 10 .

. arch. Mieczysław Drabik (1924-2002). Projektant w Biurze Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienniczego w Krakowie. Kwatera: XXII, rząd: 6, miejsce: 1 .

. arch. Piotr Emilewicz (1871-1940). Autor m.in. rzeszowskiej Szkoły Przemysłowej Żeńskiej oraz szeregu kamienic w Rzeszowie. Kwatera: XXXV, rząd: zach, miejsce: 5 .

. arch. Józef König (1927-1987). Autor m.in. budynku Zespołu Szkół na Os. Kolorowym 29a w Nowej Hucie (1959-61) i SP nr 98 w Krakowie (1959-62); współautor m.in. osiedla Wzgórza Krzesławickie (1959-62). Kwatera: VII Rząd: 4 Miejsce: 13 .

. arch. Zdzisław Gołąb (1924-1978). Projektant Miastoprojektu Kraków. Współautor m.in. budynku Instytutu Chemii UJ w Krakowie, osiedla Grzegórzki Nowe i osiedla Wrocławska w Krakowie. Kwatera: III D Rząd: płn Miejsce: 1 .

. arch. Aleksander Nikodemowicz (1923-2015). Wykładowca WA Politechniki Krakowskiej (1950-91). Kwatera: II B, rząd: 5, miejsce: 21 .

. arch. Paweł Czapczyński (1924-1983). Współautor m.in. sanatorium Hutnik w Szczawnicy (1958-60), biurowca Biprostalu w Krakowie (1959-64). Kwatera: XXXIX Rząd: 3 Miejsce: 12 .

. arch. Napoleon Buchner (1926-1974). Projektant Miastoprojektu Kraków. Autor m.in. bloków przy ul. Rydla 10 i 14 w Krakowie (1953-54). Kwatera: XX A, wsch:, miejsce: 7 .

. arch. Zbigniew Płytycz (1944-2011). Kwatera: XLI, rząd: 8, miejsce: 1 .

. arch. Kazimierz Krzywanek (1922-2013). Projektant Miastoprojektu Kraków. Współautor m.in. Dzielnicowych Ośrodków Zdrowia w Nowej Hucie (1954). Kwatera: XXI, rząd: 1, miejsce: 49 .

. arch. Andrzej Swaryczewski (1928-1983). Konserwator zabytków, autor publikacji. Kwatera: XL, rząd: 6, miejsce: 11 .

. arch. Robert Ornatowski (1958-2022). Kwatera: XXXII:, rząd: 3, miejsce: 11 .

. arch. Zdzisław Woźniak (1954-2020). Projektant Miastoprojektu Kraków, później własnej pracowni WZ Projekt. Autor m.in. Archiwum Powiatowego i Biura Rady Powiatu w Wadowicach, stadionu LKS Orlęta w Rudawie, budynku mieszkalnego przy Bulwarowej w Krakowie. Kwatera: XLLI, rząd: 4, miejsce: 13 .

. arch. Otto Wilczak (1934-1976). Kwatera: IV A, rząd: 13, miejsce: 18. Cmentarz Batowicki w Krakowie: architekci arch. Maria Chromik-Wolak (1936-2016). Urbanistka, kierowniczka zespołów planistycznych w Biurze Rozwoju Krakowa. Kwatera: B8, rząd: III, miejsce: 2 .

. arch. Anna Basista (1930-2019). Projektantka w Wiejskim Biurze Projektów, Krakowskim Biurze Badawczo-Projektowym Budownictwa Ogólnego i w Biurze Projektów w Lipsku. Wykładowczyni na WA Uniwersytetu w Bagdadzie (1971-73). Współautorka osiedla Bieńczyce w Krakowie (1959-79) i jego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz osiedla Prądnik Czerwony w Krakowie. Kwatera: B-XLV Rząd: WSCH Miejsce: 10 .

. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Józef Basista (1932-2017). Projektant w biurach projektowych Krakowa i Iraku. Wykładał na WA Politechniki Białostockiej, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu w Bagdadzie. Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (2002-06), autor publikacji. Kwatera: B-XLV Rząd: WSCH Miejsce: 10 .

. arch. Tomasz Paweł Basista (1958-2021). Projektant w Biurze Projektów Kolejowych w Krakowie, następnie właściciel własnej pracowni w Sieprawiu. Autor m.in. Sądu Administracyjnego w Białymstoku, budynków w Irlandii. Kwatera: B-XLV Rząd: WSCH Miejsce: 10 .

. arch. Krystyna Sołhaj-Janczykowska (1953-2021). Projektantka w biurze Miastoprojektu Kraków, po przemianie współwłaścicielka autorskiej pracowni APA Krystyna Sołhaj-Janczykowska, Joanna Matuszek, Kazimierz Węglarski. Autorka m.in. adaptacji pałacu w Śmiłowicach na hotel, galerii pod Zegarem w Niepołomicach; współautorka osiedla Boryczów w Niepołomicach. Kwatera: CLVII, rząd: wsch II, miejsce: 6 .

. dr inż. arch. Andrzej Zeniuk (1909-1984). Autor m.in. miejscowych planów zagospodarowania Gorlic, Jasła, Krosna, Sanoka i Leska (1948). Kwatera: G-XLI, rząd: 5, miejsce: 8 .

. prof. dr inż. arch. Eryk Moj (1920-1990). Projektant w biurze Miastoprojektu Kraków. Kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego Politechniki Krakowskiej (1970-90). Współautor m.in. stadionu KS Korona w Krakowie (1946-58), rozbudowy AGH (1951), budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej w Krakowie (1966-70). Kwatera: C-LXXII, rząd: wsch, miejsce: 1 .

(1946-58), rozbudowy AGH (1951), budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej w Krakowie (1966-70). . arch. Jan Kraśnicki (1943-2018). Kwatera: CCCXXIII, rząd: 7, miejsce: 1. Podcast Architektoniczny Skąd wziąć więcej dobra w architekturze?