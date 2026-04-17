Gala konkursu „Życie w Architekturze”, 11 grudnia 2025 r. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Międzynarodowa architektura w praktyce

Wojna nie zatrzymała rozwoju architektury w Ukrainie – przeciwnie, stała się impulsem do intensyfikacji działań. Do kraju przyjeżdżają projektanci, którzy nie tylko uczestniczą w konferencjach, ale realnie angażują się w tworzenie nowych rozwiązań przestrzennych. Jednym z przykładów jest inicjatywa planistyczna dla północy Lwowa, będąca efektem międzynarodowej współpracy i warsztatów z mieszkańcami.

Czytaj także: Dom tymczasowy, idea trwała – pomóc uchodźcom w Ukrainie

„Realizowane w Ukrainie projekty Shigeru Bana wpisują się w wiele szerszych zjawisk. Zaprosiliśmy do Krakowa tych, którzy je współtworzą” – mówi Hubert Trammer. Wskazuje przy tym na rolę lokalnych władz, które aktywnie włączają zagranicznych architektów w konkretne projekty. Współpraca obejmuje zespoły z różnych krajów, a ich działania nie ograniczają się do koncepcji. Prowadzą do realnych wdrożeń.

Autor: Serhii Kostianyi/ Materiały prasowe

Szpitale z drewna i zmiana systemu

Jednym z najważniejszych tematów spotkania będzie projekt szpitala o konstrukcji drewnianej. Początkowo planowany w innej technologii, został przeprojektowany po włączeniu Shigeru Bana. W efekcie pojawiła się koncepcja budowy sześciokondygnacyjnego obiektu z drewna klejonego krzyżowo. To rozwiązanie wymusiło działania systemowe. Władze Lwowa podjęły próbę zmiany przepisów, organizując m.in. wyjazd studialny do Austrii dla urzędników. Równolegle realizowano projekty pilotażowe – powstała wytwórnia protez oraz nadbudowa szpitala z prefabrykatów drewnianych. Te doświadczenia mają stać się podstawą dla większych inwestycji.

Architektura przestaje być tu wyłącznie projektowaniem budynków – zamiast tego staje się narzędziem zmiany prawa, testowania technologii i szybkiego reagowania na potrzeby społeczne.

Lwów jako laboratorium odbudowy

Znaczna część omawianych działań koncentruje się we Lwowie. Miasto stało się zapleczem dla osób przesiedlonych oraz miejscem leczenia rannych, co generuje ogromne zapotrzebowanie na infrastrukturę – od szpitali po mieszkania socjalne. Jednocześnie jego dostępność sprzyja obecności zagranicznych ekspertów. Lwów uchodzi dziś za wzór polityki architektonicznej w Ukrainie. Lokalne władze konsekwentnie egzekwują standardy jakości, m.in. poprzez obowiązkowe konkursy architektoniczne. Jak podkreśla Hubert Trammer, to właśnie takie działania mogą być inspiracją także dla innych krajów.

Czytaj także: Architektki z Ukrainy: dwanaście wybitnych architektek z Kijowa, Charkowa i Odessy

„Mam trochę wrażenie że my Polacy oddajemy udział w odbudowie Ukrainy walkowerem” – zauważa Trammer, wskazując na relatywnie mniejsze zaangażowanie w porównaniu z innymi państwami. Spotkanie w Krakowie ma być okazją do zmiany tej sytuacji i nawiązania nowych kontaktów.

Wojna stworzyła ekstremalne warunki, ale też przyspieszyła procesy, które w innych okolicznościach trwałyby latami. Architektura w Ukrainie staje się dziś polem eksperymentu, współpracy i odpowiedzialności – a efekty tych działań zaczynają wyznaczać nowe standardy.