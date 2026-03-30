Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury?

Konferencja i konkurs w jednym

Kolejna edycja EDGE Architecture Festival Budapest (EDGE Fest), organizowanego przez Építészfórum, odbędzie się 18–19 czerwca 2026 roku w Budapeszcie, w Dürer Kert oraz w industrialnych przestrzeniach Hengermalom. Wydarzenie zgromadzi międzynarodowo uznanych architektów, projektantów i wschodzące talenty, prezentując, jak architektura może odpowiadać na przemiany ekologiczne, społeczne i technologiczne.

Festiwal łączy konferencję z konkursem, analizując ewolucję roli architektury poprzez wykłady i dyskusje. Finaliści konkursu EDGE Awards zaprezentują swoje projekty na żywo, poddane publicznej ocenie jury.

Architektura wobec globalnych wyzwań

Podczas wydarzenia specjaliści i młode talenty będą poszukiwać odpowiedzi na pytania o rolę architektury wobec globalnych zmian.

Co dziś oznacza „budować”?

Czy w ogóle nadal musimy budować, a jeśli tak – to jak, przy użyciu jakich narzędzi i dla kogo?

Jak architektura może działać w granicach ekologicznych ograniczeń naszej planety?

Które podejścia projektowe naprawdę potrafią odpowiedzieć na kryzysy ekologiczne i społeczne?

Sztuczna inteligencja dziś stała się częścią naszej codziennej infrastruktury. Pojęcia takie jak post-digital czy post-human przestały być tylko teorią i stały się realnym doświadczeniem. W tym kontekście EDGE Fest bada granice myślenia architektonicznego i projektowego, przyglądając się politycznym, ekologicznym, technologicznym i estetycznym wyzwaniom, z jakimi mierzy się zawód architekta w czasach transformacji.

Wśród tegorocznych prelegentów znajdują się:

Winy Maas (MVRDV, Holandia) – współzałożyciel MVRDV, czołowa postać w eksperymentalnej, badawczo ukierunkowanej i przyszłościowej architekturze oraz myśleniu urbanistycznym

Michel Rojkind (Rojkind Arquitectos, Meksyk) – architekt z Meksyku, międzynarodowo uznany reprezentant współczesnej architektury meksykańskiej

Rodia Valladares (Studio Gang, USA/Francja) – prowadzi międzynarodowe projekty uwzględniające aspekty kulturowe i ekologiczne

Beat Huessler (Oppenheim Architecture, Szwajcaria) – specjalizuje się w projektach adaptujących się do klimatu, z silnym naciskiem na krajobraz i materialność

Alicia Lazzaroni i Antonio Bernacchi (Animali Domestici, Włochy / Aarhus Architecture School, Dania) – aktywni w dyskursie współczesnej architektury i praktykach eksperymentalnych

Lara Lesmes i Fredrik Hellberg (Space Popular, Wielka Brytania) – eksplorują wirtualne środowiska, kulturę cyfrową i przyszłe narracje architektury

EDGE Awards z nową kategorią

W ramach festiwalu konkurs EDGE Awards ponownie zaprezentuje najciekawsze progresywne inicjatywy z regionu i ze sceny międzynarodowej. Podczas dwóch dni uczestnicy zaprezentują swoje projekty na żywo, oceniane przez jury złożone z prelegentów konferencji w obecności publiczności. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się drugiego dnia. W tym roku wprowadzono nową kategorię dedykowaną pracom studenckim. Termin zgłoszeń to 17 maja 2026.

Konkurs poszukuje projektów eksperymentalnych i zrealizowanych, które wychodzą poza tradycyjne ramy zawodowe i otwierają nowe ścieżki dla przyszłości architektury. Zaproszenie dotyczy architektów i twórców z pokrewnych dziedzin, aby włączyć się w wspólny dyskurs i prezentować wizje, które przesuwają granice architektury i designu.

Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace w pięciu kategoriach, w tym w nowej kategorii studenckiej:

READY? MADE – BUILT ARCHITECTURE – zrealizowane budynki prezentujące innowacyjne podejścia architektoniczne

ON THE STREETS – PUBLIC SPACE PROJECTS – projekty, instalacje i interwencje przestrzenne redefiniujące przestrzeń publiczną

V-TOPIA – FUTURE VISIONS AND EXPERIMENTS – prace teoretyczne, spekulatywne i przyszłościowe, w tym środowiska wirtualne, projekty gier wideo lub scenografii filmowej

HOLD IT – THE POWER OF DESIGN – unikatowe obiekty zaprojektowane w odpowiedzi na współczesne wyzwania

FRESH MEAT – VISIONS OF TOMORROW – odważne i przyszłościowe prace studenckie eksplorujące nowe kierunki w architekturze (nowa kategoria)

Więcej szczegółów na: https://edgefest.hu/en/awards

