Kongres Architektury Polskiej 2026. Zryw w impasie

Nowa część Akademii Muzycznej w Katowicach gotowa

Przypomnijmy, o jaki budynek chodzi. To nowa część Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pialiśmy o nim na naszych łamach kilka razy - śledziliśmy, jak rósł nowy budynek przy Wojewódzkiej.

Uczelnia ogłosiła konkurs na projekt nowego budynku dydaktycznego, rozstrzygnięto go w 2019 roku. Obiekt zaplanowano w miejscu dawnego parkingu przy ul. Wojewódzkiej, naprzeciwko zabytkowego gmachu dawnej szkoły rzemiosł budowlanych z przełomu XIX i XX wieku, należącego obecnie do uczelni, a połączonego z Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia projektu Tomasza Koniora z 2007 roku.

SLAS Architekci - bryła z wielkim prześwitem

Pierwszą nagrodę w tym konkursie zdobyła pracownia SLAS, drugą – Konior Studio, a trzecią M.O.C. Architekci - pisaliśmy w Architekturze - murator w 2020. Sędziowie przyznali też jedno wyróżnienie – dla biura JEMS Architekci.

Autorzy zwycięskiej koncepcji zaproponowali sześcienną bryłę z przeszklonym prześwitem na osi łączącej główne wejścia do historycznego gmachu akademii z kościołem Mariackim widocznym po drugiej stronie torów kolejowych. Obiekt podzielono w ten sposób na trzy zasadnicze części – salę koncertową, przestrzeń dydaktyczną oraz dwupoziomowe foyer między nimi, pełniące jednocześnie funkcję reprezentacyjnej klatki schodowej, miejsca spotkań i audytorium dla nieformalnych koncertów czy wystaw.

Zobaczcie, jak to wyglądało na wizualizacji i czytajcie dalej.

i Autor: Natalia Czarnuch

Byłby to kolejny ikoniczny obiekt akademicki w Katowicach po wielokrotnie nagradzanym budynku CINiBA projektu HS99 i nowej siedzibie Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego autorstwa biur BAAS, Grupa 5, Małeccy - komentowaliśmy na naszych łamach.

Sala dla tancerzy wysoka na 10 metrów

Samą salę, zgodnie z założeniami konkursu, zaprojektowano tak, by mogła pomieścić 260 osób. Jej wysokość w najwyższym punkcie sięga 10,5 m. Przewidziano amfiteatralną, mobilną widownię na podestach o mijankowym układzie foteli, którą będzie można ukryć w tylnej ścianie sali. Jak tłumaczą architekci, w ten sposób możliwe jest uzyskanie maksymalnie płaskiej, otwartej przestrzeni dla różnorodnych aranżacji, od przedstawień taneczno-baletowych, po koncerty i konferencje. Głównym motywem wykończenia ścian, podobnie jak na elewacjach budynku, byłaby tu cegła ceramiczna na perforowanej ściance rusztowej, która jest też elementem systemu akustycznego i nastrojowej iluminacji.

Poza wielofunkcyjną salą z orkiestronem w nowym gmachu znajdą się m.in.:

podziemny parking,

około 30 sal ćwiczeń (w tym taneczne),

foyer o powierzchni 185 mkw

bufet, kulisy i zaplecze techniczne.

łącznie to ponad 5,8 tys. m kw

