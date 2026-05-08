Czy architektura jeszcze może być piękna? Archimajówka znów zawita w Warszawie

Redakcja Architektury
2026-05-08 12:57

Wiosna to czas spotkań, rozmów i otwierania się na nowe idee – także w architekturze. Tegoroczna Archimajówka, odbywająca się 9 maja w warszawskim Pałacu na Foksal, połączy środowisko architektów, urbanistów i miłośników projektowania przestrzeni wokół pytania, które od lat wywołuje emocje: czy architektura jeszcze może być piękna? W programie znalazły się debata ekspertów, odsłonięcie artystycznej instalacji oraz wieczorne spotkanie networkingowe w ogrodach pałacu.

Archimajówka 2026 w Warszawie

Autor: Organizator/ Materiały prasowe Archimajówka 2026 w Warszawie
Debata o pięknie architektury i kondycji przestrzeni miejskiej

Główna część wydarzenia rozpocznie się o godzinie 18:00. W programie przewidziano powitanie uczestników oraz panel dyskusyjny zatytułowany „Czy architektura jeszcze może być piękna?”. Tytuł ma charakter celowo prowokacyjny i otwiera pole do szerokiej dyskusji o tym, jak dziś rozumiane jest piękno w architekturze oraz czy nadal stanowi ono istotny punkt odniesienia w procesie projektowym.

Organizatorzy podkreślają, że rozmowa ma dotyczyć nie tylko estetyki, ale również jakości życia w miastach, odpowiedzialności projektantów oraz roli architektury w kształtowaniu przestrzeni publicznej. W debacie udział wezmą przedstawiciele środowiska architektonicznego i urbanistycznego, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i obserwacjami dotyczącymi współczesnych trendów w projektowaniu. Archimajówka od lat pełni funkcję platformy wymiany myśli i integracji branży. Włączenie wydarzenia do programu Kongresu Architektury Polskiej wzmacnia jego rangę i podkreśla znaczenie rozmów o przyszłości miast w szerszym kontekście ogólnopolskim.

Instalacja, networking i swobodna wymiana doświadczeń

O godzinie 19:30 zaplanowano odsłonięcie specjalnie przygotowanej instalacji artystycznej, która będzie komentarzem do tematów poruszanych podczas panelu. Instalacja ma stanowić wizualną interpretację dyskusji o relacji między estetyką, funkcją i odbiorem przestrzeni miejskiej, a także zachęcać do dalszej refleksji nad rolą sztuki w architekturze. Po części oficjalnej wydarzenie przejdzie w bardziej swobodną formułę. Od godziny 20:00 uczestnicy zostaną zaproszeni na networking oraz spotkanie w ogrodzie Pałacu na Foksal. To właśnie ten element Archimajówki od lat stanowi ważny punkt programu, umożliwiając bezpośrednie rozmowy, wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów zawodowych.

Nieformalna atmosfera sprzyja dyskusjom, które często wykraczają poza ramy paneli eksperckich. Organizatorzy podkreślają, że to przestrzeń do budowania relacji i rozmów o praktyce zawodowej, inspiracjach oraz wyzwaniach, z którymi mierzy się dziś środowisko projektowe.

Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 

