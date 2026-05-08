Kongres Architektury Polskiej 2026. Zryw w impasie

Debata o pięknie architektury i kondycji przestrzeni miejskiej

Główna część wydarzenia rozpocznie się o godzinie 18:00. W programie przewidziano powitanie uczestników oraz panel dyskusyjny zatytułowany „Czy architektura jeszcze może być piękna?”. Tytuł ma charakter celowo prowokacyjny i otwiera pole do szerokiej dyskusji o tym, jak dziś rozumiane jest piękno w architekturze oraz czy nadal stanowi ono istotny punkt odniesienia w procesie projektowym.

Organizatorzy podkreślają, że rozmowa ma dotyczyć nie tylko estetyki, ale również jakości życia w miastach, odpowiedzialności projektantów oraz roli architektury w kształtowaniu przestrzeni publicznej. W debacie udział wezmą przedstawiciele środowiska architektonicznego i urbanistycznego, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i obserwacjami dotyczącymi współczesnych trendów w projektowaniu. Archimajówka od lat pełni funkcję platformy wymiany myśli i integracji branży. Włączenie wydarzenia do programu Kongresu Architektury Polskiej wzmacnia jego rangę i podkreśla znaczenie rozmów o przyszłości miast w szerszym kontekście ogólnopolskim.

Instalacja, networking i swobodna wymiana doświadczeń

O godzinie 19:30 zaplanowano odsłonięcie specjalnie przygotowanej instalacji artystycznej, która będzie komentarzem do tematów poruszanych podczas panelu. Instalacja ma stanowić wizualną interpretację dyskusji o relacji między estetyką, funkcją i odbiorem przestrzeni miejskiej, a także zachęcać do dalszej refleksji nad rolą sztuki w architekturze. Po części oficjalnej wydarzenie przejdzie w bardziej swobodną formułę. Od godziny 20:00 uczestnicy zostaną zaproszeni na networking oraz spotkanie w ogrodzie Pałacu na Foksal. To właśnie ten element Archimajówki od lat stanowi ważny punkt programu, umożliwiając bezpośrednie rozmowy, wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów zawodowych.

Nieformalna atmosfera sprzyja dyskusjom, które często wykraczają poza ramy paneli eksperckich. Organizatorzy podkreślają, że to przestrzeń do budowania relacji i rozmów o praktyce zawodowej, inspiracjach oraz wyzwaniach, z którymi mierzy się dziś środowisko projektowe.

Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja.