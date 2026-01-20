4 Design Days 2026. Dwa dni rozmów o przyszłości architektury i miast

Relacja! Murator na targach Dach Forum 2026 w Kielcach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tegoroczna odsłona 4 Design Days zapowiada się wyjątkowo: do stolicy Górnego Śląska przyjedzie ponad 100 prelegentów z Polski i zagranicy, by przez dwa dni rozmawiać o tym, jak projektować przestrzeń w czasach dynamicznych zmian. Wśród obecnych nie zabraknie oczywiście „Muratora” i „Architektury-murator” – zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego stoiska.

Program wydarzenia uzupełni Property Forum: Pomysł na Miasto – platforma poświęcona przyszłości polskich miast, relacjom między samorządami a biznesem oraz długofalowym kierunkom rozwoju metropolii. Całość tworzy intensywne dwa dni debat, networkingu oraz spotkań branżowych połączonych z prezentacją najnowszych rozwiązań podczas części expo.

– Przygotowując jubileuszową edycję 4 Design Days, od początku koncentrujemy się na jakości rozmów i realnej wartości programu. Zależy nam, by agenda odpowiadała na aktualne wyzwania branży i pokazywała różnorodność perspektyw – od architektury i designu po odpowiedzialne inwestowanie i rozwój miast – podkreśla Małgorzata Lewandowska-Burzec, redaktorka naczelna Property Design.

Międzynarodowi goście i nazwiska, które kształtują branżę

Wśród gości specjalnych jubileuszowej edycji znaleźli się twórcy o międzynarodowym dorobku. Do Katowic przyjedzie David Sim, szkocki architekt i urbanista, autor głośnej książki „Soft City”, poświęconej projektowaniu miast przyjaznych człowiekowi. Obok niego wystąpi Jonas Norsted, współzałożyciel norweskiej pracowni Atelier Oslo, znany z realizacji opartych na idei transformacji i ponownego wykorzystania istniejącej architektury. Do grona gości dołączyła także Janette Frisk – architektka, urbanistka i współzałożycielka kopenhaskiego studia arki_lab, ekspertka w zakresie projektowania inkluzywnych miast.

Listę prelegentów tworzą również czołowi przedstawiciele polskiej sceny architektonicznej, projektowej i biznesowej, oraz zagraniczni goście m.in. Edyta Barańska, Tomasz Bradecki, Izabela Brola-Cieśluk, Rama Gheerawo, Oskar Grąbczewski, Piotr Grochowski, Ola Gustafsson, Błażej Hermanowicz, Bartłomiej Kisielewski, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Ludwik Kaizerbrecht, Pete Kercher, Tomasz Konior, Robert Konieczny, Przemo Łukasik, Rainer Mahlamäki, Szymon Wojciechowski oraz wielu innych.

– To wyjątkowe grono osób, których dorobek realnie kształtuje współczesną architekturę i design. Jesteśmy dumni, że tak wiele wybitnych postaci spotka się w jednym miejscu podczas 4 Design Days. To gwarancja rozmów na najwyższym poziomie merytorycznym – mówi Robert Posytek, redaktor naczelny Property News.

Agenda skupiona na realnych wyzwaniach współczesności

Program 4 Design Days 2026 otworzy sesja inauguracyjna „Architektura gotowa na wszystko”, poświęcona projektowaniu budynków odpornych na kryzysy klimatyczne, energetyczne i społeczne. Uczestnicy będą rozmawiać o nowych strategiach adaptacji oraz o tym, jak projektować w warunkach niepewności, zmienności i rosnących oczekiwań społecznych.

Jednym z mocnych akcentów programu będzie „Architektura emocji” – sesja poświęcona projektowaniu miejsc, które nie tylko spełniają funkcje użytkowe, ale również budują poczucie przynależności, wspólnoty i bezpieczeństwa w świecie nadmiaru bodźców.

Ważnym tematem będzie także wpływ środowiska akustycznego na zdrowie i dobrostan. Sesja „Cisza ma znaczenie – jak projektować przestrzeń, która leczy” pokaże, jak hałas – nazywany coraz częściej niewidzialnym smogiem – oddziałuje na koncentrację, emocje i efektywność, oraz jak świadome projektowanie wnętrz może wspierać regenerację użytkowników.

W programie znajdzie się również blok poświęcony architekturze regeneracyjnej. Sesja „Tworzyć, by naprawiać” postawi pytania o to, czy budynki mogą realnie „leczyć” środowisko oraz jak łączyć technologię, naturę i estetykę w jednym procesie projektowym.

Uczestnicy zobaczą także prezentacje poświęcone projektom, które redefiniują współczesne miasta. Sesja „Budynki przyszłości – ikony nowoczesnych miast” poświęcona będzie realizacjom, w których technologia spotyka się z designem, tworząc nowe standardy komfortu pracy, stylu życia i jakości przestrzeni miejskiej.

Równolegle odbywać się będzie Property Forum: Pomysł na Miasto, platforma skoncentrowana na rozwoju miast i metropolii. Podczas sesji otwarcia „Miasto, które buduje przyszłość” dyskusja skupi się na tym, jakie czynniki staną się nowymi motorami rozwoju oraz jaką rolę odegrają w tym procesie deweloperzy, inwestorzy i liderzy samorządowi.

Debata „Dekalog: Miasto × Deweloper” dotknie dziesięciu kluczowych tematów, które dziś kształtują przyszłość polskich miast – od dostępności gruntów i mobilności, przez rewitalizację, aż po jakość życia i przestrzeni publicznych.

Gala i finały prestiżowych konkursów

Integralną częścią wydarzenia będą finały dwóch ogólnopolskich konkursów promujących jakość w architekturze i wzornictwie. Podczas uroczystej gali wręczone zostaną nagrody Property Design Awards, przyznawane najlepszym realizacjom architektonicznym i wnętrzarskim w Polsce. Drugiego dnia wydarzenia poznamy laureatów konkursu Dobry Design, który wyróżnia projekty łączące funkcjonalność, estetykę i odpowiedzialne podejście do projektowania.

Jubileuszowa edycja 4 Design Days potwierdza pozycję wydarzenia jako jednej z najważniejszych platform dialogu o przestrzeni, mieście i jakości życia w Polsce – miejsca, gdzie spotykają się idee, doświadczenie i realny wpływ na kształt współczesnego otoczenia.

Rejestracja uczestników potrwa do 21 stycznia 2026 r. do godziny 15:00.

i Autor: 4 Design Days/ Materiały prasowe