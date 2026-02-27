#MuratorOgroduje: Jak prawidłowo zaimpregnować drewno? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Wokół: jednorodzinne domy z gankami, kolumnami, gzymsami

W krajobrazie Dąbrowy Chotomowskiej przeważają domy jednorodzinne wolnostojące z gankami, słupami, kolumnami, gzymsami. To elementy kojarzone z tradycją budowlaną, które są charakterystyczne dla mozaiki przestrzennej obszarów przekształcanych z wiejskich w podmiejskie. Kominy pokazują, w jaki sposób ogrzewane są tutejsze domy – źródłami ciepła są piece na gaz czy paliwa stałe, a wentylacja jest grawitacyjna. Po wschodniej stronie ulicy Modrzewiowej, sponad zieleni i w kontraście z przysadzistymi budynkami w otoczeniu, wyrasta obiekt, który różni się od tych wyżej opisanych.

Dom w Dąbrowie Chotomskiej: złamana symetria

Elewacja od strony wjazdu na posesję ignoruje okoliczne fasady. Efekt złamania symetrii, poprzez pokrycie szalówką mniejszej części fasady, jest zrozumiały w widoku od narożnika – szalowanie ściany, wiata i wejście tworzą "ciepłe" pierwsze wrażenie. Dom w sposób wręcz manifestacyjny pokazuje, że jest budynkiem o standardzie pasywnym. Nie ma kominów i korzysta z dobrego położenia działki względem stron świata – północna elewacja jest prawie pozbawiona otworów, a największe znajdują się od południa. Dodatkowo na niemal całej nasłonecznionej połaci dachu umieszczono ogniwa fotowoltaiczne. Prostokątna płaszczyzna zespołu ogniw to rozwiązanie oczywiste, a jednak różne od większości przypadków, w których panele wypełniają tylko te miejsca, gdzie da się je umieścić.

Poszukiwanie form architektonicznych służących energooszczędności, ochronie klimatu, ekologicznemu stylowi życia budziło często wątpliwości natury estetycznej, kojarzyło się z daleko idącymi kompromisami. Charakteryzowało się celowym orientowaniem i rozplanowaniem wnętrz, uproszczeniem bryły i redukcją mostków termicznych, zwiększoną izolacyjnością i szczelnością, ograniczeniem powierzchni otworów czy rozwiązaniami instalacyjnymi pozwalającymi na racjonalność wykorzystania energii. Było to również poszukiwanie możliwości prefabrykacji, szybkiego montażu, skrócenia czasu budowy oraz ograniczenie wpływów zarówno prac budowlanych, jak i eksploatacji na środowisko globalne oraz lokalne.

Jadalnia: trochę jak weranda, trochę oranżeria

W domu w Dąbrowie Chotomowskiej wszystkie te starania są widoczne. Orientacja pozwala na pasywne i aktywne korzystanie z energii słonecznej. Bryła budynku jest zwarta – prostopadłościan ma dwie pełnej wysokości kondygnacje i przykryty jest dwuspadowym symetrycznym dachem. Wnętrza są przestronne. Na piętrze zwraca uwagę duży hol będący przestrzenią wspólną. Jedynym wysunięciem zwartej bryły budynku jest południowy trakt, w parterze, na osi wejścia, zawierający przedsionek i dodaną do salonu część jadalni o charakterze werandowym. Nie stanowi ona buforu termicznego. Doświetlenie górne poziomym przeszkleniem wysuniętej części daje wrażenie, że jest się w oranżerii, chociaż radykalnie energooszczędnej konstrukcji rzuca to wyzwanie związane z ucieczką ciepła, jak i przegrzewaniem. Duże przesuwne okno pozwala jednak latem na otwarcie jadalni na taras i ciekawe wizualne oraz funkcjonalne połączenie z ogrodem.

Realizacja możliwa była dzięki woli inwestora, wiedzy i podejściu architekta, dzięki możliwości współpracy międzybranżowej i nadzorowi, które zaowocowały starannością wykonania. Standard pasywny wypracowywany od dwóch dekad przez Instytut w Darmstadt, na którym opiera się projekt, wyznacza w zasadzie prostą drogę dla podobnych realizacji, a interpretacja zależy od podejścia zespołów projektowych. W przypadku tego typu domów koszty budowy są inwestycją. W ciągu najbliższych lat zwrócą się w postaci oszczędności finansowych i zysków energetycznych.

Scorpio House. Dom ze schronem

Założenia autorskie: Agnieszka Figielek, Pasywny M²

Dom z ogrodem zimowym łączy ideę prośrodowiskowej architektury z zaawansowanymi rozwiązaniami zapewniającymi wysoki komfort życia. Optymalna orientacja względem stron świata, strefowanie funkcji i przesłony zewnętrzne zapewniły maksymalne zyski cieplne w zimie i ochronę przed przegrzewaniem w lecie.

Zwarta bryła budynku ogranicza powierzchnię przegród zewnętrznych, przez które mogłoby dochodzić do strat ciepła. Szczegółowy projekt wykonawczy opracowano tak, by nie zawierał żadnych istotnych obliczeniowo mostków termicznych, a powłoka zapewniająca szczelność powietrzną była ciągła. Uzyskanie powyższych parametrów, niezbędnych do uzyskania standardu pasywnego, wymagało integracji wszystkich branż projektowych, jak również nadzoru i koordynacji wykonawców na etapie budowy.

Inwestorzy chcieli, aby dom stał się przedłużeniem otaczającej go przyrody – stąd dobór naturalnych materiałów oraz pomysł na ogród zimowy. Przeszklony dach i duże okna od południa spowodowały, że przestrzeń została naturalnie doświetlona. Ponad 70% działki to powierzchnia biologicznie czynna, zagospodarowana jako zieleń niska i wysoka. Takie rozwiązanie zapewnia retencję wody i jednocześnie jest schronieniem dla ptaków i owadów.

Dom w technologii prefabrykowanego szkieletu, ocieplenie z wełny

Dom powstał w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego z ociepleniem z wełny drzewnej. Dzięki połączeniu korzyści standardu pasywnego z wykorzystaniem nowoczesnej instalacji energii odnawialnej i wentylacji mechanicznej z rekuperacją, mieszkańcy domu każdego dnia oddychają najwyższej jakości filtrowanym powietrzem, a budynek otacza ich stałą, komfortową temperaturą przez cały rok. Ponadto mieszkańcy nie ponoszą kosztów zużycia energii, a budynek w jego cyklu życia w minimalny sposób będzie oddziaływał na klimat i środowisko naturalne. Dom z ogrodem zimowym był jedynym budynkiem w Polsce certyfikowanym w klasie Passive House Plus w zgodzie ze standardem pasywnym opracowanym w Instytucie Budownictwa Pasywnego w Darmstadt. Budynek ten jest też zgodny z wizją budynków zeroemisyjnych promowanych przez UE w długookresowej strategii neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Agnieszka Figielek

Projekt wykonawczy opracowano tak, by nie było w nim istotnych obliczeniowo mostków termicznych, a powłoka zapewniająca szczelność powietrzną była ciągła

Dom z ogrodem zimowym

Dąbrowa Chotomowska, ul. Modrzewiowa

Autorzy: Pasywny M², architekci Agnieszka Figielek, Marta Bąk, Katarzyna Sprada, Szymon Kaczmarek

Wstępny projekt koncepcyjny: architekt Agnieszka Golińska

Architektura wnętrz: architekt Marta Bąk

Konstrukcja: Roman Pilch

Doradztwo energetyczne: Bartosz Królczyk

Generalny wykonawca: Pasywny M2 Inwestor: Anna Jankowska-Romaniuk, Przemysław Romaniuk

Powierzchnia terenu: 1400 m2

Powierzchnia zabudowy: 151 m2

Powierzchnia użytkowa: 204 m2

Powierzchnia całkowita: 279 m2

Kubatura: 1091 m3

Projekt: 2015

Realizacja: 2015-2016

Nie podano kosztu inwestycji

Passive house with a winter garden

Constructed in a Warsaw suburban village, the house with a winter garden stands out among its neighbors by its simple, compact form and the southern roof plane fully covered by photovoltaic panels. Its orientation in regard to the sides of the world, zoned functions and external curtains have ensured a house warm in winter and not overheating in summer. A detailed building design created there are few thermal bridges. The clients wished to make their home nature-friendly and connected with the outside greenery, hence natural materials and a winter garden with a glass roof on the south side, which is an extension of the living room and serves as a dining room. The house structure consists of a wooden frame with insulation made of wood wool. Parameters required by the passive standard were met owing to a careful integration of designs for all mains and sound workmanship. The plot consists of 70 per cent biologically active surface, with tall and low greenery.

