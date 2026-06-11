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Konkurs na Centrum Przesiadkowe Jamno

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji Centrum Przesiadkowego Jamno otwiera kolejny etap przygotowań do jednej z ważniejszych inwestycji komunikacyjnych planowanych w Koszalinie. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Miasto Koszalin i koszaliński oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zadaniem uczestników było stworzenie projektu obiektu, który nie tylko zapewni sprawną obsługę podróżnych, ale również wpisze się w krajobraz i charakter okolicy.

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Zakres konkursu wykraczał daleko poza zaprojektowanie zwykłego przystanku czy poczekalni. Autorzy koncepcji musieli uwzględnić funkcjonowanie kilku środków transportu jednocześnie. W przyszłym centrum mają spotykać się pasażerowie autobusów miejskich, użytkownicy roweru miejskiego oraz osoby korzystające z połączeń wodnych przez jezioro Jamno. W planach znajduje się bowiem obsługa tramwaju wodnego kursującego między Jamnem a Mielnem.

Projekt obejmował stworzenie kompleksu składającego się z trzech podstawowych elementów: budynku głównego, stacji roweru miejskiego oraz wiaty autobusowej. W samym budynku mają znaleźć się między innymi hala podróżnych, punkt informacji turystycznej i transportowej, kasy biletowe, poczekalnia oraz część gastronomiczna. Oceniając zgłoszone prace, sąd konkursowy zwracał uwagę zarówno na kwestie funkcjonalne, jak i sposób wpisania obiektu w otoczenie.

Autor: Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o./ Materiały prasowe

Łącznie do konkursu zgłoszono 19 projektów. Jury pod przewodnictwem architekta Zbigniewa Maćkowa wybrało trzech laureatów nagród oraz przyznało trzy wyróżnienia. Ostateczne rozstrzygnięcie pokazało, że uczestnicy szukali różnych sposobów interpretacji miejsca, które z jednej strony pełni funkcję komunikacyjną, a z drugiej pozostaje ważnym elementem krajobrazu Koszalina.

Zwycięska koncepcja i perspektywa realizacji

Pierwszą nagrodę zdobyła Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna z Poznania. Zdaniem sądu konkursowego zwycięska koncepcja najpełniej odpowiedziała na założenia postawione przez organizatorów. W uzasadnieniu podkreślono umiejętne połączenie wymagań funkcjonalnych z architekturą dostosowaną do skali i charakteru otoczenia. Projekt zakłada powstanie kameralnego zespołu budynków o czytelnej formie przestrzennej. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania przeznaczone dla użytkowników obiektu. W projekcie pojawiły się podcienia tworzące osłonięte przestrzenie spotkań i odpoczynku oraz taras widokowy, wykorzystujący walory lokalizacji w pobliżu jeziora. Autorzy postawili również na oszczędne środki wyrazu i materiały mające podkreślać związek inwestycji z otaczającym krajobrazem.

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Istotnym elementem koncepcji jest także możliwość przyszłej adaptacji części przestrzeni. Jak podkreślają przedstawiciele miasta, po zakończeniu okresu trwałości projektu obiekt będzie mógł zostać dostosowany do nowych potrzeb, które dziś trudno jeszcze przewidzieć. Takie podejście ma zwiększyć elastyczność inwestycji i umożliwić jej rozwój wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami mieszkańców oraz odwiedzających.

Choć od ogłoszenia wyników do rozpoczęcia budowy dzieli jeszcze kilka etapów, harmonogram inwestycji jest już wstępnie określony. Przetargi związane z realizacją przedsięwzięcia planowane są na 2027 rok. Jeśli kolejne procedury przebiegną zgodnie z założeniami, nowe Centrum Przesiadkowe Jamno powinno zostać oddane do użytku do końca 2029 roku. Tym samym miejsce, które dziś jest przede wszystkim punktem komunikacyjnym, ma szansę stać się wielofunkcyjną przestrzenią obsługującą mieszkańców i turystów korzystających z różnych form transportu.

Tekst powstał z użyciem AI