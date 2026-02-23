Przestrzeń kształtowana przez wyobraźnię

Kształtowanie Przestrzeni to program edukacyjny dla młodzieży obejmujący całą Polskę. W poprzednich latach uczniowie klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych zastanawiali się, jak będzie wyglądać świat „Kiedyś w przyszłości” (9. edycja), diagnozowali, kogo lub czego w naszym otoczeniu zazwyczaj nie dostrzegamy „Widzialni – niewidzialni” (10. edycja). W ostatnich dwóch latach przekonywali, że poza znanymi atrakcjami miasta, wsie i miasteczka też potrafią zaskoczyć („Moje miasto – tu dzieją się rzeczy niezwykłe”), a także szukali sposobów na kontakt z drugim człowiekiem („AktywAKCJA przestrzeni”). Jak podkreśla Anna Kulińska, która organizacją konkursu zajmuje się od kilku lat, każda edycja jest wyjątkowa.

Ulica pełna życia

W tym roku tematem będzie ulica. Zadaniem uczniów będzie przeanalizowanie znanej im ulicy i zaproponowanie zmian, które mogłyby uczynić ją bardziej przyjaznym miejscem do życia. Organizatorzy podkreślają, że pomysł musi dotyczyć konkretnego, istniejącego miejsca, które można ulepszyć.

Zastanów się, jak możesz ulepszyć ulicę, którą dobrze znasz – tę, przy której mieszkasz, uczysz się lub którą często chodzisz. Twój pomysł może zmienić jej wygląd, ułatwić codzienne życie jej użytkownikom lub zbliżyć do siebie ludzi. Przejdź się i wykonaj parę ważnych kroków: obserwacja oraz analiza niech poprzedzą Twoje pomysły na nową odsłonę znajomego miejsca. Chłoń atmosferę wszystkimi zmysłami: patrz uważnie, słuchaj mieszkańców, oceniaj wrażenia, których doświadczasz. Zastanów się, co na tej ulicy gra, a co fałszuje, gdzie brakuje zieleni, a gdzie brakuje uśmiechu. Czy ludzie lubią spędzać tu czas, czy mijają się jak najszybciej? Czy budynki zapraszają, czy odstraszają? Czy czujesz tu ład, porządek, czy raczej widzisz chaos? Czy jest to ulica, którą lubi się spacerować? Czy to dobry adres do mieszkania? Jaki wpływ ma sąsiedztwo? Pomyśl, jak sprawić, by ulica była piękniejsza, bezpieczniejsza i pełna życia.

Pula nagród to 20 tysięcy złotych

Tradycyjnie uczestnicy mogą startować indywidualnie lub w zespołach do pięciu osób, w dwóch kategoriach wiekowych. Praca konkursowa powinna składać się z dwóch części: filmiku o długości do 90 sekund i planszy przesłanej w formie elektronicznej. Pula nagród to 20 tys. zł. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz niespodzianki. Najwyżej ocenione prace wywalczą również nagrody pieniężne dla szkoły lub placówki. Termin składania prac upływa 13 kwietnia 2026 roku, zaś zwycięzców poznamy na gali, która odbędzie się w maju w Służewskim Domu Kultury w Warszawie.

Na stronie konkursu znajduje się regulamin, szczegółowy opis zadania, schemat planszy oraz formularz umożliwiający przesłanie pracy wraz z niezbędnymi załącznikami.

Pobudzanie wyobraźni

Kształtowanie Przestrzeni nie jest ani tradycyjnym konkursem plastycznym, ani architektonicznym. Jego celem nie jest też wyłowienie potencjalnych kandydatów na studia branżowe. Chodzi natomiast o pobudzenie zainteresowania przestrzenią i rządzącymi nią procesami wśród obecnych 12-19-latków. To oni wkrótce, niekoniecznie w roli architektów, będą odpowiadać za jakość polskiej przestrzeni – jako mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji i różnych szczebli władzy.

Konkurs jest częścią większego programu. Dzięki zajęciom prowadzonym w całej Polsce od 2013 roku młodzi ludzie pod okiem architektów mają szansę rozwijać znajomość zagadnień związanych z architekturą oraz urbanistyką i z większym zrozumieniem i świadomością przyglądać się swojemu otoczeniu. Program Kształtowanie Przestrzeni niejako wypełnienia lukę w edukacji estetycznej, architektonicznej i przestrzennej w Polsce, której bardzo u nas brakuje. Nic dziwnego zatem, że w 2022 roku został wyróżniony przez „Gazetę Wyborczą” statuetką „Zaprojektowane po ludzku - Miasto bardziej wspólne” w kategorii Inicjatywa / Działanie.