100 kilometrów nowych torów to skala, która robi wrażenie

Aby uświadomić sobie rozmach przedsięwzięcia, wystarczy spojrzeć na liczby. Na odcinku od Szopienic do Piotrowic powstaje łącznie 100 kilometrów nowych torów – to dystans, który pozwoliłby połączyć Katowice z czeską Ostrawą lub Opolem. Na placu budowy pracuje około 1000 pracowników, którzy wspierani są przez ponad 540 specjalistycznych maszyn. Remonty kolejowe w Katowicach trwają przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu pociągów.

Kluczowym założeniem tej gigantycznej inwestycji jest oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Dzięki budowie tzw. przeplotów torowych, pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły poruszać się bezkolizyjnie, co przełoży się na większą częstotliwość kursowania składów i zminimalizowanie ryzyka opóźnień.

Budują nowe oraz burzą stare wiadukty w Katowicach

Postępy prac są widoczne niemal na każdym kroku, szczególnie w kontekście obiektów inżynieryjnych. W sumie w samym rejonie stacji Katowice powstaje osiem nowych wiaduktów, z których najdłuższe będą miały blisko 90 metrów.

Wiadukty na ul. Mikołowskiej i Granicznej to strategiczne punkty na mapie miasta. Pod koniec stycznia 2026 roku częściowo przywrócono ruch pod wiaduktem na ul. Mikołowskiej (dwa pasy w stronę Placu Wolności), a ulica Graniczna została udostępniona kierowcom i pieszym. Nowe konstrukcje mają większy prześwit, co wyeliminuje dotychczasowe ograniczenia wysokości dla samochodów. Jednocześnie od 23 stycznia 2026 ruszyły prace przy wiadukcie nad ul. Św. Jana, a od 30 stycznia roboty obejmują obiekt nad ul. Damrota.

Co istotne dla mieszkańców, dzięki zmianie technologii robót, ruch tramwajowy pod ul. Św. Jana ma zostać utrzymany przez cały okres inwestycji.

Kierowcy korzystają już z wygodnych przejazdów pod wiaduktami na ul. Załęskiej i Przodowników, gdzie pociągi (w tym towarowe) jeżdżą już po nowych konstrukcjach.

Nowe przystanki i komfort na stacjach

Remonty kolejowe w Katowicach to także wielkie zmiany dla pasażerów. Na stacji Katowice do użytku oddano już nowoczesny peron nr 1, wyposażony w antypoślizgową nawierzchnię z systemem ostrzegania dla osób niewidomych, schody ruchome oraz osłony przed wiatrem. Od listopada 2025 roku podróżni mogą korzystać tam również z wind, w tym większej, przystosowanej do przewozu rowerów. Prace przeniosły się obecnie na peron nr 2, który ma być gotowy w pierwszym kwartale 2026 roku.

Mapa kolejowa miasta wzbogaci się o zupełnie nowe przystanki, które ułatwią komunikację lokalną:

• Katowice Akademia i Katowice Uniwersytet (w rejonie Zawodzia i Szopienic),

• Katowice Morawa oraz Katowice Kokociniec.

Zmodernizowane zostaną również stacje w Zawodziu, Ligocie (gdzie powstają dodatkowe perony i przejścia podziemne) oraz przystanki w Brynowie (ASP) i Szopienicach Południowych.

Inwestycja skończy się w 2028 roku

Jednym z najważniejszych elementów przebudowy katowickiego węzła kolejowego będzie lokalne centrum sterowania ruchem w Katowicach. Dyżurni pracujący w tym ośrodku będą odpowiadać za bezpieczeństwo pociągów na całej linii od Sosnowca aż do Tychów, wykorzystując najnowsze systemy zarządzania ruchem.

Finał inwestycji na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice zapowiadany był pierwotnie na 2027 rok, ale już dziś wiadomo, że termin ten jest nierealny. Dziś jako obowiązujący podaje się termin zakończenia prac na rok 2028. Wykonawcą tej gigantycznej inwestycji jest konsorcjum firm Torpol SA (lider) oraz Intop Warszawa Sp. z o.o. (partner).