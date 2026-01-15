Office House. Niebanalna architektura i wybitna jakość technologii. To pierwszy etap wielkiej inwestycji Towarowa 22 w Warszawie

Dorota Niećko
2026-01-15

Pierwszy etap inwestycji Towarowa 22, Office House, jest gotowy. Jest tu sporo nawiązań do historii tego miejsca - jak spiralne schody, świetliki, słupy. Na ponad 6-hektarowej działce powstaje jeszcze park i kolejne biurowce, a także apartamentowce, kawiarnia i restauracja. Zbudowali też gigantyczny lejek na deszczówkę. Niedawno budynek uzyskał dwa certyfikaty poświadczające wybitną jakość technologiczną.

Warszawski Jamnik

Office House - nowy biurowiec na Woli gotowy i z certyfikacją

Biurowiec The Form już stoi i pracują w nim ludzie. Tuż po majówce 2025 dołączył do niego kolejny - Office House. To znaczy, że przy budowie kompleksu Towarowa 22 na Woli wszystko idzie zgodnie z planem i jakiś czas wypijemy kawę w dawnej drukarni Słowa Polskiego. Teren inwestycji zmienia się dosłownie z dnia na dzień.

W styczniu 2026 r. inwestor poinformował o uzyskaniu przez Office House certyfikatów WiredScore i SmartScore w prestiżowej klasie Platinum

Na liście uzyskanych certyfikacji AFI Office House znajduje się WiredScore i SmartScore, które potwierdzają nie tylko wysoką jakość łączności, ale także gotowość budynku do wdrażania nowoczesnych rozwiązań w przyszłości. To jedne z atutów, które sprawiają, że swoje siedziby ulokowały w nim innowacyjne międzynarodowe korporacje, których specyfika biznesu wymaga bezpiecznego i niezawodnego środowiska – mówi Maciej Brzeziński, Senior Property Manager w AFI Poland.

Nowa inwestycja w miejscu Domu Słowa Polskiego

Budynek ten nazwano roboczo "dom do pracowania" co ma nawiązywać do historii miejsca - przed laty to tu przecież był Dom Słowa polskiego. To będzie biuro z zieloną loggią, oranżeriami, a na ostatnim piętrze udało się wygospodarować spory taras - ale tylko do dyspozycji najemcy

Office House to zaledwie część potężnej inwestycji Echo Investment przy Rondzie Daszyńskiego, w kwartale Towarowa - Pańska - Miedziana. Zajmuje aż 6,5 hektara, a jej historia jest pełna zwrotów akcji. To, co ostatecznie powstanie, to co najmniej piąta koncepcja dla tego miejsca. Pamiętają Państwo, że najpierw dominującą funkcją tu miała być handlowa, a Towarową 22 mieli zaprojektować architekci BIG to BIG, czyli Bjarke Ingels Group. Po kilku latach projekt Echo powierzyło pracowni JEMS. Z tamtych czasów został i powstał budynek z atrium The Form - biurowiec z trzema tarasami. Nad innym budynkiem we współpracy z BIG pracowali architekci ze śląskiej pracowni Medusa Group. To właśnie w miejscu tego planowanego budynku powstał Office House, ostatecznie zaprojektowany przez JEMS-ów.

Jednocześnie z pracownią BIG działała Medusa i powstały koncepcje budynków od strony ulicy - wyjaśnia Piotr Kozłowski. 

Biurowiec przy Rondzie Daszyńskiego. Dane

  • Biurowiec Office House ma ok. 31 tys. metrów kwadratowych powierzchni na wynajem.
  • Całkowita powierzchnia biurowa 27 800 m2
  • Kondygnacje naziemne 9
  • Kondygnacje podziemne 2
  • Wzdłuż południowej elewacji zaprojektowano porośnięte zielenią balkony i donice z roślinnością.
  • Żeby ograniczyć zużycie wody, do podlewania roślin wykorzystana będzie m.in. woda deszczowa.
  • Za biurowcem jest pergola.
  • Miąższość elewacji została zwiększona i dzięki temu „uspokaja” wiatr. Efekt: nie ma tu poczucia, że przebywamy w przeciągu
  • Biurowiec otrzymał certyfikat BREEAM Interim na najwyższym możliwym poziomie „Outstanding”

Parter budynku przeznaczono dla handlu, usług i gastronomii oraz na oranżerie z elementami małej architektury i miejscami do odpoczynku. Na pozostałych kondygnacjach powstaną elastyczne w aranżacji przestrzenie do pracy z zielonymi loggiami. 

Wewnątrz też jest sporo tu odniesień do historii miejsca. W holu są więc kręcone schody z ażurowymi poręczami, płaskie lampy mają przypominać postindustrialne świetliki, są też charakterystyczne słupy.

Z biurowcem połączony jest pawilon o ażurowej konstrukcji, który m.in. będzie miał ogromny "lejek" do łapania deszczówki.

Towarowa 22. Nowy biurowiec od Echo Investment. Zdjęcia

Office House - biurowiec na Woli
47 zdjęć
