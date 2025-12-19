Gala konkursu „Życie w Architekturze”, 11 grudnia 2025 r. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Życie w Architekturze to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs, poświęcony wartościowym realizacjom architektonicznym w Polsce. Od lat pozwala obserwować zmieniające się podejścia i potrzeby w projektowaniu - pisała na łamach Architektury - murator Karolina Krasny w materiale, w którym informowaliśmy, kto zwyciężył w X, jubileuszowej edycji konkursu Życie w Architekturze.

Przypomnijmy. W dziewięciu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Choć konkurs odbywa się nieregularnie, każdorazowo daje możliwość spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy, ponieważ projekty zgłaszane są bezpośrednio przez ich autorów.

W tegorocznej edycji jury w składzie: Ewa P. Porębska, Mateusz Mastalski, Grzegorz Piątek, Michał Sikorski, Kuba Snopek, Aleksandra Wasilkowska, Dominika Zielińska i Artur Celiński przyznało Grand Prix Parkowi Akcji Burza w Warszawie, zaprojektowanemu przez Archigrest i topoScape. Natomiast gala wręczenia nagród odbyła się 11 grudnia 2025 w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

To był wyjątkowy wieczór - dziękujemy wszystkim, którzy tworzą to wydarzenie razem z nami, naszym partnerom i sponsorom. Główny sponsor konkursu to Saint-Gobain

Partnerzy i sponsorzy: Aluprof, Dyson, Humanscale, VELUX, Saint-Gobain Ecophon Poland GLASSOLUTIONS Saint-Gobain, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

A skąd na przełomie lat 80. i 90. XX wieku pomysl na to, by nagradzać dobrą architekturę?

Pomysł stworzenia konkursu, który dokumentowałby zmiany po 1989 roku i popularyzował wiedzę o najbardziej wartościowej architekturze, pojawił się w mojej głowie wkrótce po założeniu miesięcznika „Architektura-murator” (październik 1994), a może nawet nieco wcześniej – w atmosferze wielkich nadziei związanych z transformacją demokratyczną. Zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne szybko znalazły swoje odzwierciedlenie również w architekturze - pisała na łamach AM Ewa P Porębska.

Wszystkie informacje i realizacje znajdziecie na dedykowanej wydarzeniu stronie: Życie w Architekturze 2025

Zobaczcie też na zdjęciach, jak wyglądała tegoroczna gala w IWP.