Życie w Architekturze 2025. Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. JEMS Architekci, Marcin Sadowski, Izabela Leple-Migdalska, Tomasz Napieralski

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie to powściągliwa, lecz wyrazista architektoniczna reprezentacja Polski w przestrzeni międzynarodowej. Projekt zlokalizowany przy alei Unter den Linden – jednej z najważniejszych osi urbanistycznych Berlina – stanowi głos Polski w sąsiedztwie ambasad światowych potęg, takich jak USA, Francja czy Wielka Brytania.

Założeniem projektowym było stworzenie budynku, który wpisuje się w tkankę urbanistyczną Berlina, jednocześnie zachowując silną, własną tożsamość. Architektura ambasady dąży do równowagi między ekspresją a stosowną powściągliwością. Fasada – trójwymiarowa, rytmiczna, dynamiczna – zmienia się w perspektywie i zapowiada przestrzenie wewnętrzne. Przezierna elewacja ujawnia dziedziniec z masztami flagowymi, a wycofane kolumny parteru tworzą podcienia, akcentujące wejścia do ambasady i konsulatu. Wnętrze organizują dziedzińce, zapewniające przejrzystość funkcjonalną, naturalne doświetlenie i elastyczność.

Struktura konstrukcyjna – rytm słupów i podciągów – porządkuje przestrzeń, współtworzy scenografię światła i cienia. Wnętrza umożliwiają dostosowanie do wydarzeń o różnej skali, od spotkań dyplomatycznych po inicjatywy kulturalne. Architektura nawiązuje do polskiego modernizmu – łączy betonową strukturę z drewnem i indywidualnie zaprojektowanym wystrojem, eksponując współczesne polskie wzornictwo. Iluminacja budynku podkreśla jego przestrzenną głębię i wpisuje go w rytm miasta – także po zmroku.

Autor projektu:

JEMS Architekci, Marcin Sadowski, Izabela Leple-Migdalska, Tomasz Napieralski

Zespół autorski:

Justyna Kościańska Marek Kuciński Anna Bilińska Jan Damięcki Łukasz Krzesiak Agnieszka Rokicka

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ambasada RP w Berlinie to projekt, który łączy to, co lokalne i narodowe, z tym, co uniwersalne – osiągając wyjątkową synergię architektury i idei. Realizacja jest przykładem, jak budynek reprezentacyjny – spełniający rygorystyczne wymogi dyplomatyczne – może jednocześnie kształtować jakość przestrzeni publicznej i komunikować wartości społeczne.

W duchu współczesnego europejskiego miasta, budynek nie tworzy barier, lecz integruje się z otoczeniem. Przestrzeń ambasady jest otwarta – nie w sensie dosłownym, lecz poprzez gesty architektoniczne: podcienia, transparentne fasady, rytmiczną strukturę, która zaprasza do dialogu. Wnętrze to nie tylko strefa administracji, ale też miejsce spotkań, wydarzeń, kultury – zaprojektowane z myślą o elastyczności i współuczestnictwie.

Realizacja ambasady pokazuje, że architektura publiczna nie musi być monumentalna, by być znacząca. Może być powściągliwa i jednocześnie nośna symbolicznie. Może opowiadać o narodzie nie przez patos, ale przez jakość, uważność i obecność we wspólnym miejskim krajobrazie. Projekt uwzględnia odpowiedzialność architektury wobec otoczenia – zarówno miejskiego, jak i społecznego – oferując przemyślaną i czytelną przestrzeń publiczną.

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa: Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie

Inwestor: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Generalny wykonawca: STRABAG

Wykonawca konstrukcji: Züblin

Powierzchnia zabudowy: 3500 m2

Powierzchnia użytkowa: 1000 m

Powierzchnia całkowita: 13 000 m2

Powierzchnia terenu: 4200 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2015/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.