Życie w Architekturze 2025. Archicom. 3XA (Łukasz Reszka, Maciej Kowaluk, Magdalena Plichta, Jakub Chlebowski, Jolanta Przygoda)

W dobie pracy hybrydowej, projektowanie biur stało się jednym z głównych wyzwań dla firm i architektów. Jak stworzyć przestrzeń, która skutecznie przyciągnie pracowników z powrotem do siedziby firmy, oferując komfort i elastyczność porównywalną z home office?

Odpowiedzią na te pytania stał się projekt nowej siedziby dewelopera Archicom, zlokalizowanej na II piętrze budynku biurowego we Wrocławiu, obejmującej 2000 m² powierzchni biurowej oraz showroom dostępny dla klientów z parteru. Nowe biuro Archicomu zaprojektowano z myślą o zróżnicowanych potrzebach użytkowników – od pracy w skupieniu, przez spotkania zespołowe, aż po integrację i nieformalne rozmowy.

Projekt bazuje na idei „osmozy”, rozumianej jako płynne przenikanie się funkcji i przestrzeni. Wnętrze nie dzieli się sztywno na open space i sale konferencyjne – zamiast tego, mamy do czynienia z płynnym przechodzeniem między strefami: prywatnymi, półprywatnymi i wspólnymi. Motyw osmozy przejawia się również w warstwie materiałowej: zastosowano transparentne i półprzezroczyste struktury (szkło ryflowane, lekkie przegrody, gra światłem), które wspierają zarówno intymność, jak i otwartość. W przestrzeniach dominują naturalne materiały: drewno, tkaniny, zieleń – nadające wnętrzom domowy, przyjazny charakter. W biurze nie znajdziemy rzędu identycznych biurek – zamiast tego pojawiają się strefy o różnym charakterze: miejsca do pracy indywidualnej, komfortowe salki do wideorozmów, przestrzenie warsztatowe i sale spotkań.

Całość uzupełniają miękkie strefy wypoczynkowe i otwarta kuchnia – centrum integracji, przypominające wnętrze nowoczesnej restauracji. Założeniem projektowym było stworzenie biura, które nie tylko spełnia wymogi ergonomii, ale również buduje poczucie przynależności i komfortu. Przestrzeń ma inspirować, relaksować i motywować – oferując atmosferę zbliżoną do butikowego hotelu lub miejskiej kawiarni.

Życie w Architekturze 2025. Archicom. Autorzy

Autor projektu:

3XA

Zespół autorski:

Łukasz Reszka, Maciej Kowaluk, Magdalena Plichta, Jakub Chlebowski, Jolanta Przygoda

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Odpowiedź na wyzwania współczesnej pracy – projekt trafnie adresuje potrzeby modelu hybrydowego, oferując przestrzeń równie komfortową i elastyczną jak home office, a jednocześnie wspierającą integrację i kulturę organizacyjną. Innowacyjna koncepcja „osmozy” – zamiast klasycznych podziałów, biuro bazuje na płynnym przenikaniu się stref i funkcji, co tworzy bardziej naturalne i intuicyjne środowisko pracy.

Humanistyczne podejście do projektowania – wnętrze nie tylko spełnia normy ergonomiczne, ale też buduje emocjonalną więź użytkownika z miejscem, poprzez zastosowanie materiałów, światła i układu przestrzeni inspirowanych domem, kawiarnią czy butikowym hotelem. Wysoka jakość estetyczna i funkcjonalna – projekt łączy przemyślaną estetykę z praktycznymi rozwiązaniami: strefy do pracy indywidualnej, komfortowe miejsca do spotkań, otwarta kuchnia jako centrum integracji, a wszystko to z zachowaniem spójności wizualnej i atmosfery sprzyjającej kreatywności.

Archicom. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Archicom, przestrzenie do pracy (wnętrza)

Inwestor: Archicom

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Echo Investment

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.