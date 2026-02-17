Reset dotychczasowych ustaleń i wariantów w sprawie S7

To ma być dla projektu nowego przebiegu zakopianki, czyli drogi ekspresowej S7 prawdziwy reset dotychczasowych ustaleń. Podczas konferencji prasowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim powiedział o tym Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Po miesiącach impasu, protestów i narastającego konfliktu między projektantami a mieszkańcami, zapadła decyzja, która ucina dotychczasowe spory - żaden z dotychczasowych sześciu wariantów przebiegu trasy nie zostanie zrealizowany. Projekt, który budził tak wielkie emocje, został odebrany lokalnym strukturom, a kontrolę nad nim przejmuje bezpośrednio Centrala Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Czytaj też: S7 Kraków – Myślenice. 6 wariantów nowej zakopianki rozgrzało emocje mieszkańców. Kraków i mieszkańcy sąsiednich gmin nie chcą żadnego

Nowa strategia, pomogą naukowcy z całej Polski

Przez lata planowanie S7 w tej części Małopolski przypominało próbę pogodzenia ognia z wodą. Mieszkańcy i samorządowcy podkrakowskich gmin kategorycznie odrzucali kolejne propozycje, obawiając się wyburzeń domów i degradacji środowiska. Ministerstwo Infrastruktury uznało te głosy za zasadne, przyznając, że przez wiele lat w tej sprawie „nic się nie działo”, mimo że warunki jazdy w tamtym regionie są dramatycznie trudne.

Nowa strategia zakłada budowę specjalnego zespołu pod nadzorem dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Pierwszym zadaniem dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie będzie zbudowanie zespołu, który określi nowe warianty. Zapraszamy do współpracy środowisko społeczne, które wskazywało swoje uwagi. Zapraszamy samorządowców, zapraszamy środowisko naukowe, zaproszę przedstawicieli politechnik z innych części naszego kraju, tak aby ta budowa była obiektywna, żebyśmy wzięli pod uwagę głosy wszystkich, którzy zwracali się z taką prośbą do nas- mówił Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Klimczak: Budżet na inwestycje jest rekordowy, tempo nowe

Mimo że prace nad wariantami S7 zaczynają się niemal od zera, resort zapewnia, że nie oznacza to kolejnych dekad oczekiwania. Filozofia działania ma się opierać na trzech elementach - dyskusji, decyzji i działaniu. Resort dysponuje obecnie największym w historii budżetem na inwestycje infrastrukturalne w Małopolsce, co, jak zauważa minister, widać po przyspieszeniu innych projektów, takich jak Sądeczanka czy Beskidzka Droga Integracyjna.

Zgoda społeczna na przedbieg S7 nowej zakopianki - warunkiem koniecznym

Najważniejszym przesłaniem płynącym z najnowszych decyzji jest deklaracja, że nowa droga musi być akceptowalna społecznie, gospodarczo i samorządowo. Władze chcą uniknąć błędów przeszłości, gdzie projekty tworzone „za biurkiem” uderzały w lokalne wspólnoty. Ostateczna decyzja o przebiegu trasy S7 ma z jednej strony zapaść szybko, by kierowcy wreszcie doczekali się rozwiązania problemu korków, ale z drugiej – musi być podjęta w pełnej zgodzie społecznej.

Dla Krakowa i Małopolski to szansa na nowoczesne połączenie, które zamiast dzielić, połączy interesy kierowców z potrzebami mieszkańców gmin, przez które przebiegnie ta bardzo ważna trasa.

Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.