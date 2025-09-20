Życie w Architekturze 2025. Biuro Fresha w Warszawie - odważna manifestacja tożsamości marki. SAAN architekci

Życie w Architekturze 2025. Biuro Fresha w Warszawie. Założenia Autorskie

Założeniem projektu biura Fresha w Warszawie było stworzenie przestrzeni, która w pełni oddaje tożsamość i energię marki. Projekt bazuje na identyfikacji wizualnej firmy - intensywne kolory, zieleń i światło mają odzwierciedlać nowoczesność, otwartość i kreatywny charakter organizacji. Przestrzeń została zaprojektowana nie tylko jako miejsce pracy, ale jako pełnoprawne środowisko życia i interakcji - funkcjonalne, inspirujące i pobudzające do działania.

Centralnym punktem biura jest fioletowa strefa socjalna - wyrazista, wielofunkcyjna przestrzeń z dużą drewnianą wyspą i lampą z roślinnością. Korytarze w energetycznej limonce kontrastują ze stonowaną bielą stref pracy. Akcenty w kolorze pomarańczowym ożywiają sale konferencyjne i strefy alternatywne. Dużą rolę odgrywa zieleń, miękkie materiały i światło - od neonów po podświetlane powierzchnie.

Kluczowym elementem założenia jest również wyjątkowy widok na Pałac Kultury, najbardziej rozpoznawalny symbol Warszawy. Ten wizualny punkt odniesienia wprowadza kontekst lokalny i emocjonalny, integrując biuro z panoramą miasta. Biuro Fresha to nie tylko realizacja założeń funkcjonalnych i estetycznych, ale spójna narracja przestrzenna budująca silną tożsamość i więź z miejscem.

Życie w Architekturze 2025. Biuro Fresha w Warszawie. Autorzy

Autor projektu:

SAAN architekci

Zespół autorski:

Iga Sawicka, Aleksandra Niedużak, Martyna Blaśkiewicz, Agnieszka Kubsik, Dominika Ogłoblin, Viktoria Piatruchyk, Karolina Wojenka, Natalia Sękowska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Biuro Fresha to przykład śmiałego podejścia do projektowania środowiska pracy - gdzie estetyka, funkcjonalność i tożsamość marki łączą się w jedno spójne doświadczenie. Projekt jest silnie zakorzeniony w DNA firmy: od kolorystyki po układ przestrzenny - wszystko wspiera dynamikę, kreatywność i współpracę. To przestrzeń, która redefiniuje biuro jako miejsce spotkań, integracji i inspiracji.

Wyraźnie wyodrębnione strefy - od fioletowej kuchni po zielone wyspy relaksu - tworzą rytm codziennego funkcjonowania pracowników. Projekt stawia na dobre samopoczucie użytkowników: akustykę, światło, zieleń i ergonomię. To biuro żyje - nie tylko dzięki użytkownikom, ale też dzięki przestrzeni, która ich pobudza. Wyróżnikiem realizacji jest również niepowtarzalny widok na Pałac Kultury - architektoniczny symbol Warszawy.

Ten element wzmacnia relację między wnętrzem a miastem, podkreślając tożsamość lokalną i emocjonalne osadzenie projektu. Za spójność koncepcji, odważny język wizualny, troskę o detale i emocjonalną więź z otoczeniem - projekt Fresha zasługuje na Grand Prix konkursu „Życie w architekturze”.

Biuro Fresha w Warszawie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Biuro Fresha w Warszawie, przestrzenie do pracy (wnętrza)

Inwestor/generalny wykonawca: FRESHA/-

Wykonawca konstrukcji: -

Powierzchnia użytkowa: 473 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.