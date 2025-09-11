Życie w Architekturze 2025. Budynek jednorodzinny. Andrzej Kwieciński

Życie w Architekturze 2025. Budynek jednorodzinny. Założenia Autorskie

Budynek w starej tkance budynków bliźniaczych jednorodzinnych typu rybackiego który został przebudowany i rozbudowany o nową tkankę. Na działce stał istniejący budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym. Istniejący budynek parterowy został częściowo rozebrany i następnie rozbudowany o dodatkową powierzchnię i powstał w ten sposób budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Nowa i stara część połączone zostały ze sobą na styk pod kątem prostym. Stara część w kształcie swoim to wydłużony prostokąt do którego dobudowana została nowa część również w formie wydłużonego prostokąta. Całość w rzucie parteru została zamknięta w kwadracie, ponieważ dodano fragment powierzchni do salonu, nad którym znajduje się taras.

Na poziomie poddasza użytkowego powstały pokoje mieszkalne z małym węzłem sanitarnym. Doświetlone poprzez okna połaciowe zlokalizowane z jednej strony połaci dachowej aby zachować odległość 4 metrów od granicy działki. Dodatkowo w starszej części pod dachem dwuspadowym znalazła się sypialnia której wnętrze również został doświetlona oknami połaciowymi. Odpowiednie umiejscowienie okna połaciowego nad podłogą daje dodatkowe oświetlenie wnętrza oraz otwarcie na strefę zewnętrzną.

Życie w Architekturze 2025. Budynek jednorodzinny. Autorzy

Autor projektu:

Andrzej Kwieciński

Zespół autorski:

Andrzej Kwieciński, Agnieszka Żydecka-Bąk

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynek jednorodzinny. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budynek jednorodzinny, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Lipczyński Sp. z o.o.

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2022

